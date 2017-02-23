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Сами себя загнали в такое драматическое положение
23.02.2017 08:27
Не только астрологи, а и ученые отмечают, что по числу
грядущих бедствий и экологических катастроф 2017 год побьет все рекорды.
Главные угрозы для нас в 2017 году – это лесные пожары, наводнения и, не дай
Бог, аварии на АЭС и промышленных предприятиях. Вот и 15 февраля Президент США
Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за угрозы
разрушения плотины в Оровилле. А у нас в Украине уже перманентно бушуют политические
и экономические бури,
картина
ясная: либо будет смена власти, либо власть посыпется.
Судите сами, 14 февраля народный депутат
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», заявила: «Абсолютно точно и не
откладывая, надо немедленно отправлять Владимира Гройсмана в отставку. Ведь
после революции де-факто прекратили действовать Конституция, законы, вообще
любые моральные принципы, а действует лишь правило целесообразности». И также она выразила надежду, что ее партия и
фракция в Верховной Раде добьются регистрации проекта постановления ВРУ об
увольнении В.Гройсмана с должности Премьер-министра Украины. В свою очередь Владимир Гройсман назвал Юлию
Тимошенко «матерью коррупции и популизма в Украине».
Безусловно, драматические события быстро
набирают обороты не только в других странах, а и непосредственно у нас в
стране. Из этого же ряда и недавнее предупреждение от членов правительства
Владимира Гройсмана о возможных веерных отключениях электроэнергии в Украине
из-за блокировки поставок угля. Да, техногенные катастрофы – не что иное, как
выброс отрицательной энергии. И появление таких очагов провоцируют сами люди
конфликтами, войнами и бездумным отношением к природе. Выходит, что посеешь, то
и пожнёшь. Получаем то – что заслуживаем. Поэтому нельзя нам допустить в 2017 году
разрушения экономической инфраструктуры Донбасса.
Опасное развитие событий не может
оставлять равнодушными и безучастными к происходящему на востоке Украины
практически всех. Особенно всё чаще приходится слышать от знакомых
топ-менеджеров промышленных предприятий, что именно молодые люди до 30-ти лет –
это их основная рабочая сила, которая сегодня участвует в вооруженном
конфликте. Поэтому молодые мужчины массово покидают заводы и комбинаты не
только в Донбассе, а и в Днепропетровской и других областях. Эти люди выходят
из экономики, быстро создавая дефицит рабочих рук, в первую голову, в
горно-металлургическом комплексе.
«Какие у нас могут быть перспективы?», -
это сейчас один из главных вопросов акционеров и топ-менеджеров таких
предприятий. Если говорить начистоту,
увидим ли мы вскоре в Авдеевке смертельную
схватку за активы Р.Ахметова или всё же приступим к мирному плану по Донбассу
А.Меркель? Как ни грустно это отмечать, но многие заводы и фабрики стоят,
экология убивается, - одни банкиры и политологи в Украине. Во
всем ли виноват этот глупый и непослушный украинский рынок?
И
у власти до сих пор остается старая повестка дня с
утратившими актуальность формулами, не предлагающая новые идеи. Власть сегодня
по сути как бы обороняет старые позиции
, и
как нам выживать дальше?
Сегодня
основной источник спасения экономики – это ослабление и сокращение налогов. Снижая
налогооблагаемую базу, мы придадим импульс для малого и среднего бизнеса, для создания
новых рабочих мест (не обязательно высокотехнологичных и высококвалифицированных).
Пусть в промышленности, фермерском хозяйстве, сфере услуг, где угодно. Главное
- раскрепостить предпринимательство, потому что сейчас у нас экономика очень
зажата. Именно Кабмин В.Гройсмана своими действиями должен дать сигнал бизнесу,
что его нужды и проблемы понятны «наверху».
Только в этом
случае наша экономика начнет выплывать сама, у предпринимателей не будет гирь на ногах. В тяжелых ситуациях экономика должна выживать
сама, хотя бы на период вооруженного конфликта.
В этой связи приобретение сильно подешевевших перспективных
акций украинских эмитентов – тема №1 в 2017 году. Доходность по гособлигациям
довольно низкая, а вот дивидендная доходность по ряду акций значительно выше
её. Поэтому в этом 2017 году, уверен, произойдет переток средств из фонда
облигаций в фонд акций, что даст прирост нашему фондовому рынку.
Данный мой прогноз – это лишь на
краткосрочную перспективу развития рынка ценных бумаг. А в долгосрочной
перспективе, как говорил Джон Мейнард Кейнс
«все
мы покойники». Эта фраза Кейнса стала крылатой. Сейчас же концентрированное
выражение украинской экономики и различных рынков – это «платить и каяться». Да,
процессы идут объективно. И все те меры, которые принимает экономический блок Кабмина
– мелкая рябь на фоне той волны, которая надвигается.
Подчеркиваю, во-первых, спрос у нас до
последнего времени (особенно в жирные нулевые годы) стимулировался за счет
кредитования. Поэтому совокупная долговая нагрузка на домохозяйства по
сравнению с реальными доходами быстро росла. Во-вторых, чтобы постоянно
рефинансировать долговую нагрузку – стоимость кредитов должна также постоянно
снижаться. И хотя Нацбанк в прошлом 2016 году снизил свою учетную ставку с 30%
до 14%, всё равно по данной «схеме» поддерживать спрос уже невозможно. Однако,
мало кто в этом разбирается, т.к.
деградация компетенции и
непрофессионализм стали во власти всеохватными. И в экономике политическая
составляющая резко возросла.
Наконец,
нашим
экспертам и аналитикам давно пора перестать видеть только чужие ошибки.
Посмотрите, сейчас
на наших глазах политика начинается как бы с «пустяков», которые вовремя
замечает, к примеру, Юлия Тимошенко,
верно оценивает их и запускает в нужном направлении против Владимира Гройсмана.
Извините, но всё это до безобразия просто. Поэтому
ситуация обостряется и положение в экономике остается
тяжелым во всех отношениях. Теперь мы вынуждены опираться не на иностранные, а на
внутренние инвестиции, соответственно ключевым в 2017 году становится
украинский рынок совместного инвестирования. Но для этого должны быть низкими
инфляция и стоимость денег.
Как эту сложнейшую задачу будет выполнять
Кабмин В.Гройсмана? Есть ли у него хоть какой-то план по повышению
эффективности инвестпроектов, улучшению делового климата и наращиванию не
сырьевого экспорта? Только бы они, упаси Господи, не планировали радикальных
изменений в связи с налоговой реформой. И самое главное - никому из варяг мы не
нужны. Это бред, что кто-то из них нам поможет. Мы сами себя загнали в такое
драматическое положение, самим и выкарабкиваться. По-моему, самое худшее -
надеяться, что кто-то нам поможет из-за рубежа. А череда катаклизмов и локальных экономических кризисов уже идет по
всему миру. Первые четыре места по техногенным катастрофам занимают США, Китай,
Россия и Иран.
Вот почему П.Порошенко и В.Гройсману самим надо собирать группу украинских (!) экспертов и аналитиков, которые будут думать над тем, какой должна быть экономика Украины в среднесрочной и главное – в долгосрочной перспективе. Наконец, Кабмину создать свой «Национальный мозговой центр» для прогнозирования или планирования основных «точек» роста в экономике, а также для разработки национальных программ по предупреждению катаклизмов и техногенных катастроф с привлечением под их реализацию внутренних и иностранных инвесторов. Возможно, это будет новый и современный институт нашего общества. Именно новый, именно другой и с новыми инвестиционными идеями.
Александр ГОНЧАРОВ,
Руководитель сайта
http://privatization.in.ua/
,
Директор Института развития
экономики Украины
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