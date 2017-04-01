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Скоро В.Гройсман скажет: кому должны, мы всем прощаем
01.04.2017 12:40
Из-за
блокады, высоких рисков на валютном рынке, ситуации с ростом инфляции и цен на
энергоресурсы, первая половина 2017 года для экономики Украины уже потеряна;
размеры зарплат еще больше сократятся, что приведет к значительному ослаблению
потребительского спроса. По-моему, если бы правительство думало о будущем
экономики страны, то надо было давно ограничить отток капитала из Украины и,
возможно, зафиксировать в определенном «коридоре» гривну.
А пока Премьер-министр Владимир Гройсман
лишь видит, что не может спасти украинскую экономику, но чтобы оттянуть конец,
он с Национальным банком Украины будет девальвировать гривну и снижать реальные
доходы населения в надежде на то, что вдруг для спасения украинцев кто-то из-за
рубежа подбросит еще денег. Например, 30 марта Президент Петр Порошенко из
Мальты сообщил, что Еврокомиссия дает нам 600 млн. евро макрофинансовой помощи,
которая поступит на счета Украины уже на следующей неделе. Словом, украинские
власти пытаются занять повсюду, а те, у кого они просят, думают, когда же сами эти
политики расчехлят свои «золотые матрасы»?
Плюс ко всему этому также недавнее
решение
Высокого суда в Лондоне со всей очевидностью засвидетельствовало о том, что мы
вошли в преддефолтный период. В это же время всё жестче и резче зазвучали
заявления бывшего Главы Одесской ОГА М.Саакашвили, который в эти дни также, как
и Президент Украины, находился в Сент-Джулиансе на Мальте, участвуя в саммите
Европейской народной партии. Он как будто нам забивает один гвоздь за
другим, дескать, и социальный заказ по образцу Грузии 2004 года в Украине уже
созрел. Правда, судя по ситуации последних двух лет, мы действительно двигаемся
к нему ускоренными темпами. Возможно, в этом отношении опыт Грузии (с его
ошибками и победами) нам будет важен. Хотя этот опыт и нельзя прямо перенести
на украинскую жизнь, но как любая «тренировка на кошках», - он бесценен.
Вот и Национальное
антикоррупционное бюро Украины, по примеру ведения Грузией бескомпромиссной и жесткой
борьбы с коррупцией, начало «трясти» Национальный банк,
проводя обыски в помещениях НБУ. Да, господа, теперь вам нельзя
расслабляться и продолжать проводить, мягко говоря, неэффективную
денежно-кредитную политику. И в этой связи мой первый вывод таков - нельзя и
дальше перекладывать ответственность и финансовые последствия за экономический
кризис с НБУ и коммерческих банков, которые собственно и спровоцировали этот
кризис, на добросовестных налогоплательщиков.
Второй вывод.
Жизнь, наконец-то, заставила политиков говорить о необходимости реальной, т.е.
не на словах, а на деле борьбе с коррупцией. Третий вывод. В период такого
глубокого кризиса в банковской системе надо государственному регулятору не
закручивать гайки, ускоряя банкопад, а, наоборот, либерализировать выход и вход
на финансовый рынок Украины. Вот только бы
эта жесткая борьба с коррупцией не стала у нас в стране
поводом для быстрой нейтрализации политических и экономических конкурентов. Как
это эффективно умеют делать наши силовики и судьи, мы хорошо знаем.
Так, что же делать? Ведь постоянные
негативные новости из Украины никак не прибавляют доверия иностранных
инвесторов к нашей экономике, а без инвестиционных денег мы уж точно не
поднимем национальные рынки. Более того,
нельзя лечить
финансово-экономический кризис только новыми кредитами Международного валютного
фонда, ожидая, как манны небесной, очередной транш кредита в размере 1 млрд.
долларов США. И всё же, что делать? Прежде всего, категорически нельзя откладывать
финансово-экономические реформы. К сожалению, сейчас у нас инвестиционный
климат не просто плохой, а очень плохой.
И не только потому, что нет прямых иностранных инвестиций (это всего лишь один
из индикаторов недоверия к экономической политике Кабмина В.Гройсмана), а из-за
отсутствия внутри страны частных инвестиций и усилий на внутреннем рынке
совместного инвестирования.
Находящиеся в
«спящем» режиме компании по управлению активами так и не могут найти, где бы
заработать? Украинский бизнес не хочет рисковать, тем более - объединять свои
финансовые ресурсы и реализовывать инвестиционные проекты в Украине. А почему
тогда это должны делать иностранные инвесторы?! Сами, сами начинайте
инвестировать, - постоянно нас подталкивают из-за рубежа. Но в правительстве
должны знать, что инвестора, особенно из-за рубежа, всегда сравнивают две вещи:
во-первых, возвратный капитал и, во-вторых, имеющиеся риски.
Возвратный
капитал обеспечивается снижением издержек. Но это не только курсовая валютная политика,
а и контроль над тарифами ЖКХ, ценами на энергоресурсы, надзор, регуляторная
политика, прочие обременения для инвестиций. В отношении же рисков бизнес
должен уметь прогнозировать и верить в прозрачность отношений с властями.
Например, если в течение года-двух Кабинет министров и Верховная Рада Украины
обещали не изменять налоговый режим, значит, так и должно быть, несмотря ни на
какие бюджетные проблемы. Плюс власть должна помогать инвесторам эти риски как
бы облегчать. Для этого надо создавать в Украине соответствующие институты,
чтобы разделять бремя рисков.
Так, риски можно
разделить технически (бюджетные гарантии, субсидирование процентных ставок и
т.д.), а можно – фундаментально (защита прав собственности, справедливая
судебная система и прочее). Исходя из этого, сегодня я бы выделил три драйвера
для восстановления у нас экономического роста: во-первых, наращивание экспорта,
во-вторых, увеличение потребительского спроса и, в-третьих, инвестиционная
активность. Почему именно эти драйверы? Потому что после девальвации гривны,
после того, как сильно подешевели наши издержки, а труд украинских специалистов
стал самым дешевым в Европе, нам нужны длинные деньги в экономику Украины.
А их пока нет. И правительство Владимира Гройсмана не знает, где их брать. Но самое худшее, что для этого Кабмин ничего и не делает. А что нужно делать? Еще раз подчеркну, в первую голову – создавать национальные длинные деньги, которые генерируют только три институции, – это негосударственные пенсионные фонды, институты совместного инвестирования и страховые компании. Их надо развивать, а не оффшорные компании. Но главное, о чем предприниматели не устают повторять: в сегодняшней Украине для всех очень важны мир и низкие налоги. Всё остальное сделает естественный ход событий. Если этого не делать, то ждать осталось не долго, когда Премьер-министр В.Гройсман скажет: к ому должны, мы всем прощаем. А затем в Кабмин и НБУ надо будет взять обычных штатных предсказателей цен на продовольствие и курсы валют.
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