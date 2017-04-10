Гонтарева сделала своё дело, можно уходить и даже улететь

Вот и случилось. Сегодня 10 апреля Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила: «После почти трехлетнего пребывания на посту Главы Национального банка, я приняла решение покинуть эту должность и оставить Центральный банк» и, конечно, написала заявление об отставке. В тоже время на официальном сайте НБУ в размешенном там пресс-релизе названа дата увольнения – 10 мая 2017 года.

Дело в том, что по действующему законодательству Глава Национального банка Украины может быть освобождена Верховной Радой по представлению Президента Украины, и поэтому В.Гонтарева пока продолжит выполнять свои должностные обязанности до соответствующего решения народных депутатов и Петра Порошенко. Как известно, в июне 2014 года за назначение В.Гонтаревой на должность Главы НБУ проголосовало 349 нардепов. И как же она работала с момента назначения руководителем Нацбанка? Судите сами, гривна упала почти в 4 раза, вклады миллионов украинцев сгорели в «зачищенных» банках. Зато, с каким достоинством держится Валерия Гонтарева, удерживая в своих руках всю банковскую систему!

Ничего не хочу сказать, но только за 2016 год Глава НБУ В.Гонтарева сумела заработать 57 млн. гривен, а члены её семьи приобрели в собственность земельный участок площадью 2500 кв. м., жилой дом в 316 кв. м., автомобиль марки Mercedes Benz и офисное помещение 68,7 кв. метров. И, конечно, в последнее время не раз возникали слухи о её отставке, которые затем не подтверждались. Но, может быть, сегодняшнее заявление В.Гонтаревой связано с тем расследованием, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины? Напомню, еще 29 марта следователи НАБУ проводили обыски в Национальном банке, а также должностные лица НБУ до сих пор проверяются на причастность к растрате денежных средств, выделенных на рефинансирование ряда коммерческих банков.

Что ж, из-за коррупции быстрой реанимации банковской системы и в целом украинской экономики не произошло. Более того, из 186 у нас осталось 92 банка. В конце прошлой недели, 7 апреля и «Финбанк» Александра Грановского (79.66%) был Нацбанком признан неплатежеспособным. Однако, основная проблема НБУ– это не те проблемные активы коммерческих банков, которые уже накопились, а в том, что они с нарастающими темпами образуются в связи с падением спроса, инфляцией и девальвацией. Банки пытаются скрыть эти проблемные активы, а они формируются заново. Вот это ключевая проблема плюс коррупция.

А раз так, то П.Порошенко, В.Гройсману и В.Гонтаревой уже открыто западные партнеры стали говорить, что пора, наконец-то, пытаться решать свои проблемы самостоятельно с использованием потенциала внутреннего рынка совместного инвестирования. А значит, евросолидарность впредь ограничится лишь договоренностью координировать меры по оздоровлению экономики Украины, чтобы она не навредила западным соседям. К тому же суверенные рейтинги нашей страны по-прежнему остаются на преддефолтном уровне. Поэтому советуют нам сдерживать рост долгов, в т.ч. и за счет жесткого контроля в банковской сфере. Тогда, как наш малый и средний бизнес в лучшем случае ждет депрессия — долгое время нехватка денег.

Словом, выкручивайтесь, господа, сами. И то, что у нас банки еще работают, кредиты хотя и очень скупо, но выдаются, а депозиты привлекаются - явление временное, худшее впереди. Ведь ни занимать деньги, ни обслуживать долги легче не стало. Конечно, в этой связи Владимир Гройсман может на различных форумах говорить долго и ярко, и в итоге ничего конструктивного не сказать, а Валерия Гонтарева может несколько месяцев пытаться что-то толковое сделать и так ничего не сделать. Словом, результат действий финансово-экономического блока Кабмина – это победа «оптимизма» над здравым смыслом, а что дальше делать с обнищанием населения, которое к этому не готово? Ведь обостряется и ширится проблема безработицы. Реальные последствия финансового кризиса нам в полной мере еще предстоит почувствовать.

Итак, Валерия Гонтарева сделала своё дело, теперь она может уходить и даже в мае может улететь в какую-нибудь теплую страну. Например, на побережье Карибского моря, как и её подруга экс-министр финансов Украины Наталья Яресько. Не шучу, не так давно Н.Яресько согласилась после «оздоровления» украинского финансового рынка поднимать экономику Пуэрто-Рико.

Вспомните, как пару лет назад эти новоиспеченные руководители нас убеждали, что в Украину вот-вот придут западные инвестиции. Но, к сожалению, до сих пор оттуда к нам прилетают лишь управленцы, задача которых, судя по всему, направление денег в обратном направлении и личное обогащение. Именно для этого, видимо, на протяжении 2-х лет занимала пост министра финансов Н.Яресько, а теперь она любезно согласилась тоже самое сделать в Пуэрто-Рико за 625 тыс. долларов США в год.

Но мы то прекрасно помним, как, например, по яреськиному варианту был реструктурирован госдолг Украины, причем так, что проценты по его оплате значительно выросли, а условия превратились в тяжелое бремя для украинцев. Вовремя сбежали со своих высоких постов и А.Квиташвили и А.Абромавичус, успев заработать себе на роскошь жить в своё удовольствие. Ну, а телеведущий М.Саакашвили теперь устраивает шоу для несопротивляющихся аборигенов. Вот оно искусство жить и работать в Украине!

Александр ГОНЧАРОВ,

Руководитель сайта http://privatization.in.ua/ ,

Директор Института развития экономики Украины