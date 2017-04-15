У власти стало ритуалом выступать с ярким лицемерным оптимизмом

Мы уже очень многое сделали так, как хочет Евросоюз, и вот, наконец-то, получили первую плюшку, а именно европейский парламент проголосовал за предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами ЕС. Плюс, наконец-то, мы получили от Международного валютного фонда очередной транш кредита в размере 1 млрд. долл. США, а также от Евросоюза второй транш макрофинансовой помощи на 600 млн. евро.

Министр финансов Александр Данилюк в этой связи заявил, что процесс перевода денежных средств четвертого транша кредита МВФ состоялся. В свою очередь пресс-служба Национального банка Украины также сообщила, что теперь объем международных резервов НБУ достиг 16,7 млрд. долл. США, что является максимальным уровнем с середины 2014 года. Всё это хорошо, однако, запустить экономику страны на устойчивый экономический рост никак не удается. И самое главное, как в этих тяжелейших условиях мобилизовывать людей на преодоление трудностей и затягивание поясов, когда просто огромный объем роскоши предъявлен украинскому обществу в е-декларациях?!

Во всем ли виноват этот глупый и непослушный украинский рынок, что уже более 50% населения оказались в абсолютной бедности? И всё чаще бизнесмены стали встречаться для обсуждения одного единственного вопроса, как выживать дальше? Ведь сегодня предприниматели вынуждены работать в такой обстановке, когда даже базовые допущения для организации бизнеса уже не работают. Многие факторы стали сильно зависеть от геополитической обстановки и позиции МВФ. А члены правительства пытаются занять повсюду хоть сколько-нибудь кредитных денег, а те, у кого они их просят, думают, когда же сами эти политики из Украины расчехлят свои «золотые матрасы»?

В самом деле, почему в нищей стране вместо инвестиций в собственную экономику столько (!) «золотых матрасов»? Видимо, потому что правящая политическая элита кровно заинтересована в этом. Жадность всё больше заглушает здравый смысл и чувство меры у политиков во власти. А у недоучек в высоких властных кабинетах бюджетные финансы вызывают только всёвозрастающую жажду обладания деньгами в огромных количествах. Для них большие деньги стали мерилом человеческого счастья.

Но сколько денег нужно для полного счастья политику в Украине? Остапу Бендеру, например, необходим был всего лишь миллион, но обязательно на блюдечке и с голубой каемочкой. Нашим сегодня нужно во стократ больше. А вбухивать кредитные деньги в коррумпированную экономику при таком (!) монополизме – это еще больше подстегивать рост инфляции. Тогда уж лучше обойтись без траншей МВФ, т.к. уже складывается ощущение, что если будут разрушены все коррупционные схемы, промышленность Украины вовсе остановится. Вот почему ни в США, ни в странах Евросоюза элиты никогда не будут считать украинских политиков равными себе. Да, и молодое поколение украинских политиков воспринимает нашу постаревшую элиту, как нечто не своё.

Так, что же делать в условиях, когда все во власти жалуются на недостаток денег в госбюджете, и никто не жалуется на недостаток ума? Поймем ли мы сами, почему в 1990 году Украина - благословенная и самая богатая из всех советских республик - в последующем превратилась в совершенно нищую и отсталую страну? Что мы, украинское общество, а не народные депутаты и министры получим там, куда они нас ведут? Ведь сейчас, наблюдая за динамикой принятия правительственных решений и реакцией рынка на заявления Главы НБУ, не трудно спрогнозировать, что наши золотовалютные резервы все же будут иссякать, импорт – дорожать, гривна – обесцениваться, а зарплаты – уменьшаться.

Думаю, этих политиков из Кабмина уже не научить, как превращать разоренные предприятия в золотые жилы. И, к сожалению, они не изучают успешный опыт азиатских стран по выводу своих экономик в мировые лидеры. А ведь сегодня в мире настоящий бум китайских инвестиций, и Украина тоже находится под давлением юаня. В последнее время мне довольно часто приходится встречаться с китайскими инвесторами. В ходе деловых бесед они нередко отмечают, что в период кризисных явлений, как сейчас у нас, надо активно инвестировать в инфраструктуру, дескать, для Украины с её уникальным геополитическим положением это особенно важно.

Всё это надо рассматривать в комплексе: транспортную инфраструктуру и энергетическую инфраструктуру, инфраструктуру образования и инфраструктуру национальной культуры. В том числе инвестиции в публичную инфраструктуру, а именно в жилищно-коммунальное хозяйство и в здравоохранение, что, по сути должно поощряться и защищаться государством. По-моему, очень правильные и даже мудрые советы китайских инвесторов, но как мы сами ответим на эти вызовы нашего большого кризиса? Конечно, очень трудно жить, а тем более работать, когда одураченные украинцы славят того, кто их дурачит, ощущая при этом свое полнейшее бессилие хоть как-то изменить социально-экономическое положение в стране.

Зачастую очень поздно мы переоцениваем действия или бездействие власти, заново и трезво. Поэтому сегодня особенно остро ощущается потребность в новых идеях и новых лицах в финансово-экономическом блоке власти. Но есть надежда, что у нас в правительстве и Национальном банке скоро могут появиться как спонтанно, так и сгустками, говоря словами Льва Гумелева, креативные личности и креативные сообщества профессионалов своего дела. Это те специалисты, которые хорошо знают, что зарабатывать деньги и налоги надо там, где их много.

Если специалисты по толстым кошелькам не ошибаются, то в глобальном мире, прежде всего, надо устанавливать взаимовыгодное сотрудничество с транснациональными корпорациями. Дай Бог, и у нас в Украине этот процесс начнется. Буквально вчера, 6 апреля, успешно закончились конструктивные переговоры стратегических инвесторов из КНР, представляющих крупнейшую товарную биржу «Bohai commodity exchange», с учредителем ассоциации «Группа Механик» (ПАО «Coal Energy S.A.») В.Вишневецким, председателем наблюдательного совета ЧАО «Фитофарм» Р.Кургановым, президентом компании «Украинское тепло» С.Чичериным и директором торгового дома «Эко Лидер» В.Кулиничем.

После этой встречи невольно задумался, сумеет ли власть совместно с бизнесом и иностранными инвесторами скорректировать стратегию экономического развития Украины? И чтобы инвестиционные идеи и национальные программы развития стали понятными и вразумительными для людей. Правда, от идеи до ее реализации хотя и один шаг, но этот шаг может длиться всю жизнь. К тому же, как мы хорошо уяснили за последние пару десятков лет, стало настоящим ритуалом украинской власти выступать перед народом с ярким лицемерным оптимизмом. И особенно ярко это нам вчера 14 апреля продемонстрировали министры и депутаты под куполом в Верховной Раде.