Почему на финансовом рынке образуются «спекулятивные ямы»?

Гривна в последние дни укрепилась достаточно, этот факт уже вызвал фиксацию прибыли. И всё же спекулятивные тенденции еще крепки и, думаю, они надолго сохранятся на украинском валютном рынке. Увы, но для большинства наших граждан восприятие ими собственного благосостояния сильно зависит от валютного курса (даже у тех, у кого в кармане давно уже нет ни одного евро или «американца»). Тем не менее, все мы с пристрастием следим за динамикой курса гривны по отношению к паре доллар США, евро. И если наша нацвалюта укрепляется – это хорошо, значит, начинаем жить лучше, а если ослабевает, то – это плохо.

Однако, такая упрощенная оценка, на самом деле, слишком далека от истинного состояния экономики страны. Например, сегодняшний курс гривны для экспортеров - предприятий горно-металлургического комплекса не совсем выгоден. И этот факт, надеюсь, будут учитывать наши финансовые власти, особенно руководство Национального банка, не забывая также горькие уроки прошлого. Не будут они искусственно удерживать курс гривны до тех пор, пока в очередной раз он не обрушится, а главное – сумеют глубоко проанализировать допущенные ошибки и понять, как их исправить.

К примеру, не пора ли задуматься в правительстве и Нацбанке, почему до сих пор образуются на финансовом рынке «спекулятивные ямы». О чем идет речь? Как известно, бизнес берет кредиты, чтобы инвестировать эти деньги в производство и с полученной прибыли рассчитываться с банком. Это ускоряет бизнес-процесс, а если банки не выдают кредиты и надо ждать, пока предприниматель достаточно заработает, чтобы инвестировать, то это резко замедляет всю технологию. И далеко не факт, что еще удастся заработать в нынешних тяжелейших экономических условиях.

К тому же сейчас банки вместо того, чтобы доводить кредиты до предприятий реального сектора, как это и должно быть в нормально работающей экономике, - бросают все деньги на валютные спекуляции. Тогда выходит, что само государство стимулирует создание на финансовом рынке таких «спекулятивных ям». И логично, что по-прежнему в Украине активно действует магический механизм запуска локальных финансовых кризисов – свободный счет капитала, волатильность гривны и высокая доходность финансовых активов. Вот это всё и есть кэрри трейд или спекулятивные инвестиции.

Видимо, пора остановиться и прекратить стимулировать в Украине спекулятивный капитал – кэрри трейд. В этой связи предлагаю Главе Национального банка В.Гонтаревой рассмотреть такой аспект, как прямое влияние валютного риска на баланс коммерческого банка. В частности, если риск не держится на банковском балансе, то тогда он идет на заемщиков кредитного учреждения. Соответственно, обесценение гривны приводит к тому, что заемщики не способны обслуживать кредиты или попросту – возвращать банку свои долги. В этом случае всё равно риски возвращаются на баланс банка, но уже в виде проблемных активов и в форме дополнительного резервирования средств в НБУ.

При этом ни Нацбанк, ни Кабмин, будто бы, не замечая этих огромных проблем, никак не хотят браться за реализацию Программы коллективной реструктуризации долгов. Хотя, справедливости ради, надо признать, что первый шаг в этом направлении уже сделан. Так, в конце января этого 2017 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц снял ограничения относительно перечня лиц, которые могут участвовать в аукционах по продаже прав требования по кредитам. Теперь претендовать на покупку прав требований по кредитам могут любые физические и юридические лица, помимо самих заемщиков и поручителей по таким договорам. Изменения были внесены в связи со вступлением в силу решения дирекции ФГВФЛ от 21.11.2016г. №2526 «О внесении изменений в Положение о выводе неплатежеспособного банка с рынка» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 13.12.2016г. и вступило в силу 21.01.2017г.).

Соответственно задача Фонда гарантирования вкладов заключается в том, чтобы продавать активы неплатежеспособных банков максимально дорого – не для себя, а в интересах пострадавших вкладчиков. Но для этого всё же Дирекции ФГВФЛ надо в первую голову провести отбор финансовых консультантов, которые будут работать на нашем украинском рынке в соответствии со стандартами американских финконсультантов-подрядчиков Федеральной Корпорации по страхованию депозитов США. Пока же у Фонда есть лишь общие установки на этот счет, но конкретной программы внедрения опыта американских коллег в Украине, к сожалению, нет.

Что ж, будем ждать новых и сильных решений от Кабмина и Нацбанка. Ведь в последние годы наши власти научили нас высокому искусству ожидания. Будем ждать и надеяться, что вскоре «наверху» всерьез задумаются, а как дальше жить производителям на украинском рынке при недостатке денег?! Как к этому приспособиться реальному сектору экономики? К тому же у нас экономика (особенно серая и теневая) продолжает накачиваться долларовой наличностью. Поэтому, скорее всего, нас в Украине ждет еще и долларовая инфляция. И это уже ближайшая перспектива в текущем 2017 году. Да, «веселуха» набирает обороты, учитывая, как Национальный банк неоднократно ранее неумело и не профессионально использовал три основные вещи: повышал, а затем понижал учетную ставку, осуществлял валютные интервенции, вводил валютные ограничения. Пока всё?!

Интересно, что Глава НБУ В.Гонтарева на этот раз покажет наиболее впечатляющее для делегации Международного валютного фонда, а то ведь и в самом деле не дадут следующий транш кредита в 1,3 млрд. долларов США. Качественный перелом в этой ситуации быстро приближается. Вот вроде бы заработали и ограничения на наличные расчеты, значит В.Гройсман и В.Гонтарева стали боятся теневой экономики, однако, придумали то, что легче всего сделать. А политики и крупные чиновники не должны бояться девальвации гривны, заскирдованной в их «золотых матрасах», дескать, не обесценится валюта до стоимости бумаги, на которой напечатаны купюры. Ну, нельзя в украинских реалиях смешивать богатство и государственное управление.

Не поэтому ли число коммерческих банков, которых зачистил Национальный банк Украины подобралось к рекордной цифре 88! Объем украденных денег со счетов и вкладов клиентов этих неплатежеспособных банков – более сотни миллиардов гривен. Думаю, скоро без «последних» денег наши финансовые власти оставят и этих богатеньких политиков и крупных чиновников. Ну, а бедным гражданам уже нечего нести в банки и тем более незачем так внимательно следить за валютными курсами, они и так обливаются слезами над платежками за квартплату и услуги ЖКХ.