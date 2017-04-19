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Гривна, как будто не реагирует, но это затишье перед бурей
19.04.2017 07:24
Какой обменный курс гривны нужен украинской экономике? С позиции экспортеров, конечно, низкий, то есть для тех, кто производит продукцию у нас в стране, а продает её на внешних рынках. Таким образом, их расходы фиксируются в гривне, а выручка поступает в долларах или евро. Зато для украинского потребителя лучше, когда гривна укрепляется, так как более доступными по цене становятся импортные товары. У дорогой гривны есть и другая сильная сторона – это весомый вклад в замедление темпов инфляции. И, конечно, крепкая гривна добавляет уверенности нашему малому и среднему бизнесу по привлечению инвестиций, способствует низкой стоимости кредитного ресурса и расширяет горизонты бизнес-планирования.
Однако, укрепление гривны создает напряжение для Кабмина в бюджетной сфере, так как гривневая выручка экспортеров уменьшается, что сразу же сказывается на объемах налоговых поступлений. Поэтому на ближайшую перспективу экспортеры захотят увидеть курс гривны на уровне 30 - 32, и тогда начнет оживать наша экономика? Вот почему обменный валютный курс – это еще и важнейшая регулирующая и составляющая темпов экономического роста. Следовательно, постоянно будет возникать дилемма: стимулировать экспортеров или защищать внутреннего потребителя? Что будет важнее на данном этапе для украинской экономики: низкая инфляция или контролируемый обменный курс?
Безусловно, одновременно выполнить эти две ключевые задачи совершенно невозможно. Это всё равно, что пытаться удерживать на ладони два арбуза. Однако, грамотно расставлять приоритеты в этой сфере обязательно нужно. Так, в качестве основного приоритета НБУ в нынешних условиях, по мнению ряда ведущих экспертов, должна стать политика достижения относительно низкой инфляции, что также поможет развитию малого и среднего бизнеса. А сохранение слабой гривны в свободном плавании приведет к повышению конкурентоспособности наших экспортеров на мировых рынках. Правда, нельзя допустить обвального ослабления гривны, так как это убьет начавшийся в последнее время процесс модернизации отдельных украинских производств.
Следуя опыту стран по успешному выходу из кризиса, и нам, конечно, нужно снижать уровень инфляции и процентные ставки по кредитам. Слава Богу, что Премьер-министр Владимир Гройсман это понимает, но, к сожалению, не знает как делать. Ведь ко всему этому еще нужно развивать конкуренцию, в т.ч. и на рынке финансовых услуг. Это последнее у нас многие представители финансово-экономического блока Кабмина знают, как делать, но упорно не хотят. Более того,правительство само провоцирует быстрый рост инфляции и цен на энергоресурсы.
К примеру, с 1 марта размер повышения цены на электроэнергию составил 25%, что существенно превысило прогнозные темпы инфляции на уровне 8,2% до конца текущего 2017 года. Соответственно, рост цен на потребительском рынке идет вслед за ростом цен на энергоресурсы, т.к. они всепроникающие. И сегодня, например, продавец на рынке прикидывает прогнозную цену на свою продукцию так, чтобы она покрыла хотя бы себестоимость. Пользуется не официальным индексом инфляции, а смотрит на то, как реально подросли цены на свет, тепло, воду и бензин, т.к. их завышенные темпы роста сразу же поднимают общий инфляционный фон, в частности, на мясо и молоко.
Поэтому не следует удивляться тому, что вслед за банкопадом и финансовым пожаром нас ждет инфляционный пожар. Положа руку на сердце, надо честно сказать, мы уже в шаге от дефолта. Это, собственно, не только моё мнение. Нам снова придется рекапитализировать банки. Вот только вопрос, где на это брать деньги? Допускаю, что Кабмин, как и в прошлые годы, возложит выполнение этой задачи на Национальный банк. Но это, как мы хорошо уже знаем, означает дополнительную эмиссию и рост инфляции. Чтобы не наступать на те же самые грабли, я нашим финансовым властям посоветовал бы переложить бремя рекапитализации украинских банков на азиатские суверенные фонды из Китая, Сингапура и других стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Ведь в Азии скопилась огромная ликвидность, и собственники этих денег ищут, куда их инвестировать. К тому же, по данным издания «Файнэ?ншл Таймс», банковская система Китая стала крупнейшей в мире.
Как это отзовется у нас? Очень хотелось, чтобы позитивно - с пользой для курса гривны и в целом для украинской экономики. И лишь бы над гривной не так часто нависали различные геополитические и военно-политические угрозы. Кое-какое возрастание рисков, думаю, наша нацвалюта еще может пережить. Так, в прошлом месяце мы скакнули с 27 до 28 гривен за одного «американца», дальше тормознулись, а сейчас в первой декаде апреля даже откатились чуть ниже 27. Но расслабляться нельзя, так как курс гривны зависит от состояния платежного баланса. Вспомните заявление Главы НБУ В.Гонтаревой: «Сегодня реалии другие, и блокада является их частью, которая приведет, в частности, к расширению дефицита текущего счета платежного баланса до 4,3 млрд. долларов США в этом году».
Следовательно, нашу национальную валюту в ближайшей перспективе ждет дальнейшее ослабление, мы увидим движение вниз, а иностранные инвесторы увидят менее привлекательными наши гособлигации. Такой сценарий вероятен уже до конца мая этого года. В этой связи я специально посмотрел динамику изменений основных индикаторов риска за март 2017 года, и все они показывают достаточно сильные изменения за последние две недели. И только гривна «стоит» в очень узком коридоре, как будто не реагирует. Уверен, это затишье перед бурей.
В чем здесь загадка? Ну , откровенно говоря, не существует такой котировки гривны которая бы устраивала всех без исключения субъектов рынка. Поэтому Кабмину и Нацбанку, надо умело и профессионально поддерживать баланс интересов в условиях свободного обменного курса. И как несколько десятков лет назад говорил министр финансов США: «Доллары – это наша валюта и ваши проблемы». Спорить с таким утверждением трудно, к тому же оно рождает много и актуальных вопросов сегодняшнего дня, ответы на которые нам даст уже ближайшее будущее. Это будущее совсем близко – через несколько недель наступает май, и мы узнаем о рисках или новых возможностях для динамики гривны.
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