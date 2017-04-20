До 2019 года надо отдать международным кредиторам 12,3 млрд долларов

Снова грубые разборки «наверху». Премьер-министр Владимир Гройсман как будто бы оценил лидера партии «Батьківщина» народного депутата Юлию Тимошенко в 38 млрд. долл. США (вроде бы столько задолжал «Нафтогаз» российскому «Газпрому» за природный газ с 2013 по 2014 годы) и предложил отдать ее вместо возвращения денег?! Конечно же, Юлия Владимировна не задержалась с ответом и сравнила персонально В.Гройсмана и его высказывания с пленкой с пупырышками, дескать, дети, когда хотят поиграть, давят эти пупырышки, и они громко лопаются.

Вот такой образ Премьер-министра рисуется в представлении лидера фракции парламентской партии. Да, наши политики перестали выбирать выражения и резко отказались от изящных ходов тонкой политической игры. То ли еще будет! И, думаю, веселуха только начинается. Да, схватки кланов становятся медийными и всё более яростными между их лидерами. Но чтобы снизить накал так называемой игры «борьба с коррупцией в Украине», судя по всему, народные депутаты и устроили себе длительную передышку - месяц каникул на пасху. В тоже время, за сохранение Владимира Гройсмана во главе Кабмина с 14 апреля начался с народными депутатами уже традиционный кулуарный торг.

Интересно, у кого эта новость вызвала приятное удивление? А ведь на майдане лозунги были яркие – «борьба с коррупцией», «нас не сломать», «деолигархизация и децентрализация Украины», а на поверку всё это оказалось фальшивкой, как красивая этикетка на поддельном вине. Вино оказалось таким же горьким, как выдержанный в течение 3-х лет безвиз. Правда, с неизменным постоянством видим под куполом Верховной Рады горящие глаза и яркие невыполнимые лозунги. И не только в Раде, а и в Кабмине. Вот уже и Reuters сообщило, что Украина может потерять 3,65 млрд. долл. США (!) китайских инвестиций в энергетический сектор страны.

Дело в том, что наши чиновники никак не могут договориться между собой и предоставить Китайскому банку развития конкретную программу финансирования инвестиционных проектов, согласованную между Минэкономразвития, Минфином и Нафтогазом Украины. Хотя кредитное соглашение уже давно подписано сторонами. Не уверен и Андрей Супрун, глава дочерней компании «Нафтогаз Украины» «Углесинтезгаз Украины», что они успеют подготовить хотя бы один инвестиционный проект, а дедлайн наступает в июне этого 2017 года.

Что ж, срыв такого контракта на миллиарды может стать еще одним негативным сигналом для других иностранных инвесторов. Сколько еще будет таких тревожных сигналов из-за наших высокооплачиваемых чиновников?! И это при том, что до начала 2019 года Украина должна отдать нашим международным кредиторам 12,3 млрд. долл. США, а денег по большому счету просто нет. Украинская экономика не работает в эффективном рабочем ритме, не привлекаются прямые инвестиции на модернизацию технологически устаревших производств. Не спасают сегодня нас и золотовалютные резервы страны, которые по оценкам экспертов составляют около 15 млрд. долл. США. Однако, реально из них можно использовать только 4,5 млрд. долл. США, так как все остальные средства под залогами и кредитными обязательствами.

А что сами министры? Они знают о том, что делают с экономикой и к чему приведет их бездействие в формировании благоприятного инвестиционного климата в Украине? Как им всё это объяснить, если подавляющее большинство крупных чиновников и политиков даже не понимают базовых процессов функционирования хотя бы фандрайзинговых процедур по привлечению инвестиционных длинных денег в развитие предприятий и компаний, не говоря уже о внедрении в Украине передовых мировых практик совместного инвестирования.

Зато в полной красе раскрываются перед нами различные отечественные парадоксы, например, теряя активы, наши олигархи продолжают увеличивать свои состояния. Так, в частности, состояние самого богатого украинского предпринимателя Р.Ахметова за последние три года, по оценкам аналитиков, сжалось в 5 раз, но после введения «Роттердам+» ему удалось вернуть часть своего капитала. Наблюдая за этими процессами в Украине, западные партнеры и кредиторы стали открыто говорить Владимиру Гройсману, дескать, пора, наконец-то, пытаться самостоятельно решать финансово-экономические проблемы всего государства, а не отдельных олигархов и политиков.

Иначе евросолидарность впредь ограничится лишь договоренностью координировать меры по оздоровлению украинской экономики, чтобы она не навредила западным соседям. К тому же суверенные рейтинги нашей страны по-прежнему остаются на преддефолтном уровне. Поэтому западные партнеры советуют нам сдерживать рост кредитных обязательств, в том числе за счет жесткого контроля за обслуживанием государственного долга.

Конечно, в этой связи Владимир Гройсман на различных форумах научился говорить долго и ярко, и в итоге ничего конструктивного не предложить. Также пора нашему Кабмину понять, что если Запад легко будет прощать долги, то таким образом он как бы предоставит нашим политикам карт-бланш или неограниченные полномочия на дальнейшее разворовывание их миллиардных кредитов, дескать, вынимайте сколько хотите их наших карманов. Но они, в отличие от рядовых украинских налогоплательщиков, не привыкли к тому, чтобы из их карманов так запросто воровали.

А значит для подъема украинской экономики одних только кредитных денег МВФ и финансовой помощи ЕС и США слишком мало, поэтому, что заработаем сами, то и будем есть. И неужели еще кто-то думает, что американцы в угоду чиновникам из Украины могут изменить систему, давно ими построенную под себя?! Поэтому скоро из Вашингтона к нам приедут международные аудиторы для проверки статей расходования ранее полученной финансовой помощи. Ждем.