|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Гонтарева сделала своё дело, можно уходить и даже улететь
10.04.2017 18:38
Вот и случилось. Сегодня 10 апреля Глава
Нацбанка Валерия Гонтарева заявила: «После почти трехлетнего пребывания на
посту Главы Национального банка, я приняла решение покинуть эту должность и
оставить Центральный банк» и, конечно, написала заявление об отставке. В тоже
время на официальном сайте НБУ в размешенном там пресс-релизе названа дата
увольнения – 10 мая 2017 года.
Дело в
том, что по действующему законодательству Глава Национального банка Украины может
быть освобождена Верховной Радой по представлению Президента Украины, и поэтому
В.Гонтарева пока продолжит выполнять свои должностные обязанности до
соответствующего решения народных
депутатов и Петра Порошенко. Как известно, в июне 2014 года за назначение
В.Гонтаревой на должность Главы НБУ проголосовало 349 нардепов. И как же она работала с момента назначения
руководителем Нацбанка? Судите сами, гривна упала почти в 4 раза, вклады
миллионов украинцев сгорели в «зачищенных» банках. Зато, с каким достоинством
держится Валерия Гонтарева, удерживая в своих руках всю банковскую систему!
Ничего не хочу сказать, но только
за 2016 год Глава НБУ
В.Гонтарева сумела заработать 57 млн. гривен, а члены
её семьи приобрели в собственность земельный участок площадью 2500 кв. м.,
жилой дом в 316 кв. м., автомобиль марки Mercedes Benz и офисное помещение 68,7
кв. метров. И, конечно, в последнее время не раз возникали слухи о её
отставке, которые затем не подтверждались. Но, может быть, сегодняшнее
заявление В.Гонтаревой связано с тем расследованием, которое ведет Национальное
антикоррупционное бюро Украины? Напомню, еще 29 марта следователи НАБУ
проводили обыски в Национальном банке, а также должностные лица НБУ до сих пор
проверяются на причастность к растрате денежных средств, выделенных на
рефинансирование ряда коммерческих банков.
Что ж, из-за
коррупции быстрой реанимации банковской системы и в целом украинской экономики
не произошло. Более того, из 186 у нас осталось 92 банка. В конце прошлой
недели, 7 апреля и «Финбанк» Александра
Грановского (79.66%) был Нацбанком
признан неплатежеспособным. Однако, основная проблема НБУ– это не те
проблемные активы коммерческих банков, которые уже накопились, а в том, что они
с нарастающими темпами образуются в связи с падением спроса, инфляцией и
девальвацией. Банки пытаются скрыть эти проблемные активы, а они формируются
заново. Вот это ключевая проблема плюс коррупция.
А раз так, то
П.Порошенко, В.Гройсману и В.Гонтаревой уже открыто западные партнеры стали говорить,
что пора, наконец-то, пытаться решать свои проблемы самостоятельно с
использованием потенциала внутреннего рынка совместного инвестирования. А
значит, евросолидарность впредь ограничится лишь договоренностью координировать
меры по оздоровлению экономики Украины, чтобы она не навредила западным
соседям. К тому же суверенные
рейтинги нашей страны
по-прежнему остаются на преддефолтном уровне.
Поэтому
советуют нам сдерживать рост долгов, в т.ч. и за счет жесткого контроля в
банковской сфере. Тогда, как наш малый и средний бизнес в лучшем случае ждет
депрессия — долгое время нехватка денег.
Словом, выкручивайтесь, господа, сами. И то, что у нас банки еще работают, кредиты хотя и очень скупо, но выдаются, а депозиты привлекаются - явление временное, худшее впереди. Ведь ни занимать деньги, ни обслуживать долги легче не стало. Конечно, в этой связи Владимир Гройсман может на различных форумах говорить долго и ярко, и в итоге ничего конструктивного не сказать, а Валерия Гонтарева может несколько месяцев пытаться что-то толковое сделать и так ничего не сделать. Словом, результат действий финансово-экономического блока Кабмина – это победа «оптимизма» над здравым смыслом, а что дальше делать с обнищанием населения, которое к этому не готово? Ведь обостряется и ширится проблема безработицы. Реальные последствия финансового кризиса нам в полной мере еще предстоит почувствовать.
Итак, Валерия
Гонтарева сделала своё дело, теперь она может уходить и даже в мае может улететь
в какую-нибудь теплую страну. Например, на побережье Карибского моря, как и её
подруга экс-министр финансов Украины Наталья Яресько. Не шучу, не так давно Н.Яресько
согласилась после «оздоровления» украинского финансового рынка поднимать
экономику Пуэрто-Рико.
Но мы то прекрасно помним, как, например, по яреськиному варианту был реструктурирован госдолг Украины, причем так, что проценты по его оплате значительно выросли, а условия превратились в тяжелое бремя для украинцев. Вовремя сбежали со своих высоких постов и А.Квиташвили и А.Абромавичус, успев заработать себе на роскошь жить в своё удовольствие. Ну, а телеведущий М.Саакашвили теперь устраивает шоу для несопротивляющихся аборигенов. Вот оно искусство жить и работать в Украине!
Александр
ГОНЧАРОВ,
Руководитель
сайта
http://privatization.in.ua/
,
Директор
Института развития экономики Украины
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.