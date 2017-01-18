США и КНР - опорные страны для модернизации экономики Украины Поделиться: Вчера открылся Давосский экономический форум, где будет Вице-президент США Джозеф Байден, у которого уже состоялся прощальный визит в Киев, а также в ходе своего визита в Швейцарию впервые посетит Давос Председатель КНР Си Цзиньпин. Ну и, конечно же, Виктор Пинчук традиционно соберет здесь известных политиков и бизнесменов на «Украинский ланч».

Многие эксперты связывают короткий визит Байдена в том числе и с личными бизнесовыми интересами его сына Хантера в энергетическом секторе Украины. А вот такое повышенное внимание руководства КНР к этому международному форуму свидетельствует о том, что Китай начинает активно замещать то экономическое пространство, которое сейчас освобождается, в т.ч. и в Украине. Так что Америка и Китай есть и будут в Украине. Это сегодня опорные страны для модернизации нашей экономической модели. Более того, Джозеф Байден вчера в своем выступлении в Киеве подчеркнул, что именно украинцы должны контролировать власть и требовать от неё ответственности.

В свою очередь Кабмин и Верховная Рада должны проводить реформы, бороться с коррупцией и только тогда «американский народ будет поддерживать вас», резюмировал Вице-президент США Джозеф Байден. Историческое время украинских олигархов, думаю, безвозвратно ушло. Для деолигархизации осталось лишь два сценария. Первый – это силовое уничтожение монопольно-олигархического уклада. Второй - уничтожение через транснациональные корпорации (это не прямая «оккупация», а поднятие варягов в системе управления). Вероятнее всего, американцы и китайцы будут выращивать новую элиту, а старую просто маргинализируют. А европейским чиновникам не до нас, своих проблем выше крыши.

Вот почему эксперты давно и настойчиво советуют украинскому правительству снизить государственное участие в бизнесе и дать больше свободы частному сектору, привлекая иностранный капитал. И уже мало кто сомневается сегодня в том, что на наших глазах довольно быстро разрушается построенная олигархами экономическая модель, на одной стороне которой сконцентрировался огромный финансовый сектор за счет кредитования, а на другой – экспортоориентированные производства. Уже в скором времени ее не будет. Будет иная модель экономики Украины. Какая?

Узнаем в ближайшем будущем. Также ясно и то, что мы не останемся обществом потребления. Нельзя больше людям снижать критичность мышления, чтобы постоянно им впаривать какую-то ерунду, а потом говорить, мол, это вы сами виноваты. Слава Богу, что Нобелевский лауреат в области экономики Дж.Стиглиц ввел понятие асимметрии информации. Что это значит? А то, например, что при подписании кредитного договора банкиры лучше клиента разбираются в особенностях этого документа: банк может вас обмануть, вы не сможете обмануть банк.

И завтра это может коснуться каждого из нас. Плюс полная неопределенность с устойчивостью самой банковской системы. Не проморгал ли НБУ в эти первые январские дни наступившего 2017 года новую и более мощную беду на украинском валютном рынке, которую потом ничем не поправить? «Слепой» поводырь не видит, как ведет к самой глубокой пропасти – финансовой?! Соответственно, сценариев развития событий в 2017 году в Украине не так уж и много. Первый - резкая девальвация гривны, что будет означать жизнь по средствам с призовым бонусом в виде галопирующей инфляции, волн банкротств, потери финансовых сбережений, массовых увольнений… ну, многие еще помнят начало лихих 90-х.

Второй - это приток иностранных инвестиций в связи с проведением масштабной приватизации, правда, еще непонятно как они придут в очевидных преддефолтных условиях. Третий - очередные транши кредитов МВФ, и тогда это будет уже чистая финансовая пирамида, а Владимир Гройсман окончательно станет прежним Арсением Яценюком. С экономической точки зрения больше ничего не может быть. Всё. А пока у нас вверху – украинский истеблишмент с «золотыми матрасами» и почти 0,5 млрд. долл. США, что сопоставимо с траншами МВФ. Внизу – рядовой украинец с «минималкой» в 3200 гривен. Вверху – в собственности украинской элиты коллекции дорогих часов и вин, автопарки, яхты, самолеты. Внизу – зарплата работяг, едва превышающая официальный прожиточный минимум.

И что мы видим на улице?Гривна продолжает проваливаться, не устоял и «Платинум Банк», входивший в топ-30 самых крупных финансовых учреждений. Банковская паника усиливается. Какой кипеш еще поднимут держатели еврооблигаций «Приватбанка», грозя Украине судом! Пока еще живые украинские банки покрепче обанкротившихся, но достаточно ли они сильны, чтобы пережить дальнейшие мрачные события? Вкладчики уже слепо не верят банкирам. И очень хочется спросить коллег в Кабмине и в Верховной Раде, почему у нас такая чрезвычайно актуальная тема, как защита клиентов и вкладчиков банков (а фактически бесправных «овец») – очень-очень слабо отрегулирована?

А знаете, где у нас еще хуже? А там, где Закон вроде бы есть, но исполняется он крайне плохо. Поэтому давно пора вводить должность финансового омбудсмена. Ведь угроза дефолта становится очевидной, а роль Национального банка по-прежнему не ясна.И почему до сих пор ни одна из причин банковского кризиса так и не устранена? Потому что они системные. Должна меняться вся система, а этим никто не хочет заниматься. И всё же, что можно сделать в Украине для того, чтобы смягчить этот новый и более мощный финансовый удар? Или уже поздно?

Думаю, не поздно разработать Стратегию спасения экономики страны и, в частности, банковской системы. Такая национальная программа на 2017 год — это не столько то, чего хочет достичь власть, сколько то, чем готовы пожертвовать ради достижения этой цели П.Порошенко, В.Гройсман и А.Парубий. Если целью Администрации Президента, Кабмина и Верховной Рады является свободная и экономически развитая Украина, необходимо пожертвовать идеей личного обогащения, а также попробовать заново создать Коалицию реформ в новой Верховной Раде, чтобы даже ценой снижения популярности и проигрыша на следующих досрочных выборах довести до конца начатые преобразования.

В текущем 2017 году мы уж точно не выкарабкаемся из кризиса без новых систем: управления, бюрократической расстановки кадров, мотивации предпринимательского сообщества на достижение этого самого результата. Но ничего пока непонятно, кто и что будет делать? Даже внутри правительства и парламента все в неведении, не знают, как запустить мотор экономики. Зато борьба олигархов за контроль над финансовыми потоками не ослабевает. Поэтому ключевой вопрос, когда украинцы поймут, что играть в поддавки с олигархами больше нельзя?! С ними мы далеко не уедем. Не в последнюю очередь благодаря им Украина оказалась в тисках трех кризисов: военно-политического, экономического и кризиса процесса глобализации.

Наконец, не от хорошей жизни украинские олигархи вдруг стали патриотами, т.к. ясно поняли, что ни Запад, ни Восток им в будущем не собирается готовить хоть сколько-нибудь привилегированных условий. В глобальном мире – для всех одинаковые принципы конкуренции и борьбы с коррупцией. Теперь и бежать им некуда. Но пока мы сами будем считать, что от нас ничего не зависит, нам нужны будут П.Порошенко и И.Коломойский. В текущем 2017 году мы уж точно не выкарабкаемся из кризиса без новых систем: управления, бюрократической расстановки кадров, мотивации предпринимательского сообщества на достижение этого самого результата. Но ничего пока непонятно, кто и что будет делать? Даже внутри правительства и парламента все в неведении, не знают, как запустить мотор экономики. Зато борьба олигархов за контроль над финансовыми потоками не ослабевает. Поэтому ключевой вопрос, когда украинцы поймут, что играть в поддавки с олигархами больше нельзя?! С ними мы далеко не уедем. Не в последнюю очередь благодаря им Украина оказалась в тисках трех кризисов: военно-политического, экономического и кризиса процесса глобализации. Думаю, не поздно разработать Стратегию спасения экономики страны и, в частности, банковской системы. Такая национальная программа на 2017 год — это не столько то, чего хочет достичь власть, сколько то, чем готовы пожертвовать ради достижения этой цели П.Порошенко, В.Гройсман и А.Парубий. Если целью Администрации Президента, Кабмина и Верховной Рады является свободная и экономически развитая Украина, необходимо пожертвовать идеей личного обогащения, а также попробовать заново создать Коалицию реформ в новой Верховной Раде, чтобы даже ценой снижения популярности и проигрыша на следующих досрочных выборах довести до конца начатые преобразования. А знаете, где у нас еще хуже? А там, где Закон вроде бы есть, но исполняется он крайне плохо. Поэтому давно пора вводить должность финансового омбудсмена. Ведь угроза дефолта становится очевидной, а роль Национального банка по-прежнему не ясна.И почему до сих пор ни одна из причин банковского кризиса так и не устранена? Потому что они системные. Должна меняться вся система, а этим никто не хочет заниматься. И всё же, что можно сделать в Украине для того, чтобы смягчить этот новый и более мощный финансовый удар? Или уже поздно? И что мы видим на улице?Гривна продолжает проваливаться, не устоял и «Платинум Банк», входивший в топ-30 самых крупных финансовых учреждений. Банковская паника усиливается. Какой кипеш еще поднимут держатели еврооблигаций «Приватбанка», грозя Украине судом! Пока еще живые украинские банки покрепче обанкротившихся, но достаточно ли они сильны, чтобы пережить дальнейшие мрачные события? Вкладчики уже слепо не верят банкирам. И очень хочется спросить коллег в Кабмине и в Верховной Раде, почему у нас такая чрезвычайно актуальная тема, как защита клиентов и вкладчиков банков (а фактически бесправных «овец») – очень-очень слабо отрегулирована? Второй - это приток иностранных инвестиций в связи с проведением масштабной приватизации, правда, еще непонятно как они придут в очевидных преддефолтных условиях. Третий - очередные транши кредитов МВФ, и тогда это будет уже чистая финансовая пирамида, а Владимир Гройсман окончательно станет прежним Арсением Яценюком. С экономической точки зрения больше ничего не может быть. Всё. А пока у нас вверху – украинский истеблишмент с «золотыми матрасами» и почти 0,5 млрд. долл. США, что сопоставимо с траншами МВФ. Внизу – рядовой украинец с «минималкой» в 3200 гривен. Вверху – в собственности украинской элиты коллекции дорогих часов и вин, автопарки, яхты, самолеты. Внизу – зарплата работяг, едва превышающая официальный прожиточный минимум. И завтра это может коснуться каждого из нас. Плюс полная неопределенность с устойчивостью самой банковской системы. Не проморгал ли НБУ в эти первые январские дни наступившего 2017 года новую и более мощную беду на украинском валютном рынке, которую потом ничем не поправить? «Слепой» поводырь не видит, как ведет к самой глубокой пропасти – финансовой?! Соответственно, сценариев развития событий в 2017 году в Украине не так уж и много. Первый - резкая девальвация гривны, что будет означать жизнь по средствам с призовым бонусом в виде галопирующей инфляции, волн банкротств, потери финансовых сбережений, массовых увольнений… ну, многие еще помнят начало лихих 90-х. Узнаем в ближайшем будущем. Также ясно и то, что мы не останемся обществом потребления. Нельзя больше людям снижать критичность мышления, чтобы постоянно им впаривать какую-то ерунду, а потом говорить, мол, это вы сами виноваты. Слава Богу, что Нобелевский лауреат в области экономики Дж.Стиглиц ввел понятие асимметрии информации. Что это значит? А то, например, что при подписании кредитного договора банкиры лучше клиента разбираются в особенностях этого документа: банк может вас обмануть, вы не сможете обмануть банк. Вот почему эксперты давно и настойчиво советуют украинскому правительству снизить государственное участие в бизнесе и дать больше свободы частному сектору, привлекая иностранный капитал. И уже мало кто сомневается сегодня в том, что на наших глазах довольно быстро разрушается построенная олигархами экономическая модель, на одной стороне которой сконцентрировался огромный финансовый сектор за счет кредитования, а на другой – экспортоориентированные производства. Уже в скором времени ее не будет. Будет иная модель экономики Украины. Какая? Историческое время украинских олигархов, думаю, безвозвратно ушло. Для деолигархизации осталось лишь два сценария. Первый – это силовое уничтожение монопольно-олигархического уклада. Второй - уничтожение через транснациональные корпорации (это не прямая «оккупация», а поднятие варягов в системе управления). Вероятнее всего, американцы и китайцы будут выращивать новую элиту, а старую просто маргинализируют. А европейским чиновникам не до нас, своих проблем выше крыши. Многие эксперты связывают короткий визит Байдена в том числе и с личными бизнесовыми интересами его сына Хантера в энергетическом секторе Украины. А вот такое повышенное внимание руководства КНР к этому международному форуму свидетельствует о том, что Китай начинает активно замещать то экономическое пространство, которое сейчас освобождается, в т.ч. и в Украине. Так что Америка и Китай есть и будут в Украине. Это сегодня опорные страны для модернизации нашей экономической модели. Более того, Джозеф Байден вчера в своем выступлении в Киеве подчеркнул, что именно украинцы теги: Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя