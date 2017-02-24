Мы не нужны тем, кто нас сильнее, нам не нужны те, кого сильнее мы

Где этот «жирок» у нашего бизнеса, где эти валютные излишки? В оффшорах? Ок. Тогда назовите в эти февральские дни 3-х летней годовщины Майдана тех патриотов, кто за последние годы вернул денежные средства из оффшоров в Украину. Конкретно: названия компаний и фамилии их собственников. Надо же с кого-то брать положительный пример. А негативных новостей и так предостаточно. Мы сразу увидим, сколько предпринимателей доверяет нашим властям, а кто еще колеблется. Это и будут конкретные шаги по возвращению доверия бизнеса к экономической политике Кабинета Министров Владимира Гройсмана. И параллельно будем решать проблемы независимости судов, защиты прав частной собственности и прочее.

Но когда же начнем включать свою голову, делая проект своей жизни и своего суверенного государства? Вот, например, сегодня, как воздух, нужны прямые инвестиции для спасения украинской экономики. И это может быть взаимовыгодный интерес государства и частного бизнеса. Практика показывает, рост стоимости или капитализация компаний, управляемых в нынешних условиях инвесторами, от рыночных позиций практически не зависят, если украинские компании выбраны правильно и обеспечен профессиональный подход по их управлению, - тогда прямые инвестиции приносят инвестору стабильный доход. В настоящее время фонды прямых инвестиций берутся за дело, когда есть уверенность обеспечить доходность вложений на уровне 10% - 15% выше банковского депозита.

Безусловно, вкладывать деньги напрямую в наши предприятия реального сектора экономики, особенно в нынешних тяжелейших условиях, - серьезная и ответственная работа. Если времени и профессиональных знаний для этого недостаточно, то финансово состоятельные украинцы могут поступить проще – доверить, к примеру, выведенные из оффшоров свои деньги одному из отечественных фондов прямых инвестиций. В свою очередь ведущие специалисты такого фонда как раз и выступают настоящим инвестором, соответственно, берут на себя всю сложную работу по участию в бизнесе выбранных предприятий и компаний.

Стратегия действий на украинском рынке фонда прямых инвестиций не такая уж и сложная для понимания потенциальным инвесторам. В соответствии с действующим законодательством фонд собирает финансовые средства сразу нескольких десятков крупных частных инвесторов, фирм и компаний. Суммы довольно большие – от нескольких десятков до сотен миллионов гривен. При этом инвестору обязательно надо знать, что вложенные им деньги в фонд прямых инвестиций он сможет забрать обратно, по крайней мере, в течение всего инвестиционного горизонта, например, 3-х, а то и 5 – 7 лет, как будет закреплено в инвестиционной декларации и проспекте эмиссии ценных бумаг.

В последующем фонд вкладывает привлеченные деньги в различные предприятия путем приобретения акций, паев и долей и вводит своих представителей в органы управления – наблюдательный совет, правление и ревизионную комиссию. Основная инвестиционная цель – это рост капитализации или стоимости предприятий и компаний реального сектора экономики. Однако таких эффективно работающих в Украине фондов прямых инвестиций пока, к сожалению, можно перечислить на пальцах одной руки. И это в то время, когда д овольно быстро и как-то незаметно нас вытолкали отовсюду. Теперь наши промышленники и банкиры искренне недоумевают, дескать, где этот общий рынок товаров, общий рынок услуг, общий рынок капитала и общий рынок труда?

Другие источники длинных денег – негосударственные пенсионные фонды и страховые компании также до сих пор не работают на полную мощность. Незначительные по размерам пенсионные и страховые активы по большей части лежат «мертвым» грузом на счетах банков-хранителей, а ведь длинные деньги – это не только особые финансовые инструменты, а и особая психология тех, кто ими управляет. Более того, проблема длинных денег – это еще и фактор времени, которое должно пройти, чтобы, к примеру, всем известные владельцы «золотых матрасов» смогли все-таки решиться на то, чтобы начать инвестировать свои сбережения в развитие украинской экономики.

Правда, обеспечить этим длинным деньгам долгую жизнь в реальном секторе экономики страны не так-то просто. Для этого Кабинету Министров Владимира Гройсмана следует снизить риски банкротств как предприятий, так и коммерческих банков. Еще одна преграда на пути длинных денег через банковские депозиты в экономику – это сегодня высокая инфляция. Хотя справедливости ради надо признать, что у нас практически вся основа инфляции не монетарная, т.к. это инфляция тарифов естественных монополий. К сожалению, политики формируют «рыночные» цены на энергоресурсы и тарифы ЖКХ. И, конечно, мои коллеги и аналитики в данном случае могут еще более заострить эту проблему, мол, что в условиях вооруженного обострения на востоке Украины считать длинными деньгами? Да, это большой вопрос.

Но то, что источник капитала должен быть сегодня национальным, думаю, нам ярко показали события последних двух лет. Ведь рынок внешних заимствований настолько сузился, что нам фактически в кредит дает достаточные суммы денежных средств на различные национальные программы разве что только один Международный валютный фонд. Занимать за рубежом по доступным ставкам стало значительно сложнее и труднее. Вот почему в настоящее время очень актуальным и жизненно важным становится возвращение денежных средств из оффшоров в экономику Украины.

И всё же, самое поразительное так это как раз то, что мы с вами прекрасно знаем, однако, с завидным упорством и терпением продолжаем ждать от тех же самих политиков, которые завели нас в этот большой кризис, решительных перемен к лучшему и кардинальных экономических реформ. Напрасно. Нужны решительные перемены и преобразования в экономической жизни страны. Текущее положение в экономике Украины свидетельствует только об одном, если всё сохранять так, как есть - будет еще хуже. При этом за ростом безработицы и инфляции, падением уровней доходов населения и энергетической безопасности стоит неэффективная социально-экономическая политика - конкретная, ничуть не абстрактная политика.

Вот и сейчас мы стали жить по праву сильного: у кого оружие, у того и власть. Но руки опускать никогда нельзя. Сильные и верные решения есть всегда. И одно из них – это формирование своих национальных длинных денег для реального сектора экономики Украины. Пора, наконец-то, понять жесткие современные реалии и перестать рассчитывать на зарубежье, мы не нужны тем, кто нас сильнее; нам не нужны те, кого сильнее мы. А, используя рычаги финансового влияния, нашему экономическому сообществу нужна мощная встряска, чтобы увидеть новую цель, увидеть и идти дальше.