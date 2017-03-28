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Заливать пожар керосином
28.03.2017 11:27
В ближайшие месяц-полтора внимательно следите за курсом
доллара США, потому что мы находимся на той грани, перейдя которую, -
столкнемся с новым и более мощным витком девальвации гривны и падением всех
рынков внутри страны.
Более того, сегодня бедные украинцы становятся еще беднее, а у богатых
главная проблема - что же делать с
сильно подешевевшими активами, которыми они владеют? И также непонятно, когда
олигархи сумеют расплатиться с накопленными долгами? Наконец, что нам делать,
расслабиться и принять это как данность? И что сами политики собираются делать
в Кабмине и в Верховной Раде?
Правительству, а тем более народным депутатам мало кто верит. А что надо
было делать? Думаю, ключевая проблема нашей власти в том, что для этого кризиса
они сильно опоздали с консолидацией. Даже если бы им удалось создать (во что
никто не верит) более-менее
скоординированную и эффективную систему регулирования финансового сектора,
ужесточить контроль над бюджетными потоками, - в данном экономическом цикле это
уже не поможет.
Возможно, переизбранным составам КМУ и ВРУ это поможет предотвратить
неблагоприятные события в начале другой рецессии? Да, возможно. Но, не сейчас.
А сейчас мы полностью пожинаем проблемы отсутствия коалиции в Верховной Раде, а
также последствия слабости и некомпетентности правительства, как
макроэкономического и финансового координатора. Поэтому к сегодняшнему дню в
экономике Украины рельефно обозначились три основные проблемы.
Первая - это структурная безработица. Нельзя найти нужные рабочие места
для выпускников ВУЗов и, наоборот, работодатели постоянно ищут для своих
предприятий специалистов средней квалификации (из-за того, что была разрушена
система профессионально-технических училищ, а также мощного оттока этих людей
на заработки за рубеж). Вторая –
нехватка энергоресурсов. Ну, здесь всё понятно, об этом уже только ленивый
эксперт не говорит. Третья – экология. Здесь тоже целый клубок региональных
проблем не только на востоке страны, а и в западных областях, где резко стали
менять свой природный цвет воды рек и озер, не говоря уже о том, а легко ли вам
дышится?!
И справедливости ради надо заметить, что в своем движении по
историческому пути мы раз за разом наступаем на одни и те же грабли. К примеру,
что важнее для нашей экономики: низкая инфляция или контролируемый обменный
курс? Да, одновременно выполнить обе задачи невозможно. Нужно всё-таки
расставить приоритеты. Думаю, в качестве основного приоритета НБУ в нынешних
условиях должен иметь ввиду относительно низкую инфляцию, что поможет
украинской экономике.
Соответственно, оставить гривну в свободном плавании, что приведет к
ослаблению нашей валюты и поможет экспортерам (повысит их
конкурентоспособность). Правда, если очень сильно ослабнет гривна, то это убьет
модернизацию украинского производства. И если в экономике Украины не работают
механизмы инвестирования, которые должны связывать спрос с производством, то
это, как мы видим, лишь приводит к росту импорта и падению курса гривны. Более
того, у нас на самом деле не кризис ликвидности, а кризис долгов. На руках и в
«золотых матрасах» огромные объемы денег по сравнению с развитостью украинской
финансовой системой.
А в банковской системе накоплена огромная масса проблемных кредитов, не
считая 89 банков, признанных Нацбанком неплатежеспособными. Это кризис
национального внутреннего долга, реальные объемы которого еще не совсем понятны
и чем это может закончиться – трудно спрогнозировать. Что делать? Прежде всего,
развивать небанковские кредитно-финансовые учреждения, которые генерируют
национальные длинные деньги – это институты совместного инвестирования,
негосударственные пенсионные фонды и страховые компании. К тому же в
инвестировании простых идей не существует.
Но, к сожалению, у нас во власти модными являются только простые идеи, в
которые легко поверить (какими бы абсурдными они ни были). И до сих пор
действующий Премьер Владимир Гройсман пытается решить огромные проблемы с государственным
долгом самым простым и незатейливым способом – путем сокращения госрасходов.
Проще говоря, чтобы уменьшить дефицит бюджета, нужно налоги повысить, а расходы
сократить. Но это угнетающе действует на реальный сектор любой экономики и
сокращает шансы на её развитие.
Поэтому для инвесторов, которые держат украинский долг, вырисовывается
очень неприглядная картина. Для них процентная ставка становится выше, чем в
реальном выражении, что в свою очередь означает – долг не обсуживаемый и будет
дальше расти. В этой ситуации, конечно, государственные облигации надо
сбрасывать. А кто их будет покупать? Только Национальный банк! Что на самом
деле и происходит. Это называется заливать пожар керосином, и уже на чистой
основе - строить всё по-новому. Вот почему правительство и народные депутаты
в
первую голову
обязаны стимулировать инвестиции частного сектора, хотя
бы снизить налоги. Но в отличие от стран Евросоюза, мы до сих пор живем в
«античной» налоговой системе XIX века.
Поэтому до сих пор есть две вещи, которые
сейчас в Украине нельзя спрогнозировать. Первая – это цена на энергоресурсы.
Вторая – это цена международного финансового капитала, который мы могли бы
привлечь. Мы также ждем мощную инфляцию, потому что нет эффективной
кредитно-денежной стратегии. Пора понять, нам надо переходить от концентрации с
экспорта на внутреннее потребление. Наконец,
целый ряд банков пирамидообразности и не скрывали, наоборот, всячески ее
подчеркивали. Но вкладчики коммерческих банков всё равно испытывают свою
судьбу. Правда, нельзя не согласиться с тем, что пирамида – дело добровольное.
Что и говорить, у нас остался только один единственный выход: списать все долги! Дело в том, что существует известное правило, ни одна демократическая страна в своей истории не выдерживала падения жизненного уровня населения более, чем в два раза. В противном случае - это неминуемо заканчивалось социально-политической катастрофой. Да и все наши национальные программы, которые выполнялись, были до боли просты – включался печатный станок. Однако, страна, в которой большое расслоение и много бедных, не может быть благополучной и успешно развиваться. Политика прозябания не соединяет власть и общество в единое целое, а лишь разъединяет. И, конечно, самое большое влияние курс гривны имеет только на нашу психику, успокойтесь, господа, всё, что должно было произойти – уже произошло.
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