ФПГ олигархов закредитованы, дерибанить в госбюджете уже нечего

Украинские олигархи сегодня – это далеко не те по своим капиталам и политическому влиянию капиталисты, что были в жирные нулевые годы. Их финансово-промышленные группы слишком закредитованы, а дерибанить и пилить в госбюджете уже практически нечего. Эту проблему они пытаются переложить на всех нас. И огромная проблема в том, что их стремление подтверждать внутри и вовне то, что, дескать, они еще есть лидерами в Украине (хотя таковыми не являются), - несет серьезную опасность для всех окружающих.

Но и волну людского гнева уже не остановить. Хочу ошибиться, но вряд ли у отчаявшихся людей получится действовать традиционными способами. Почему? Потому что мы вошли в другой – жесткий и бескомпромиссный мир. Смотрите, как стремительно у нас создается совершенно новая реальность. А чтобы простой люд не «жировал», с первого марта нам дополнительно на 25% увеличили тариф за электроэнергию. При этом Кабмин действует очень жестко, повышая тарифы, он тем самым выводит нас на более высокий уровень инфляции.

Но и этого роста цен на энергоресурсы и рекордного уровня инфляции правительству кажется мало. Правда, наивно в Кабмине думают, что после повышения с того же первого марта текущего года ставок налога на алкогольные напитки от 12% до 20% (тогда как водка в декабре 2016 года уже подорожала на 27%) мужики в Украине станут пить меньше. В этой связи хочу напомнить очень грустную статистику, лишь каждый второй украинец имеет шанс дожить до 60 лет.

Увы, не случайно идея отучить мужчин пить до паралича и тяжкого бреда посещала головы многих правителей. Из истории мы знаем, что все они заканчивались ничем. Более того, например, Николай II ввел в России «сухой» закон, народ протрезвел и пошел на революцию. И также горбачевские лозунги: «Пьянству бой!» и «Трезвость – норма жизни» - тоже не остались незамеченными. В отличие от царя М.Горбачев трагически не кончил, но мы знаем, чем кончила целая Советская страна!

Поэтому особенно в эти тяжелые во всех отношениях дни мы начинаем всё больше понимать, что олигархи и остальное украинское общество совсем не одной крови, а вернее - это сотрудничество пиявок и пловца. Одной рукой украинцам нужно грести, другой – отцеплять от себя пиявок. Но пиявки тренированные и ловкие, а до берега ох как далеко. И как теперь объяснить правительству, что нельзя спасать активы олигархов за счет украинских налогоплательщиков?! Господа капиталисты, покажите, где класс людей, который поддерживает власть за повышение с марта цен на хлеб и водку? Соответственно, ничего хорошего украинский олигархический капитализм, а с ним и экономику страны не ждет.

И это в условиях, когда лидеры своих политических сил Ю.Тимошенко и А.Садовый задали стремительную динамику протестным процессам, где от бешеной скорости принятия верных решений теперь зависит выживание всего государства. И не случайно, например, самый богатый в Украине олигарх Р. Ахметов из любимца инвесторов превратился в неуверенного в своем будущем должника. Наконец, сумеют ли «Свобода», «ПС» и «Азов» убедить олигархов, что прозрачные правила игры лучше для всех, чем игра в русскую рулетку с коррумпированной украинской бюрократией?

Вот почему, по-моему, задачи на востоке страны решаемы не силами Кабмина, а силами времени и экономической динамики. Только не надо бояться говорить людям правду. Думаю, что уже далеко ни для кого не секрет, что ложь так называемых «независимых» экспертов подкармливается их личной зависимостью от щедрых бонусов олигархов. Судя по всему, миф о рае в Париже или Вене более всего поддерживают те, кто там ни разу не был. И создается такое ощущение, дескать, получим безвиз, как Грузия, и мечтать больше не о чем… конец истории.

А ведь не это главное для нас. Сегодня мы должны ставить перед собой самые амбициозные задачи и предлагать для восстановления украинской экономики настоящие мегапроекты, как это в свое время делали Япония, Китай и, конечно, Турция. Вспомните, реформы в КНР начались с 1972 года, когда Президент США Ричард Никсон посетил с визитом Китай, а затем дал команду открыть американские рынки для КНР. В те годы наглядным примером успешных реформ для Китая также была Япония, которая, привлекая иностранные инвестиции и современные технологии, добилась экономического чуда. Потенциал экономических моделей этих стран из Восточной и Юго-Западной Азии был бы для нас очень полезен, особенно прямые инвестиции в украинские предприятия китайских и турецких предпринимателей.

Да, не консервация олигархического уклада в Украине, а межрегиональные экономические объединения, конкуренция и интеграция – это путь к общему миру в нашей стране. И только при этом средний класс начнет набирать силу. А верно выбранная денежно-кредитная политика НБУ может положить конец финансовому кризису. Кабмину нужны конструктивные предложения, как совершенствовать валютно-финансовую систему Украины для того, чтобы предприятия реального сектора экономики могли эффективнее работать? Насколько быстро в глобальном мире экономические риски пересекают границы государств? Вот темы для общенациональных дискуссий. Более всего для этого подходит площадка Торгово-промышленной палаты Украины.

Как бы это ни звучало пафосно, однако, события настоящего определяют наше будущее. Период долгого кризиса в правильных странах – это время для технологического обновления и привлечения инвестиций. И здесь государство может либо чуть-чуть ускорить, либо сильно помешать этому процессу, но радикально его застопорить, как у нас, мало у кого получалось. Сейчас, например, в краткосрочной перспективе иностранных инвесторов в Украине интересует показатель прибыли на одну акцию. Но смогут ли наши капиталисты и команда Владимира Гройсмана сдвинуть этот показатель? Я очень сомневаюсь. Значит, и дальше на нашем рынке активы будут уходить по дешевке.

Что делать? Прежде всего, - усиливать конкуренцию, ослабляя монополии олигархов. Далее, дать украинцам рабочие места, и они сразу почувствуют перспективы к лучшему. Наконец, что важнее, работать больше или умнее? Я бы рекомендовал В.Гройсману – умнее.