Вот это уже на самом деле новая тенденция на украинском рынке

Не всё так плохо. В последнее время инвесторы в Украину приходят с Востока. Особенно китайские и турецкие компании и биржи проявляют интерес к нашим предприятиям и банкам. Это, действительно, новая тенденция.

Запад сейчас в меньшей степени заинтересован в рынках Украины. Однако, инвесторы из стран Евросоюза и США в приватных беседах отмечают, что рынок капитала в нашей стране должен быть значительно большим, чем сейчас. И если мы снова вернемся на траекторию экономического роста, то инвестиционный бизнес в Украине будет расти. Если же продолжится стагнация, то очевидно объемы инвестбизнеса будут и далее сокращаться. И все же Украина слишком привлекательная страна, вряд ли кто-то будет её избегать.

Конечно, мы мечтаем о большом количестве сделок слияния и поглощения (M&A) и IPO, к примеру, на Варшавской и Стамбульской фондовых биржах. Да, надо быть оптимистами, это выгодно. Нам важно сосредоточиться на том, где у нас есть преимущества, а именно – в оказании комплекса услуг тем иностранным инвесторам и клиентам коммерческих банков, которые заинтересованы в выкупе долгов и залогов в неплатежеспособных банках у Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Это наша украинская «фишка», включая объекты приватизации, тут у нас довольно хорошая рыночная позиция. И хотя в интересах иностранных инвесторов из Китая и Турции сделок по выкупу таких активов на биржах, аккредитованных в ФГВФЛ, и на аукционах Фонда госимущества Украины было не так уж и много, как хотелось бы, но всё-таки это важные и крупные сделки. К примеру, 30 ноября 2016 года китайские инвесторы на аукционе в ФГИ Украины купили госбанк «Украинский банк реконструкции и развития» за 83 млн. гривен. Вот события настоящего, определяющие наше будущее. Рынки проблемных активов и M&A – это наш приоритет, здесь мы можем быть полезны инвесторам из Восточной и Юго-Западной Азии.

Особенно для привлечения таких «стратегов» на наш рынок важны три ключевых фактора, которые тесно взаимосвязаны и поэтому воспринимать их нужно вместе. Это приватизация, инвестиции и создание инвестиционного климата. Иначе масштабная приватизация-2017 без привлечения инвестиций не станет эффективным способом подъема экономики Украины и выхода из кризиса. Этого мы «наелись» от наших олигархов за все годы после «ваучерной» приватизации. И снова закономерно встает вопрос, а почему у иностранных инвесторов так возрос интерес к нашим активам? Да потому, что за последние годы они резко подешевели. К тому же, есть и такая закономерность: где деньги - там и крепче валюта, где фондовый рынок слаб — нацвалюта ослабляется. Поэтому, если посмотреть на мультипликаторы, то украинский рынок сейчас самый дешевый из 21 рынка развивающихся стран.

Безусловно, в котировках учитываются не только объективные экономические реалии, а и специфические для нашей страны риски. Помню, в прошлые «жирные годы» украинские фондовые индикаторы коррелировали с биржевым индексом S&P 500 (ключевой индикатор экономики США). Но теперь эта взаимосвязь нарушена. Если растет Америка, мы - сильно падаем, либо, в лучшем случае, стоим на месте. Напротив, коррекция на американском рынке вызывает мощную распродажу у нас. Вот и еще один возникает актуальный вопрос, почему сейчас не работает то, что работало в прошлом?

К сожалению, ответ очевиден. Это недостаточное кредитование предприятий реального сектора экономики Украины и продолжающийся банкопад. Вероятнее всего, тест банковской системы на прочность продолжится до середины 2017 года. Средним по размерам банкам придется тяжелее всего. Ведь около 40% депозитов в них приходится на рискованные финансовые продукты. Плюс остается множество вопросов к качеству залогов.

В свою очередь, как это ни покажется странным, но отдельные украинские корпорации и компании накапливают вне банковской системы денежные средства и, соответственно, топ-менеджеры данных предприятий этими средствами не делятся с налоговыми органами, населением, своими сотрудниками, инвесторами, что, конечно же, мало кого это устраивает. И самое главное - практически никто не верит в то, что наши власти смогут достаточно быстро взять ситуацию под контроль. Господа в Кабмине, запомните: если нет достаточного спроса – то и нет кредитования. Еще хуже, когда двухзначная инфляция пожирает сбережения финансово состоятельных граждан, а предприятия в это время банкротятся из-за денежного голода.

И всё это у нас видят и понимают зарубежные инвесторы. Сейчас очень сложный период, и трудно предсказать, сколько он еще будет длиться в Украине. Поэтому инвесторы из Восточной и Юго-Западной Азии стараются детально разобраться в различных аспектах функционирования наших рынков, особенно с теми проблемами, которые связаны с формированием рекордного по объему государственного долга Украины. С беспокойством их аналитики отмечают, что если посмотреть, как устроена эмиссия гривны и облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), то это почти классическая финансовая пирамида.

Например, каждый год при планировании госбюджета важнейшая статья наших расходов – это обслуживание кредитов и других ранее взятых займов, что «автоматом» переносится на план по эмиссии новых обязательств. Таким образом, выпускаются новые обязательства - чтобы рассчитываться по старым. Но сегодня наша «финансовая пирамида», как подчеркивают эксперты, вышла за пределы устойчивости. Украинские налогоплательщики уже не могут расплатиться по этим огромным обязательствам. Вот поэтому в 2017 году Минфин при согласовании с МВФ проведет масштабную операцию с внутренним государственным долгом. И, прежде всего, с облигациями внутреннего госзайма, которые держит в своем портфеле НБУ.

Кстати, на 29 декабря прошлого года ОВГЗ было в обороте на рекордную сумму в 594,4 млрд. гривен, из них 381,9 млрд. гривен саккумулированы в Национальном банке. Эти государственные облигации ждет репрофайлинг, т.е. операции по продлению на многие годы вперед платежей Минфина в связи с погашением и обслуживанием этих ценных бумаг. Проще говоря, не только детям, а и нашим внукам придется расплачиваются за сегодняшние займы. Поэтому Кабмину В.Гройсмана, если не привлечь достаточных по размеру иностранных инвестиций, придется признать, что в этом 2017 году экономического восстановления вообще может не состояться.

Правда, тогда правительству и Верховной Раде надо обеспечить, чтобы это экономическое замедление происходило упорядоченно и постепенно, а не в виде резкого спада. И надо признать, что риск такого спада в ближайшие полгода довольно высок. К тому же жесткая модель поведения оппозиции только утяжеляет и усложняет проблемы, и не способствует выходу из этой тяжелейшей экономической ситуации.

А что может способствовать быстрому восстановлению финансового и товарного рынков Украины? Конечно, в первую голову – приток прямых иностранных инвестиций и соответственно увеличение торговых и финансовых потоков. Но сумеют ли договориться между собой без кровопускания наши власть и оппозиция? Или экономические войны и противостояние политических лидеров и бизнес-элит еще более обострятся? А, может быть, пришло время встряхнуть украинскую экономику, и заняться этим делом Китаю?! Интересно, сможем ли мы стать хотя бы техническим придатком КНР или индустриального Запада? И не поэтому ли оптимисты и пессимисты в Украине не английский, а китайский язык сейчас учат.

В заключение хочется предупредить: пусть Кабмин В.Гройсмана и не пытается изобретать украинский велосипед, - мы подчиняемся общемировым экономическим законам. Поэтому, мои ожидания не самые позитивные с точки зрения профессиональной компетентности большинства наших министров. И всё же еще раз подчеркну, надо быть оптимистом, это на самом деле выгодно. Наконец, последнее слово всегда остается за Президентом Украины.

Александр ГОНЧАРОВ,

Руководитель сайта http://privatization.in.ua/ ,

Директор Института развития экономики Украины