Заливать пожар керосином

В ближайшие месяц-полтора внимательно следите за курсом доллара США, потому что мы находимся на той грани, перейдя которую, - столкнемся с новым и более мощным витком девальвации гривны и падением всех рынков внутри страны.

Более того, сегодня бедные украинцы становятся еще беднее, а у богатых главная проблема - что же делать с сильно подешевевшими активами, которыми они владеют? И также непонятно, когда олигархи сумеют расплатиться с накопленными долгами? Наконец, что нам делать, расслабиться и принять это как данность? И что сами политики собираются делать в Кабмине и в Верховной Раде?

Правительству, а тем более народным депутатам мало кто верит. А что надо было делать? Думаю, ключевая проблема нашей власти в том, что для этого кризиса они сильно опоздали с консолидацией. Даже если бы им удалось создать (во что никто не верит) более-менее скоординированную и эффективную систему регулирования финансового сектора, ужесточить контроль над бюджетными потоками, - в данном экономическом цикле это уже не поможет.

Возможно, переизбранным составам КМУ и ВРУ это поможет предотвратить неблагоприятные события в начале другой рецессии? Да, возможно. Но, не сейчас. А сейчас мы полностью пожинаем проблемы отсутствия коалиции в Верховной Раде, а также последствия слабости и некомпетентности правительства, как макроэкономического и финансового координатора. Поэтому к сегодняшнему дню в экономике Украины рельефно обозначились три основные проблемы.

Первая - это структурная безработица. Нельзя найти нужные рабочие места для выпускников ВУЗов и, наоборот, работодатели постоянно ищут для своих предприятий специалистов средней квалификации (из-за того, что была разрушена система профессионально-технических училищ, а также мощного оттока этих людей на заработки за рубеж). Вторая – нехватка энергоресурсов. Ну, здесь всё понятно, об этом уже только ленивый эксперт не говорит. Третья – экология. Здесь тоже целый клубок региональных проблем не только на востоке страны, а и в западных областях, где резко стали менять свой природный цвет воды рек и озер, не говоря уже о том, а легко ли вам дышится?!

И справедливости ради надо заметить, что в своем движении по историческому пути мы раз за разом наступаем на одни и те же грабли. К примеру, что важнее для нашей экономики: низкая инфляция или контролируемый обменный курс? Да, одновременно выполнить обе задачи невозможно. Нужно всё-таки расставить приоритеты. Думаю, в качестве основного приоритета НБУ в нынешних условиях должен иметь ввиду относительно низкую инфляцию, что поможет украинской экономике.

Соответственно, оставить гривну в свободном плавании, что приведет к ослаблению нашей валюты и поможет экспортерам (повысит их конкурентоспособность). Правда, если очень сильно ослабнет гривна, то это убьет модернизацию украинского производства. И если в экономике Украины не работают механизмы инвестирования, которые должны связывать спрос с производством, то это, как мы видим, лишь приводит к росту импорта и падению курса гривны. Более того, у нас на самом деле не кризис ликвидности, а кризис долгов. На руках и в «золотых матрасах» огромные объемы денег по сравнению с развитостью украинской финансовой системой.

А в банковской системе накоплена огромная масса проблемных кредитов, не считая 89 банков, признанных Нацбанком неплатежеспособными. Это кризис национального внутреннего долга, реальные объемы которого еще не совсем понятны и чем это может закончиться – трудно спрогнозировать. Что делать? Прежде всего, развивать небанковские кредитно-финансовые учреждения, которые генерируют национальные длинные деньги – это институты совместного инвестирования, негосударственные пенсионные фонды и страховые компании. К тому же в инвестировании простых идей не существует.

Но, к сожалению, у нас во власти модными являются только простые идеи, в которые легко поверить (какими бы абсурдными они ни были). И до сих пор действующий Премьер Владимир Гройсман пытается решить огромные проблемы с государственным долгом самым простым и незатейливым способом – путем сокращения госрасходов. Проще говоря, чтобы уменьшить дефицит бюджета, нужно налоги повысить, а расходы сократить. Но это угнетающе действует на реальный сектор любой экономики и сокращает шансы на её развитие.

Поэтому для инвесторов, которые держат украинский долг, вырисовывается очень неприглядная картина. Для них процентная ставка становится выше, чем в реальном выражении, что в свою очередь означает – долг не обсуживаемый и будет дальше расти. В этой ситуации, конечно, государственные облигации надо сбрасывать. А кто их будет покупать? Только Национальный банк! Что на самом деле и происходит. Это называется заливать пожар керосином, и уже на чистой основе - строить всё по-новому. Вот почему правительство и народные депутаты в первую голову обязаны стимулировать инвестиции частного сектора, хотя бы снизить налоги. Но в отличие от стран Евросоюза, мы до сих пор живем в «античной» налоговой системе XIX века.

Поэтому до сих пор есть две вещи, которые сейчас в Украине нельзя спрогнозировать. Первая – это цена на энергоресурсы. Вторая – это цена международного финансового капитала, который мы могли бы привлечь. Мы также ждем мощную инфляцию, потому что нет эффективной кредитно-денежной стратегии. Пора понять, нам надо переходить от концентрации с экспорта на внутреннее потребление. Наконец, целый ряд банков пирамидообразности и не скрывали, наоборот, всячески ее подчеркивали. Но вкладчики коммерческих банков всё равно испытывают свою судьбу. Правда, нельзя не согласиться с тем, что пирамида – дело добровольное.

Что и говорить, у нас остался только один единственный выход: списать все долги! Дело в том, что существует известное правило, ни одна демократическая страна в своей истории не выдерживала падения жизненного уровня населения более, чем в два раза. В противном случае - это неминуемо заканчивалось социально-политической катастрофой. Да и все наши национальные программы, которые выполнялись, были до боли просты – включался печатный станок. Однако, страна, в которой большое расслоение и много бедных, не может быть благополучной и успешно развиваться. Политика прозябания не соединяет власть и общество в единое целое, а лишь разъединяет. И, конечно, самое большое влияние курс гривны имеет только на нашу психику, успокойтесь, господа, всё, что должно было произойти – уже произошло.