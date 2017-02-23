Сами себя загнали в такое драматическое положение

Не только астрологи, а и ученые отмечают, что по числу грядущих бедствий и экологических катастроф 2017 год побьет все рекорды. Главные угрозы для нас в 2017 году – это лесные пожары, наводнения и, не дай Бог, аварии на АЭС и промышленных предприятиях. Вот и 15 февраля Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за угрозы разрушения плотины в Оровилле. А у нас в Украине уже перманентно бушуют политические и экономические бури, картина ясная: либо будет смена власти, либо власть посыпется.

Судите сами, 14 февраля народный депутат Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», заявила: «Абсолютно точно и не откладывая, надо немедленно отправлять Владимира Гройсмана в отставку. Ведь после революции де-факто прекратили действовать Конституция, законы, вообще любые моральные принципы, а действует лишь правило целесообразности». И также она выразила надежду, что ее партия и фракция в Верховной Раде добьются регистрации проекта постановления ВРУ об увольнении В.Гройсмана с должности Премьер-министра Украины. В свою очередь Владимир Гройсман назвал Юлию Тимошенко «матерью коррупции и популизма в Украине».

Безусловно, драматические события быстро набирают обороты не только в других странах, а и непосредственно у нас в стране. Из этого же ряда и недавнее предупреждение от членов правительства Владимира Гройсмана о возможных веерных отключениях электроэнергии в Украине из-за блокировки поставок угля. Да, техногенные катастрофы – не что иное, как выброс отрицательной энергии. И появление таких очагов провоцируют сами люди конфликтами, войнами и бездумным отношением к природе. Выходит, что посеешь, то и пожнёшь. Получаем то – что заслуживаем. Поэтому нельзя нам допустить в 2017 году разрушения экономической инфраструктуры Донбасса.

Опасное развитие событий не может оставлять равнодушными и безучастными к происходящему на востоке Украины практически всех. Особенно всё чаще приходится слышать от знакомых топ-менеджеров промышленных предприятий, что именно молодые люди до 30-ти лет – это их основная рабочая сила, которая сегодня участвует в вооруженном конфликте. Поэтому молодые мужчины массово покидают заводы и комбинаты не только в Донбассе, а и в Днепропетровской и других областях. Эти люди выходят из экономики, быстро создавая дефицит рабочих рук, в первую голову, в горно-металлургическом комплексе.

«Какие у нас могут быть перспективы?», - это сейчас один из главных вопросов акционеров и топ-менеджеров таких предприятий. Если говорить начистоту, увидим ли мы вскоре в Авдеевке смертельную схватку за активы Р.Ахметова или всё же приступим к мирному плану по Донбассу А.Меркель? Как ни грустно это отмечать, но многие заводы и фабрики стоят, экология убивается, - одни банкиры и политологи в Украине. Во всем ли виноват этот глупый и непослушный украинский рынок? И у власти до сих пор остается старая повестка дня с утратившими актуальность формулами, не предлагающая новые идеи. Власть сегодня по сути как бы обороняет старые позиции , и как нам выживать дальше?

Сегодня основной источник спасения экономики – это ослабление и сокращение налогов. Снижая налогооблагаемую базу, мы придадим импульс для малого и среднего бизнеса, для создания новых рабочих мест (не обязательно высокотехнологичных и высококвалифицированных). Пусть в промышленности, фермерском хозяйстве, сфере услуг, где угодно. Главное - раскрепостить предпринимательство, потому что сейчас у нас экономика очень зажата. Именно Кабмин В.Гройсмана своими действиями должен дать сигнал бизнесу, что его нужды и проблемы понятны «наверху».

Только в этом случае наша экономика начнет выплывать сама, у предпринимателей не будет гирь на ногах. В тяжелых ситуациях экономика должна выживать сама, хотя бы на период вооруженного конфликта. В этой связи приобретение сильно подешевевших перспективных акций украинских эмитентов – тема №1 в 2017 году. Доходность по гособлигациям довольно низкая, а вот дивидендная доходность по ряду акций значительно выше её. Поэтому в этом 2017 году, уверен, произойдет переток средств из фонда облигаций в фонд акций, что даст прирост нашему фондовому рынку.

Данный мой прогноз – это лишь на краткосрочную перспективу развития рынка ценных бумаг. А в долгосрочной перспективе, как говорил Джон Мейнард Кейнс «все мы покойники». Эта фраза Кейнса стала крылатой. Сейчас же концентрированное выражение украинской экономики и различных рынков – это «платить и каяться». Да, процессы идут объективно. И все те меры, которые принимает экономический блок Кабмина – мелкая рябь на фоне той волны, которая надвигается.

Подчеркиваю, во-первых, спрос у нас до последнего времени (особенно в жирные нулевые годы) стимулировался за счет кредитования. Поэтому совокупная долговая нагрузка на домохозяйства по сравнению с реальными доходами быстро росла. Во-вторых, чтобы постоянно рефинансировать долговую нагрузку – стоимость кредитов должна также постоянно снижаться. И хотя Нацбанк в прошлом 2016 году снизил свою учетную ставку с 30% до 14%, всё равно по данной «схеме» поддерживать спрос уже невозможно. Однако, мало кто в этом разбирается, т.к. деградация компетенции и непрофессионализм стали во власти всеохватными. И в экономике политическая составляющая резко возросла. Наконец, нашим экспертам и аналитикам давно пора перестать видеть только чужие ошибки.

Посмотрите, сейчас на наших глазах политика начинается как бы с «пустяков», которые вовремя замечает, к примеру, Юлия Тимошенко, верно оценивает их и запускает в нужном направлении против Владимира Гройсмана. Извините, но всё это до безобразия просто. Поэтому ситуация обостряется и положение в экономике остается тяжелым во всех отношениях. Теперь мы вынуждены опираться не на иностранные, а на внутренние инвестиции, соответственно ключевым в 2017 году становится украинский рынок совместного инвестирования. Но для этого должны быть низкими инфляция и стоимость денег.

Как эту сложнейшую задачу будет выполнять Кабмин В.Гройсмана? Есть ли у него хоть какой-то план по повышению эффективности инвестпроектов, улучшению делового климата и наращиванию не сырьевого экспорта? Только бы они, упаси Господи, не планировали радикальных изменений в связи с налоговой реформой. И самое главное - никому из варяг мы не нужны. Это бред, что кто-то из них нам поможет. Мы сами себя загнали в такое драматическое положение, самим и выкарабкиваться. По-моему, самое худшее - надеяться, что кто-то нам поможет из-за рубежа. А череда катаклизмов и локальных экономических кризисов уже идет по всему миру. Первые четыре места по техногенным катастрофам занимают США, Китай, Россия и Иран.

Вот почему П.Порошенко и В.Гройсману самим надо собирать группу украинских (!) экспертов и аналитиков, которые будут думать над тем, какой должна быть экономика Украины в среднесрочной и главное – в долгосрочной перспективе. Наконец, Кабмину создать свой «Национальный мозговой центр» для прогнозирования или планирования основных «точек» роста в экономике, а также для разработки национальных программ по предупреждению катаклизмов и техногенных катастроф с привлечением под их реализацию внутренних и иностранных инвесторов. Возможно, это будет новый и современный институт нашего общества. Именно новый, именно другой и с новыми инвестиционными идеями.

Александр ГОНЧАРОВ,

Руководитель сайта http://privatization.in.ua/ ,

Директор Института развития экономики Украины