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Вот это уже на самом деле новая тенденция на украинском рынке
11.03.2017 08:16
Не всё так плохо. В последнее время инвесторы в Украину
приходят с Востока. Особенно китайские и турецкие компании и биржи проявляют
интерес к нашим предприятиям и банкам. Это, действительно, новая тенденция.
Запад сейчас в меньшей степени
заинтересован в рынках Украины. Однако, инвесторы из стран Евросоюза и США в
приватных беседах отмечают, что рынок капитала в нашей стране должен быть
значительно большим, чем сейчас. И если мы снова вернемся на траекторию
экономического роста, то инвестиционный бизнес в Украине будет расти. Если же
продолжится стагнация, то очевидно объемы инвестбизнеса будут и далее
сокращаться. И все же Украина слишком привлекательная страна, вряд ли кто-то
будет её избегать.
Конечно, мы мечтаем о большом количестве
сделок слияния и поглощения (M&A) и IPO, к примеру, на Варшавской и
Стамбульской фондовых биржах. Да, надо быть оптимистами, это выгодно.
Нам важно сосредоточиться на том, где у нас есть
преимущества, а именно – в оказании комплекса услуг тем иностранным инвесторам
и клиентам коммерческих банков, которые заинтересованы в выкупе долгов и
залогов в неплатежеспособных банках у Фонда гарантирования вкладов физических
лиц (ФГВФЛ).
Это наша украинская «фишка», включая объекты приватизации, тут у нас
довольно хорошая рыночная позиция. И хотя в интересах иностранных инвесторов из
Китая и Турции сделок по выкупу таких активов на биржах, аккредитованных в
ФГВФЛ, и на аукционах Фонда госимущества Украины было не так уж и много, как
хотелось бы, но всё-таки это важные и крупные сделки. К примеру, 30 ноября 2016
года китайские инвесторы на аукционе в ФГИ Украины купили госбанк «Украинский
банк реконструкции и развития» за 83 млн. гривен. Вот события настоящего,
определяющие наше будущее. Рынки проблемных активов и M&A – это наш
приоритет, здесь мы можем быть полезны инвесторам из Восточной и Юго-Западной
Азии.
Особенно для привлечения таких «стратегов» на наш рынок важны три
ключевых фактора, которые тесно взаимосвязаны и поэтому воспринимать их нужно
вместе. Это приватизация, инвестиции и создание инвестиционного климата. Иначе
масштабная приватизация-2017 без привлечения инвестиций не станет эффективным
способом подъема экономики Украины и выхода из кризиса. Этого мы «наелись» от
наших олигархов за все годы после «ваучерной»
приватизации. И снова закономерно встает вопрос, а почему у иностранных
инвесторов так возрос интерес к нашим активам? Да потому, что за последние годы
они резко подешевели. К тому же, есть и такая закономерность: где деньги - там и крепче валюта, где фондовый рынок
слаб — нацвалюта ослабляется. Поэтому, если посмотреть на мультипликаторы, то украинский
рынок сейчас самый дешевый из 21 рынка развивающихся стран.
Безусловно, в котировках учитываются не
только объективные экономические реалии, а и специфические для нашей страны
риски. Помню, в прошлые «жирные годы» украинские фондовые индикаторы
коррелировали с биржевым индексом S&P 500 (ключевой индикатор экономики
США). Но теперь эта взаимосвязь нарушена. Если растет Америка, мы - сильно
падаем, либо, в лучшем случае, стоим на месте. Напротив, коррекция на
американском рынке вызывает мощную распродажу у нас. Вот и еще один возникает актуальный
вопрос, почему сейчас не работает то, что работало в прошлом?
К сожалению, ответ очевиден. Это
недостаточное кредитование предприятий реального сектора экономики Украины и
продолжающийся банкопад.
Вероятнее всего, тест
банковской системы на прочность продолжится до середины 2017 года. Средним по
размерам банкам придется тяжелее всего. Ведь около 40% депозитов в них
приходится на рискованные финансовые продукты. Плюс остается множество вопросов
к качеству залогов.
В свою очередь, как это ни покажется странным, но отдельные украинские
корпорации и компании накапливают вне банковской системы денежные средства и,
соответственно, топ-менеджеры данных предприятий этими средствами не делятся с
налоговыми органами, населением, своими сотрудниками, инвесторами, что, конечно
же, мало кого это устраивает. И самое главное - практически никто не верит в
то, что наши власти смогут достаточно быстро взять ситуацию под контроль. Господа
в Кабмине, запомните: если нет достаточного спроса – то и нет кредитования. Еще хуже, когда двухзначная инфляция пожирает сбережения финансово
состоятельных граждан, а предприятия в это время банкротятся из-за денежного
голода.
И всё
это у нас видят и понимают зарубежные инвесторы.
Сейчас очень сложный период, и трудно предсказать,
сколько он еще будет длиться в Украине. Поэтому
инвесторы из Восточной и Юго-Западной Азии стараются детально разобраться в
различных аспектах функционирования наших рынков, особенно с теми проблемами,
которые связаны с формированием рекордного по объему государственного долга
Украины. С беспокойством их аналитики отмечают,
что если посмотреть, как устроена эмиссия гривны и облигаций внутреннего
госзайма (ОВГЗ), то это почти классическая финансовая пирамида.
Например, каждый год при планировании госбюджета важнейшая статья наших расходов
– это обслуживание кредитов и других ранее взятых займов, что «автоматом»
переносится на план по эмиссии новых обязательств. Таким образом, выпускаются
новые обязательства - чтобы рассчитываться по старым. Но сегодня наша
«финансовая пирамида», как подчеркивают эксперты, вышла за пределы
устойчивости. Украинские налогоплательщики уже не могут расплатиться по этим
огромным обязательствам. Вот поэтому в 2017 году Минфин при согласовании с МВФ проведет
масштабную операцию с внутренним государственным долгом. И, прежде всего, с
облигациями внутреннего госзайма, которые держит в своем портфеле НБУ.
Кстати, на 29 декабря прошлого года ОВГЗ было в обороте на рекордную
сумму в 594,4 млрд. гривен, из них 381,9 млрд. гривен саккумулированы в Национальном
банке. Эти государственные облигации ждет репрофайлинг, т.е. операции по
продлению на многие годы вперед платежей Минфина в связи с погашением и
обслуживанием этих ценных бумаг. Проще говоря, не только детям, а и нашим внукам
придется расплачиваются за сегодняшние займы. Поэтому Кабмину В.Гройсмана, если не привлечь достаточных по размеру иностранных
инвестиций, придется признать, что в этом 2017 году экономического
восстановления вообще может не состояться.
Правда, тогда правительству и Верховной
Раде надо обеспечить, чтобы это экономическое замедление происходило
упорядоченно и постепенно, а не в виде резкого спада. И надо признать, что риск
такого спада в ближайшие полгода довольно высок. К тому же жесткая модель
поведения оппозиции только утяжеляет и усложняет проблемы, и не способствует
выходу из этой тяжелейшей экономической ситуации.
А что может способствовать быстрому
восстановлению финансового и товарного рынков Украины? Конечно, в первую голову
– приток прямых иностранных инвестиций и соответственно увеличение торговых и
финансовых потоков. Но сумеют ли договориться между собой без кровопускания наши
власть и оппозиция? Или экономические войны и противостояние политических
лидеров и бизнес-элит еще более обострятся? А, может быть,
пришло время встряхнуть украинскую экономику, и заняться
этим делом Китаю?! Интересно, сможем ли
мы
стать хотя бы
техническим придатком КНР или индустриального Запада? И не поэтому ли оптимисты
и пессимисты в Украине не английский, а китайский язык сейчас учат.
В заключение хочется предупредить: пусть Кабмин В.Гройсмана и не
пытается изобретать украинский велосипед, - мы подчиняемся общемировым
экономическим законам. Поэтому, мои ожидания не самые позитивные с точки зрения
профессиональной компетентности большинства наших министров. И всё же еще раз
подчеркну, надо быть оптимистом, это на самом
деле выгодно. Наконец, последнее слово всегда остается за Президентом
Украины.
Александр ГОНЧАРОВ,
Руководитель сайта
http://privatization.in.ua/
,
Директор Института развития экономики Украины
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