Почему предпочитают «золотой матрас» вместо инвестиций? Потому что «профессионалы» во власти просто зашугали в доску наш бизнес. Например, всё чаще украинский бизнес реструктуризируется, к большому стыду, таким образом, что в оффшорах создаются структуры не столько для уклонения от налогообложения, сколько с целью защиты активов. И никто до сих пор не знает, когда же наше право будет таким, чтобы бизнес был заинтересован развиваться именно в Украине.

А это в свою очередь должно означать обеспечение надежной защиты активов от рейдерских атак, прозрачное и равное для всех налоговое законодательство, наконец, чтобы государство, исполняя правовые нормы, само четко выполняло свои предписания. Но пока этого нет, и поэтому почти все сидят на схематозах, и не хотят создавать публичные акционерные общества, предпочитая находиться в «тени». Плюс доходы населения резко сокращаются, способствуя обвалу спроса, а государственный долг продолжает расти – и это также создает мощное давление на власть. И что характерно, доходы населения падают, а суммы денег, необходимые для начала бизнеса, - растут.

В таком тяжелейшем социально-экономическом положении именно правительство и народные депутаты должны что-то придумать, чтобы соответствовать ожиданиям майдана и бизнеса. Но прошло уже 3 года, а власть никак не может изменить свою экономическую политику и соответствовать запросам общества. Правда, в самом начале 2014 года новая власть еще обращалась к ученым-экономистам и аналитикам, когда одна группа экспертов подготовила Стратегию-2020, а другая практические рекомендации ученых НАН Украины. Но хотя бы одна из запланированных 62 национальных программ полностью реализована? Конечно, нет. И это закономерно, т.к. популистская власть думает только о сегодняшнем дне, а не о долгосрочном развитии экономики страны.

«Бабло – прекрасно», с этим утверждением также ничего особенного не произошло после майдана. Зато дальнейшее затягивание поясов будет порождать экономические и политические напряженности, которые могут привести к развалу государства. Здравомыслящие эксперты и предприниматели не устают напоминать, что период экономического спада – это самое неудачное время для замораживания зарплат, пенсий и сокращения государственных расходов. На худой конец, решиться властям на данный шаг стоит только тогда, когда частный сектор экономики начнет возвращаться к устойчивому росту, чем пока у нас и не пахнет.

Однако наши политические лидеры и министры будто бы этого и не слышат. И мы до сих пор не слышим от действующего Премьера Владимира Гройсмана разъяснений, как Кабмин собирается удерживать одновременно жесткую бюджетную дисциплину и создание новых рабочих мест в условиях АТО и блокады?! Судите сами, не только простая теория, но уже и сегодняшняя практика показывают, что совмещать эти вещи невозможно. Так к чему всё это нас приведет ни Администрация Президента, ни Кабинет Министров так нам и не прояснили. Что ж, придется ждать практических шагов от правительства, и уже по ним судить о ходе внутривластных дискуссий.

Интересно, а на сколько месяцев еще продлится текущий экономический курс? Безусловно, в эти дни легко доказать, что есть альтернатива этой до сих пор действующей экономической модели. И что в результате отстранения олигархов от государственного управления экономика Украины не развалится, а, наоборот, быстрыми темпами будет развиваться - но с другими целями и достижением иных социально-экономических результатов (нежели те плачевные, что есть сейчас). Правда, провластные эксперты и грантоеды упрямо продолжают утверждать, что альтернативы нет – и только они правы. Следовательно, по их мнению, только так, как действуют сегодня Кабмин и Верховная Рада, можно жить в нашем бедном мире.

Думаю, теперь мало кто в обществе с этим соглашается, поэтому граждане сами начинают отстаивать свои политические и социально-экономические интересы, готовясь, помимо прочего, к досрочным выборам в Верховную Раду. И все же, есть ли будущее у украинского капитализма? В принципе, у капитализма, как системы, базирующейся на частной инициативе и ответственности, будущее есть. Однако, у нынешней украинской олигархической модели с немыслимо гипертрофированной ролью в государстве (именно финансово-промышленных групп) будущего, похоже, нет. Но гигантское политическое влияние олигархов надежно блокирует (во всяком случае, до сих пор блокировало) не только реальные шаги к кардинальным переменам со стороны общественных активистов и представителей малого и среднего бизнеса, но даже сколько-нибудь серьезные разговоры о них в ходе различных телевизионных ток-шоу.

Причем, все эти попытки вменяемых бизнесменов и экспертов-экономистов глашатаи олигархов публично клеймят и именуют не иначе, как безумием. Что ж, приходится согласиться с тем, что Украина – это не Америка. Никогда и никто в украинской власти не ценил экономистов и представителей малого и среднего бизнеса. А вот в Америке экономисты и средний класс - самые уважаемые люди. Например, до начала кризиса 2008 года в США экономический рост продолжался 130 месяцев подряд! Что и говорить – золотой век! Каждый день солнце! Но и после кризиса был рост ВВП США, например, в прошлом 2016 году он подобрался до 2%. А вот сколько еще во власти Украины будут рулить догматики, аферисты, словоблуды и апологеты?!

Ведь в отличие от популистской политики, где самое главное – это красиво говорить на телевидении, политика экономического развития требует знаний, серьезного отношения к делу и, самое главное, очень высокой ответственности. И что сейчас хорошо для наших популистов – так это отсутствие ответственности, дескать, украинский рынок всё сам решит. А если всё решает рынок, то и думать не надо, и просчитывать наперед эффект принимаемых решений не надо, и отвечать по обязательствам не надо. Такая философия у нас, к сожалению, дуже поширена. Хотя, правда, сейчас всё меньше в риторике либеральной утопии (практически никто из политиков теперь не выступает с радикальными либеральными идеями), конечно, за исключение редких известных личностей, которые на этом еще продолжают делать себе масштабную рекламу.

Итак, отказываясь от популистской риторики, что нужно делать? Многие рынки, включая украинский, могут повернуться в сторону перемен. Но для этого у нас в Украине среди экспертов и предпринимателей нужно систематизировать взаимный обмен информацией о госрегулировании, формах и методах реагирования на различные кризисные ситуации в стране, чтобы помочь защитить интересы бизнеса в условиях этого большого кризиса. Конечно, сознавая, что, во-первых, кризис далеко не завершен. А значит, среди направлений реформирования украинского законодательства надо выделить необходимость правового регулирования отношений между государством и бизнесом. Основная задача государства – способствовать развитию малого и среднего бизнеса, предоставляя ему максимум свобод.

Во-вторых, усовершенствовать госрегулирование всех сфер экономики и прежде всего банковского сектора, рынка ценных бумаг, страхового и негосударственного пенсионного обеспечения. В-третьих, задачи по модернизации и инновациям в реальном секторе экономики не могут быть решены без кардинальных изменений антимонопольного законодательства, а также процедуры банкротства. В-четвертых, усовершенствовать правовое регулирование в сфере управления корпоративной и государственной собственностью. Ну, пока достаточно. Дай Бог, это выполнить.