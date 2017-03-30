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Гривна первой пойдет под нож
30.03.2017 11:29
Сегодня в Украине практически все активы быстро дешевеют,
опускаясь до уровня лихих 90-х. Да, вокруг всё очень дешево, но я б, на месте
инвесторов, серьезно задумался перед покупками
второй раз подряд наступать на те же самые грабли. К тому же сейчас
ведущие аналитики рассматривают временное укрепление гривны как коррекцию к её
новому периоду ослабления. Говорят эксперты так: гривна очень перекуплена, а
доллар сильно перепродан. Плюс наша долговая нагрузка продолжает расти. Всё
идет к тому, что будем штурмовать 28 гривен, а дальше тридцать. Следовательно,
болтанка в узком коридоре скоро закончится.
Выходит, гривна первой пойдет
под нож, т.е. начнется очередной виток девальвации. А как свидетельствует
горький опыт последних лет,
макроэкономической
стабилизации
Кабмину
еще не скоро
удастся добиться
.
Что
делать, чтобы исправить данную ситуацию?
Надо
задействовать
все рычаги, а их основных
два -
структура
госбюджета и структура
налогов -
чтобы повернуть
Украин
у
на путь экономического развития.
Но кто это будет делать? Компетенции у правительства и
Верховной Рады хватит?
Вряд ли, если уже даже
недостроенный ракетный
крейсер
«
Украина
», который
должен был стать гордостью нашей научной мысли и военно-морских сил, решили за
долги продать с молотка на металлолом. Пожадничали политические лидеры и крупные
чиновники даже потрясти свои «золотые матрасы».
Вот и градоначальнику
Виталию Кличко
скоро придется распродавать «фамильное серебро» Киева. Думаю, для киевлян
не осталось незамеченным громкое заявление мэра 23
марта на заседании Киевсовета о том, что метро в нашей столице может
приостановить свою работу из-за неподъемных долгов.
«Угрожающая ситуация
сложилась вокруг долга «Киевского метрополитена», счета которого… арестованы по
решению суда. Нас заставляют оплатить старые долги, которые кто-то брал», -
отметил градоначальник и призвал обратиться в Верховную Раду, Кабмин и СБУ,
чтобы инициировать рассмотрение данного вопроса на заседании СНБО. А ведь давно
пора знать Виталию Кличко, что дефицит текущего счета фактически означает жизнь
не по средствам и финансируется за счет распродажи государством своих активов
и/ или за счет притока иностранного капитала.
Поэтому не жаловаться надо меру
Киева на попередников, а эффективно работать с инвесторами. И надо сознаться,
что
нас по-прежнему отличают дорогие кредиты, высокие
издержки и низкая квалификация специалистов. Более того, сейчас на украинском
рынке присутствует спекулятивный, а не инвестиционный спрос. Отбросив
политические изыски, многие народные депутаты и эксперты стали рубить горькую
правду о
том, что правительство
и руководство НБУ не может
и не знает, как
поддерживать довери
е
к гривне
и к банковской системе
.
Конечно, банковский сектор Украины переживает далеко не лучшие времена.
Ряд финансовых аналитиков отмечают, что по итогам прошлого 2016 года был
зафиксирован рекордный по размерам убыток – почти 6 миллиардов долларов США. И
в этой огромной цифре – более 0,5 млрд. долларов потери украинских банков с
российским капиталом Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ, БМ Банка и
VS Bank
, которые сегодня активно ищут
покупателей на свои активы. К тому же, как известно, Президент Петр Порошенко с
16 марта ввел в действие против этих кредитных учреждений санкции в
соответствии с решением СНБО. Этими санкциями предусматривается
запрет на операции в пользу
материнских банков и выплату дивидендов, в т.ч. предоставление межбанковских кредитов,
депозитов и покупку ценных бумаг.
И вот 28 марта мы узнали, что консорциум инвесторов, представляющих
латвийский
Norvik Bank и
белорусскую частную компанию Саида Гуцериева, договорился о покупке украинской
«дочки» Сбербанка. Правда,
в НБУ еще не получали соответствующих документов на приобретение
существенного участия. Но, откровенно говоря, большие сомнения в том, что
данные инвесторы будут вкладывать достаточно ликвидности в развитие этого
кредитного учреждения. С коллегами мы обсуждали совсем иные варианты развития
событий вокруг приобретения этих банковских активов.
Например, в числе претендентов на «дочку»
Сбербанка называли бывшего народного депутата Николая Мартыненко, которому
принадлежит Запорожский абразивный комбинат. Вроде бы он собирался купить весь
кредитный портфель у «Сбербанка» с последующей его перепродажей
«Укргазбанку». Еще был один претендент –
это известный предприниматель из Харькова Александр Ярославский, которому в
середине жирных «нулевых» принадлежал «Укрсиббанк». Поэтому, не зная местных особенностей и
трудностей на финансовом рынке, новым иностранным инвесторам трудно будет
справиться с такой очень неприятной
проблемой - оттоком вкладов. А это ни много, ни мало – свыше 400 млн. долларов
США в украинской «дочке» Сбербанка.
Кто и как теперь будет успокаивать
вкладчиков коммерческих банков? Какими будут показатели соотношения ликвидных
активов и кредитного портфеля по отношению к объемам депозитов? Что будут
делать с кредитами, выданными в иностранной валюте компаниям, расположенным в
восточной части Украины (в т.ч. и предприятиям, находящимся на не
подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей)? Вопросы актуальные,
сложные и их можно долго продолжать называть. Только бы этот переходный период
не сильно ударил по гривне и в целом по банковской системе Украины. Однако,
если не удастся избавиться от проблемных активов, то потери банков могут
оказаться намного значительными.
Итак, проблем много и разных. Наша
банковская система, к сожалению, убыточна, и убыточна уже второй год подряд. И
это отражение тяжелейшего положения во всех отношениях в реальном секторе
экономики страны, где потенциальная стоимость активов постоянно уменьшается. Также
есть огромный госдолг Украины, который нужно обязательно обслуживать.
Кабмин Владимира Гройсмана эту проблему решает довольно просто:
рост цен съедает реальную стоимость долгов. Но всё это и вышеперечисленные
проблемы имеют сильное долгосрочное влияние на украинский рынок. Тем не менее,
нынешняя финансово-экономическая политика похожа у нас на скакуна, которому
дают команду: «Вперед в Европу!», а ноги у скакуна связаны. Ноги связаны.
Потому что у власти до сих пор нет одной единственной вещи – нет Стратегии достижения поставленной цели. А без этого все действия власти и общества превращаются в обычную мечту. В Евросоюзе это, конечно, понимают, поэтому чуть ли не из-под палки заставляют Верховную Раду принимать определенные законы, а у нас наверху по-прежнему не хотят признавать того, что нынешние угрозы для Украины очень серьезные и долговременные. Нужна Стратегия! Европейцы за нас её не напишут. И тем более не будут заниматься её реализацией. Что делать? Выход один – самим готовить долгосрочную стратегию финансово-экономического развития. Иначе, предстоит еще туже затягивать пояса, сознавая, что лучшие годы мы уже прожили.
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