Украине надо следить за развитием американо-китайских отношений

В конце прошлой недели Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин был с визитом в США, где главной темой его продолжительных двухдневных переговоров с американским Президентом Дональдом Трампом стало торговое сотрудничество, т.к. более половины торгового дефицита Америки приходится на долю Китая.

Лидеры этих двух крупнейших держав договорились создать четыре эффективных механизма сотрудничества между двумя самыми большими экономиками мира, постоянно поддерживая контакты в следующих ключевых сферах: 1) безопасности; 2) экономике; 3) международного права и 4) гуманитарной сфере. Также в ближайшие три месяца ведущие специалисты этих двух стран по поручению Дональда Трампа и Си Цзиньпина должны разработать консолидированную позицию по наиболее острым экономическим вопросам, в частности, торговли и валютного рынка.

В этой связи важно напомнить, что не так давно Президент США Д.Трамп обещал своим избирателям ввести пошлины на китайские товары в размере 45%. Более того, в конце марта текущего года американский Президент подписал два Указа, которыми инициировал изучение торгового дефицита и ввел санкции за нечестные приемы во внешней торговле. Другими словами, Дональд Трамп стремится договориться о таком подходе, который уменьшал бы трения в тех экономических областях, где они присутствуют, и расширял бы сотрудничество в тех сферах, где оно надежно существует.

Судя по всему, этого удалось добиться двум лидерам по итогам переговоров во Флориде. И эта встреча дала значительный положительный результат для обеих стран. Например, как отмечают эксперты, теперь КНР может разрешить иностранному капиталу создавать финансовые учреждения с мажоритарной долей, т.е. владеть контрольным пакетом акций в финкомпаниях. Также на стадии завершения находится работа по подготовке двухстороннего инвестиционного соглашения между Китаем и США.

Американский Президент Дональд Трамп принял приглашение Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить Пекин до конца этого 2017 года, правда, дата визита еще не согласована. Безусловно, Д.Трамп избирался на пост Президента США с довольно конкретной повесткой, где одним из основных направлений деятельности должно быть торговое соглашение с Китаем. В свою очередь иностранные инвесторы за прошлый 2016 год вывели из китайской экономики почти 1 трлн. долл. США, что создало напряженность во всей финансовой системе КНР.

Поэтому до сих пор периодически возникают спекуляции в отношении устойчивости национальных валют США и Китая, а также их банковских систем. Работая на опережение, лидеры этих двух держав и закладывают сегодня фундамент для дальнейших эффективных и продуктивных решений, отвечающим вызовам современного мира и упрощению взаимных инвестиций. И самое главное, что сегодня экспортирует Америка, - это доллар, значит, будут новые договоренности о доступе американского капитала на китайский рынок. Конечно, какие-то уступки будут, а в чем-то сохранится жесткая позиция. Но всё же, эти проблемы обсуждаются и находятся способы их решения.

А что же в этой геополитической обстановке и при сложившейся конъюнктуре на мировых рынках ждет экономику Украину? Что собираются делать наши власти? Пока, увы, молчат, не оглашают план действий. Хотя еще 17 января этого 2017 года в швейцарском Давосе успешно прошли переговоры между Президентом Украины Петром Порошенко и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Тогда наш Президент подчеркнул: «Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем».

Ну, это и понятно. Нам давно пора, учитывая тяжелейшие экономические условия, выходить на стабильный тренд роста украинских рынков, добиваясь подъема ВВП страны. Ориентироваться на качественные экономики и субъекты цивилизованных рынков, а не на «схематозы» местных олигархов. В этом отношении очень позитивным может быть плодотворное сотрудничество состратегическим инвестором из КНР - крупнейшей китайской товарной биржей «Bohai commodity exchange », которая 30 ноября прошлого года выиграла аукцион по покупке 99, 9% акций «Украинского банка реконструкции и развития», ранее принадлежавших министерству финансов Украины.

И вот на прошлой неделе эти инвесторы снова были в Киеве. В повестке двухдневного визита в Украину была и деловая встреча 6 апреля с Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым. С ним китайские инвесторы обсудили целый ряд стратегических вопросов, в частности, межправительственные особенности, которые могут иметь существенное значение для госрегулятора КНР в связи с покупкой китайской компанией в Украине фондовой биржи; ближайшие перспективы принятия проекта Закона Украины «Про організований ринок та деривативи»; подписание меморандума о сотрудничестве по организации в Украине международного рынка деривативов и начала обучения сертифицированных специалистов для этого срочного рынка.

В тот же день китайская делегация встретилась с исполняющим обязанностидиректора департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц Тарасом Елейко. Исходя из того, что впереди - перераспределение активов крупного бизнеса через Фонд гарантирования вкладов, китайские коллеги предложили поделиться своим опытом работы в этой сфере деятельности, а самое главное – использованием способов внедрения секьюритизации активов неплатежеспособных банков с привлечением на украинский рынок крупного азиатского инвестиционного капитала.

Ведь по данным ФГВФЛ, за 2016 год Фонд гарантирования вкладов продал активов всего на 3,2 млрд. гривен, в том числе прав требования по кредитам — на 1,5 млрд. гривен. И это при общем объеме активов в Фонде более чем на 400 млрд. гривен! Поэтому в ближайшие дни в Верховную Раду будет внесен законопроект, который сделает все судебные уловки олигархов вне закона. Кредиты и залоги по ним поступят в распоряжение Фонда гарантирования вкладов, а тот передаст их на реализацию «дочкам» в Украине американских коллекторских компаний Debtx и First Financial Network.

Вот и в Украине пересеклись коммерческие интересы КНР и США. Толькобы мы не стимулировали вхождение на украинский рынок не инвестиций, а горящих спекулятивных денег, которые как быстро приходят, также быстро и уходят. Поэтому сегодня нам в Украине нужны стратегические инвесторы с длинными деньгами. И нам надо очень внимательно следить за развитием американо-китайских отношений.