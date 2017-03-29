Не выплачивать госдолг, а объявлять дефолт

Предсказать когда стратегические инвесторы с европейских рынков повернутся в сторону Украины очень затруднительно. Сейчас наша финансовая система довольно шаткая. Уже не за горами то время, когда все собираемые налоги придется направлять на обслуживание государственного долга.

Это абсолютно неприемлемо. Если не решить эту ключевую проблему за счет экономического роста, то у нас остается лишь три варианта: 1) инфляция, 2) государственный дефолт или 3) выкуп долгов. Но у кого сейчас хватит сил для того, чтобы спасать Украину? Ведь долговой кризис может сильно подтолкнуть к краху не только украинскую экономику, а и в целом государство. Да, будущее у нас далеко не радужное. А чтобы избежать выхода через инфляцию или дефолт, безусловно, нужно, чтобы кто-то выкупил наши долги. Но кто в Европе может позволить себе ввязаться в такой мегапроект?!

Соответственно Кабмину Владимира Гройсмана надо что-то оперативно предпринимать с финансовой системой и экономикой страны, чтобы попытаться выйти из этого долгового кризиса. Понятно также, что ему остался для стабилизации этой тяжелейшей ситуации довольно небольшой выбор мер и инструментов. Даже меры по ликвидации текущего бюджетного дефицита и перевода его в профицитный режим (по крайней мере в режим первичного профицита), чтобы снизить удельные затраты на обслуживание государственного долга, - лишь частично могут решить эти проблемы.

А что есть главное? Ключевым или главным для размера будущего госдолга Украины является, прежде всего, соотношение процентных ставок на рынке украинских гособлигаций и темпов роста номинального ВВП страны. В этой связи ведущие аналитики прогнозируют такую зависимость. К примеру, если ВВП Украины будет (даже в номинальном выражении без поправки на уровень инфляции) расти темпами 5% - 6% в год при нынешних ставках обслуживания облигаций, то государственный долг начнет быстро сокращаться.

Другое дело, возможен ли вообще рост нашего ВВП на 5% - 6% в нынешних тяжелейших экономических условиях?! Когда риски стагфляции (рост безработицы плюс инфляция) становятся для нас всё более и более реальными. К тому же наша современная денежно-кредитная политика не предполагает способов борьбы со стагфляцией. Ведь высокие уровни государственного долга, большие налоги и низкие номинальные ставки – они фактически лишают маневра. Замечу, в 2017 году выплаты по госдолгу за счет средств бюджета составят 240,897 млрд. гривен! И что делать? Ответа пока нет ни у представителей финансово-экономического блока правительства, ни у Верховной Рады.

К тому же мы в последнее время наблюдаем плавный бюджетный кризис, т.е мы больше не сможет дешево занимать на международных финансовых рынках. И, конечно, всем интересно, куда же уйдет 1 млрд. долларов США кредита Международного валютного фонда, который Украина ожидает получить к концу марта этого года? Думаю, большая часть будет использована на прямое финансирование дефицита бюджета, остальная – на поддержку платежного баланса. Ну, и допускаю, кто-то «оседлает» эти финансовые потоки.

Но, вот вопрос, а кто и как в Кабмине Владимира Гройсмана собирается обсуживать рекордный государственный долг? И надо честно сказать - это тот риск, который наше правительство и Национальный банк заложили в действующую экономическую систему. И этот риск перманентно проявляется в серьезном ослаблении нашей национальной валюты. Так что нам недолго осталось ждать очередного и более мощного витка девальвации гривны. Правда, единственная валюта, которая сейчас будет себя чувствовать устойчиво независимо от колебаний «корзины» доллар США – евро и, конечно, гривны – это китайский юань.

Поэтому уже в 2017 году нам с Китаем надо начинать экономический и стратегический диалог. Предложил бы для обсуждения одну из тем – это увеличение экспорта китайского капитала в Украину. Ведь компании из КНР уже приобретают у нас производственные мощности и создают рабочие места. В самом деле, всё больше инвесторов из Китая приезжают в нашу страну. Однако, если в Украине инфраструктура будет строиться китайским бизнесом и на их деньги, то вряд ли прагматичные китайские предприниматели, удивившие весь мир своим экономическим чудом, расщедрятся настолько, что вдруг запустят подобный мегапроект без всякой для себя выгоды. Поэтому надо готовиться, чем-то жертвовать.

Но если теперь на качестве украинской продукции уже экономить нельзя, и если не удастся резко поднять производительность труда, то остается работодателям только сокращать заработную плату своим рабочим и специалистам. А до Европы нам ох как далеко, где низкие издержки, высокое качество и бренды – основные слагаемые их успехов. Поэтому сегодня задача, чтобы украинцы не опустились по жизненным стандартам и доходам значительно ниже не то что европейского, но хотя бы китайского уровня.

И когда говорят, что уже несколько десятков тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса схлопнули своё дело, ну, не верю я этим утверждениям. Не схлопнули они свой бизнес, а просто ушли в тень. Почему? Потому что крупные чиновники, занимающие сегодня высокие кабинеты во власти, просто их всех передавили. Яркое свидетельство этому – митинг бизнесменов на прошлой неделе в Ивано-Франковске. Подобная реакция предпринимателей будет и в других городах и регионах. Это, как говорится, - в тот же самый сад.

Так что у нас выход по сути таков: либо нам повезет и с приходом стратегических иностранных инвесторов украинская экономика станет показывать достаточно устойчивый рост, например, не менее 3,5% - 4% ВВП в год (да, это из области фантастики, но так хочется верить). Либо – раскручивать инфляцию и тем самым обесценивать свой госдолг в проценте к ВВП страны инфляционным путем. Да, - жесткие, но объективные выводы. Еще раз подчеркну, для генералов украинской финансово-экономической власти в краткосрочной перспективе выбора нет. Вообще никакого.

Кабмину В.Гройсмана неизбежно придется сокращать госрасходы. Это плохой сценарий для экономики, т.к. будет сжиматься внутренний спрос, что породит еще большее сокращение поступаемых в бюджет доходов. Если пройдет дефолт по гособлигациям, то на полгода подъем экономики откладывается. И точка равновесия может быть достигнута на уровне гораздо более глубокого экономического спада. К тому же правительство не может поддерживать программу бюджетных стимулов. Это также тяжелейший удар по перспективам выхода Украины из кризиса.

Поэтому мое предложение: для выхода на траекторию роста нужно не продолжать выплачивать госдолг, а объявлять дефолт. Он уже неизбежен. Из истории предыдущих дефолтов в странах, которые их объявляли, экономический рост возобновлялся на следующий год.