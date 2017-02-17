Теперь Кабмину осталось продавать только одно – «светлое будущее»

Про «быков» и «медведей» - биржевых игроков, которые применяют диаметрально противоположные тактики в ходе торгов, знают многие люди. Но мало кто слышал, что есть еще третий тип игроков – это «свиньи», то есть те брокеры и трейдеры, которые ради больших прибылей готовы вложить все денежные средства как своих клиентов, так и собственные. Однако, у них не хватает знаний и опыта, поэтому они часто прогорают. В этой связи в кулуарах различных бирж давно ходит такая фраза: «Быки» и «медведи» делают деньги, а «свиньи» идут под нож».

Безусловно, данное выражение звучит очень грубо, но, по сути – оно довольно точно. Особенно ярко оно отражает сегодняшнюю нашу экономическую реальность. Именно то, что «свиньи», а не «быки» и «медведи» завели Украину в ловушку бедности и долговую яму. Ведь деньги никуда не исчезают и вдруг «ниоткуда» не появляются: они просто переходят от одних менее опытных и некомпетентных игроков к другим – более грамотным и профессиональным. Как в целом биржа, так и украинский рынок, по-моему, сегодня живут по законам джунглей. Более того, сильно понизился уровень брезгливости, появилось у нас то, что прежде было невозможно.

Судите сами, уже ничуть не стесняясь, часть нашей элиты скирдует огромное бабло и обладает реальной властью, а другая – честные и простодушные интеллигенты - самозабвенно отстаивают современные европейские ценности. Складывается такое ощущение, что жадность, предательство и карьеризм будут всегда в украинской политике, и впредь будет очень востребована концепция финансового супермаркета, основная задача которого – предложить держателям «золотых матрасов» самые возможные продукты, которые только могут прийти им в головы.

Неизвестно, что руководит этими политиками и крупными чиновниками - глупость, воля к власти или исключительно жажда наживы? Доподлинно известно лишь то, что вот уже третий год подряд они доедают, допивают и в карман кладут скудные финансовые остатки «регионалов». И говоря богатым булгаковским языком, как собака шерстью обросли они мандатами за эти три года. Теперешняя киевская жизнь научила их цепляться, вгрызаться, добиваться материального благополучия любой ценой.

Причем, этот счастливый билет со сказочной легкостью каждому из них подарили простые украинцы, которые до сих пор продолжают кормить десятки тысяч дармоедов в высоких чиновничьих кабинетах. Зато в своих городских комнатушках и сельских домишках украинцы бьются ой-ой-ой как с рекордными тарифами ЖКХ, астрономическими ценами на газ и уголь, в тайне надеясь, что новые политики когда-то начнут вести диалог с олигархами и политическими вождями, ненавидящими друг друга. Ведь сегодня уже всем очевидно, Кабмин интересы «Нафтогаза» и естественных монополий блюдет больше, чем населения . Теперь кредо наших политиков: разбогатей или сдохни.

Чего греха таить, нам, гражданам Украины, нанесли двойной удар. Первый, чего мы раньше сильно опасались, сегодня получило подтверждение и сбылось - коррупция в стране просто зашкаливает. А то, на что надеялись, может не сбыться даже в далекой перспективе - вступление в Евросоюз. И обещанного роста благосостояния украинцев до стандартов граждан ЕС мы еще долго-долго не увидим. Зато наши олигархи и политики-коррупционеры последовательно настраивают Запад и Восток против себя.

Такая гремучая смесь крайне отрицательно влияет на инвестиционный климат и восстановление украинских рынков. А наши власти, призывая нас сохранять спокойствие, продолжают целенаправленно повышать цены на услуги ЖКХ, энергоресурсы, продукты питания и прочее. Сколько вкладчиков за последнее время потеряли всё в банках-банкротах сказать не сможет никто. К тому же февраль традиционно плохой для украинских рынков, а значит, придется еще потуже затягивать пояса. Успокаивает только то, что любой идиотизм - не бесконечен.

С уверенностью можно констатировать тот факт, что период безудержного оптимизма сменился глубоким разочарованием не только среди бизнесменов, а и всего населения. Судя по всему, никого в мире не волнует, что с Украиной будет дальше, никому не хочется лишней нервотрепки. А внутри идет процесс разделение на тех, кто согласен стать в стойло и тех, кто категорически против. Откровенно говоря, по-человечески понятно, невозможно вот так сразу признаться самому себе, что всё это время ты был разменной монетой в жестокой схватке олигархов и сил влияния извне. Но теперь-то это ясно?! Ведь сейчас нет ни денег, ни защиты, ни даже мечты о здоровье нации. И мы вынуждены платить войной на своей территории и своими жизнями.

Как будет расшиваться эта тяжелейшая ситуация в стране? Убежден, в Украине социальная поддержка должна быть такой, чтобы создавать правильные стимулы. Это – формирование общедоступной социнфраструктуры: образование, здравоохранение, культурный досуг, особенно, в небольших городах и селах. Чтобы в регионах бедные слои населения могли выкарабкиваться из болота иждивенчества, отказываясь, в том числе от субсидий на услуги ЖКХ. Пора, наконец-то, государству давать ту самую удочку, а не рыбу. Как? Попробую распутать этот сложный клубок и предлагаю в течение последующих 8-10 лет дать народу вздохнуть и выплатить людям то, что у них отобрали олигархи в лихие 90-е и в последние годы – циничные политики и крупные чиновники.

Известно, рядовым украинцам сегодня дышать не дают рекордные цены на продукты питания и услуги ЖКХ. Что делать? Например, ввести налог на приватизацию 90-х, который должен подправить имидж крупного бизнеса. Или создать благотворительный фонд, куда отчислять определенный процент от выручки ранее приватизированных предприятий (либо увеличить отчисления в социальный фонд). Возможен и оценочный вариант, т.е. заново оценить стоимость актива с учетом соответствующей процентной ставки на удешевление капитала.

Также надо в условиях АТО вводить налог на богатство, который должен стать общественно признанной платой за отказ от инвестиций в развитие украинской экономики в пользу сверхпотребления. Для этого я бы предложил, во-первых, распространить такой налог не только на физических, а и на юридических лиц, но чтобы налог на богатство не затронул средний класс. Во-вторых, четко определить критерии, по которым будет взиматься налог на богатство (предлагаю пока учитывать только площади и мощности). В-третьих, начать с усовершенствования налога на недвижимость и имущество, включая земельные участки, а затем двигаться по дифференциации этого налога для особой группы таких объектов. А вот далее слово за властью.

Конечно, риски все предусмотреть невозможно. Непредвиденные события в экономической и политической жизни нашей страны происходят регулярно и биржевые игроки должны всегда держать руку на пульсе. Сейчас, спустя более 25 лет, а стал я акционером Украинской фондовой биржи в 1992 году, смею утверждать: легких денег на бирже не получить. Это не игра, а сложная и профессиональная работа, как и в политике. Вот почему ликвидация ущерба от варварского подхода к экономической политике займет у нас 10-15 лет. Не меньше.