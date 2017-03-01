С 1 марта нам на 25% увеличили тариф за электроэнергию

В воздухе Киева слишком высокая концентрация ненависти к власти и к олигархам. Всё это логично и даже закономерно. Такое ощущение, что политические лидеры и бизнес-элиты утратили инстинкт социального выживания. Давно уже стало ясно: нардепам проблемы спасения экономики страны и выполнения социальных обязательств абсолютно побоку, а значит - этот большой кризис всерьез и надолго.

В отличие от дефолта, который вероятнее всего в середине текущего 2017 года накроет нас как минимум двумя мощными ударами (обвальным падением фондового рынка и девальвацией гривны), и тогда уже не скоро после второго удара экономика Украины начнет дышать и восстанавливаться. А сейчас нас в лучшем случае ждет депрессия — долгое время нехватка денег. И вам тоже, господа министры и народные депутаты, придется осваивать науку экономить.

Не сомневаюсь, завтра это коснется каждого из нас. Вот и 21 февраля украинский олигарх Р.Ахметов остановил два градообразующих предприятия: Енакиевский металлургический завод (крупнейший производитель стали) в Донецкой области и ПАО «Краснодонуголь» (добыча коксующегося угля) в Луганской области, входящие в горно-металлургическую группу «Метинвест». И самое худшее то, что в этой чрезвычайно сложной ситуации роль Премьер-министра В.Гройсмана в парламентско-президентской республике по-прежнему не ясна, он до сих пор никак не может научиться управлять ожиданиями граждан. Более того, экономические прогнозы главы нашего правительства имеют такое неприятное свойство, как не сбываться.

Плюс к этому капиталы из страны уходят и уходят в оффшоры, но, может быть, это лишние деньги, которые не нужны экономике? Хотя вопрос даже не в том, - что и сколько уходит, а в том, - сколько и чего не приходит в Украину?! Да, обещания, обещания, обещания. Вспомните, как партийные лидеры с трибуны майдана заявляли, мол, для нас откроются рынки Евросоюза, а издержки (особенно на таможне) резко сократятся. И вот мы всё ждем, ждем и ждем, когда же не то что рынки кто-то начнет объединять, но хотя бы кто-то из Кабмина озвучит перспективы и прогнозы реализации ранее заявленных обещаний.

Но и это не так страшно, как то, что мы и внутренний рынок не развиваем, наоборот, убиваем его. Это катастрофа, когда инфляция пожирает сбережения граждан, а украинские предприятия в это время банкротятся из-за денежного голода. И сколько еще будем кувыркаться и барахтаться в этой экономической лжи и абсурде?! Теперь перед угрозой веерных отключений электроэнергии Кабмину осталось продавать только одно – «светлое будущее». Хотя, справедливости ради надо признать, что до этого много лет собственник ПАО «Киевэнерго» Р.Ахметов не знал, как конкурировать, он никогда не конкурировал, а вот сейчас власти делают из него конкурента.

В свою очередь так и хочется спросить у самого богатого олигарха страны, платежки от «Киевэнерго» - это любовь к киевлянам или коварство? От чего такой вопрос? Да, всё просто и до боли горько, что, например, средняя зарплата ученого Академии наук Украины сравнялась с платежкой услуг ЖКХ за месяц. Честно признаюсь, стыдно, но к такому провалу в экономике мы шли не один десяток лет. В этой связи очень хорошо помню, как в середине 90-х годов, а в то время я был гендиректором доверительного общества «Правэкс-Траст», многие мои знакомые чиновники из Кабмина и КМДА постоянно твердили, дескать, вот проведем малую приватизацию и, в частности, приватизируем жилье - и цены на оплату услуг ЖКХ резко снизятся. Затем, спустя несколько лет, от них же последовал еще один громкий лозунг, мол, создадим эффективного собственника – и цены пойдут вниз! Наконец, в период президентства Л.Кучмы всё те же крупные чиновники стали ратовать за то, чтобы электроэнергетику, газ, воду как можно быстрее разделить на приватные «куски» - и тогда уж точно цены упадут.

Увы, все эти национальные программы оказались нахальной ложью. Хуже всего, что сегодня все эти сети, трубы и прочее – эксплуатировать просто опасно. За цены и говорить нечего. И всё идет к тому, что вслед за субсидиями на оплату услуг ЖКХ введут продовольственные карточки. Но то, что легко объясняет страхи министров, не объясняет страхи рядовых граждан. Наших людей отучают думать, и главное - задавать вопрос: «А мне что надо, чего я хочу?». Когда же, наконец-то, начнем включать свою голову, сами делая проект своей жизни и своего дома? А ведь в самом начале 90-х годов Украина опережала Китай и Финляндию по признанным во всем мире научно-техническим центрам в Днепропетровске, Киеве, Харькове, Донецке, Одессе, Николаеве.

К сожалению, у нас все сливки сняла «элита», а в Китае за этот период 600 миллионов граждан вышли из бедности. Но до сих пор все оболваненные украинцы с надеждой ждут, когда же богатство олигархов начнет просачиваться к ним вниз. Невдомек им, что коррупция и компрадорская экономика всегда живут одним днем. Поэтому олигарху или крупному бюрократу проще купить за рубежом, например, классного футболиста или сразу поставить на пост министра «ручного» образованного иностранца, чем повышать грамотность всего украинского народа.

Заметьте, практически во всех странах правительства с центробанками организовывают процесс повышения финансовых знаний своего населения, помогают совершенствовать навыки планирования бюджетов домохозяйств, а также учат принимать взвешенные решения по использованию финансовых продуктов и услуг. У нас всё наоборот, Кабмином и Нацбанком запущен процесс деградации людей, особенно вкладчиков и клиентов банков. Не поэтому ли у нас доля предпринимательских доходов малого и среднего бизнеса в доходах населения за последние 2 – 3 года сократилась почти в 3 раза.

Также надо признать, что наши олигархи давно уже не создают новых рабочих мест, наоборот, мы слишком быстро их теряем на крупных и средних предприятиях. В тоже время, как эффективная социальная политика и принципы социальной справедливости могли бы быть мощным драйвером экономического оздоровления, а избыточная бедность уж точно никогда не даст взлететь экономике нашей страны. Ведущие зарубежные аналитики вывели такую закономерность, если на 1% увеличиваются доходы самых богатых в стране, то ВВП за 5 лет падает на 0,1%, а если на 1% увеличить доходы наименее обеспеченных граждан, то ВВП - растет.

Зато Африка, начиная с середины 90-х, - один из мировых чемпионов по темпам экономического развития. А что у нас? А у нас сейчас «игра» на выживание: сломают или парализуют жильцов платежки за услуги ЖКХ? И на улице Грушевского снова драма – не судьбы Украины, а судьбы неработающей Верховной Рады. Поиск врагов, вероятнее всего, еще более усилится и расширится в стенах ВРУ. Соответственно в текущем 2017 году нет шансов у нашего бизнеса заработать, кроме как выиграть на досрочных выборах в Верховную Раду, т.к. практически все бизнесмены с деньгами в эти дни инвестируют в новые политические проекты.

Наконец, украинская реальность для Президента такова: либо он, либо его; да, жестко, но именно так высоко сегодня подняты ставки. Политики кожей стали ощущать, как бедное население горит протестными настроениями. И поэтому Владимир Гройсман, хватит быть творческим, пора быть эффективным.