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НБУ и Минфин, не пытайтесь ловить падающие ножи
12.01.2017 15:58
Первый в 2017 году
пошел. Национальный банк Украины признал неплатежеспособным ПАО «Платинум Банк»
и с 11 января ввел временную администрацию во
главе с Ю.Ирклиенко, который ранее был временным администратором, а затем
ликвидатором банка «Михайловский». Справедливости ради, надо признать,
что НБУ не банки зачищает, а зачищает вкладчиков банков – средний класс.
Судите сами. Банк
должен украинцам 5,9 млрд. гривен. Под гарантии государства подпадает 97%
вкладчиков, что составляет 197 000 человек. «Клиенты с большими объемами
вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит
выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд. гривен», -
говорится в сообщении Нацбанка, а где брать на это деньги?
Ведь итак мы
крепко
подсели
на кредитную «иглу». К примеру,
Кабмин
на 2017 год
запланировал
увеличить объем госдолга на 270 млрд. грн., плюс рост гарантированного
государством долга составит около 340 млрд. грн., а также предстоит
закрыть «дыру»
Приватбанка в размере 148 млрд. грн. и выплатить по госдолгу 240,897 млрд.
грн
. нашим кредиторам! Куда, когда и как конкретно
будут еще израсходованы эти огромные кредиты, эквивалентные 90% доходной части
бюджета-2017 (запланировано
706 млрд. грн. доходов)
?
Ну, нельзя давать
наркоману наркотик, когда у него «ломка». Точно также нельзя лечить кредитный
кризис только новыми кредитами. Новое кредитование – это рост долгов. Если мы
будем и дальше увеличивать долги – то будет надуваться долговой или кредитный
«пузырь». Все равно он лопнет! Нужен комплексный подход к решению этих проблем.
К тому же переговоры о финансовом оздоровлении ряда коммерческих банков в
последнее время активно ведутся с Национальным банком, однако, толку нет.
И ранее подобные переговоры велись, банки
получали рефинансирование, а затем признавались неплатежеспособными - деньги
рефинанса, как и вкладчиков, вдруг исчезали с расчетных счетов финансовых
учреждений. А, может быть, заранее нашему госрегулятору рассмотреть возможность
конвертировать средства кредиторов в акции таких проблемных банков? Плюс
ускорить процесс подготовки к реализации пакетов акций и облигаций (ОВГЗ)
неплатежеспособных банков, находящихся в Фонде гарантирования вкладов.
Это сегодня очень
актуально. Например, предприятиям тот же
ПАО «Платинум Банк» должен 709 млн. грн., их будут возвращать уже после
его ликвидации и распродажи активов. Но, как показывает практика других
банков-банкротов, при выплатах вкладов очередь до бизнеса не доходит. Кстати, в
2017 году Независимая Ассоциация банков Украины прогнозирует банкротство еще
около 50 кредитных учреждений,
о чем заявил Председатель Совета ассоциации Роман Шпек. Прогнозы
действительно мрачные.
Плюс уже в эти январские дни наступившего 2017
года так называемые «качели» на украинском валютном рынке или большая
волатильность нашей нацвалюты резко усиливают эффект переноса слабости гривны в
инфляционный показатель. Следовательно, Национальный банк, скорее всего,
возобновит тренд на повышение учетной ставки. К тому же, и фондовый рынок
Украины слишком слаб без притока иностранного капитала, и украинский долговой
рынок может скоро получить очередную порцию негатива.
На этом фоне говорить о более-менее
продолжительной фазе укрепления гривны хотя бы на горизонте нескольких месяцев
просто не приходится. Но и правда то, что рассуждать о курсе гривны, находясь в
стороне от руководства НБУ, конечно, бессмысленно. Потому что сюда могут
вмешаться такие факторы, о которых и подозревать нельзя. Здесь зачастую
срабатывает чистый инсайд. Вот и в «обменниках» «американец» с евро уверенно
дорожают. И никакие интервенции Национального банка
уже не помогают.
Вероятнее всего, в
начавшемся 2017 году спасти от разрушительного
«эффекта домино» в
банковской системе реальный сектор экономики Украины смогут только институты
совместного инвестирования. Что это такое и как развивать внутренний рынок
коллективного инвестирования, думаю, в Кабмине не знают. Зато знают иностранные
суверенные, взаимные и хеджфонды, которые легко и изящно, словно горячий нож в
масло войдут, начнут у нас скупать за «пять копеек» активы и ценные бумаги
неплатежеспособных банков, «проблемку» еще действующих банков, целостные
имущественные комплексы и госпредприятия, подлежащие приватизации.
Также зарубежные инвестбанкиры займутся
привлечением денежных средств под свое управление от наших финансово
состоятельных граждан. Ну, как им от этого отказаться, если деньги чуть ли не
сами потекут в их инвестфонды, ведь доверия к нашим коммерческим банкам нет и
еще лет 5-7 не будет. Справедливости ради надо признать, что и американцы
значительно большую часть своих финансовых накоплений держат не на банковских
депозитах, а во взаимных инвестфондах.
И у нас в Украине при технической
поддержке США в 2003
году
был принят Верховной
Радой Закон «
Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)».
Однако,
все
эти
последние годы банковское лобби не дает развиваться ни ИСИ, ни в целом
украинскому рынку коллективного инвестирования. Вот и сейчас, финансово
состоятельные украинцы фактически не верят в надежность банковской системы, но
из-за острой необходимости вынуждены открывать банковские депозиты (либо
грабители всё под чистую вынесут из дома). И Кабмин
с НБУ
здесь
ничего не дела
ю
т,
давая банкам играть на процентах по депозитам.
Жаль, что до наших
финансовых властей очень долго доходит совершенно очевидное, а именно то, что у
слабой и неконкурентной экономики не может быть сильной валюты. И, конечно же,
в
неэффективной
экономике всегда инфляция выше. Интересно, кто-нибудь нам объяснит, почему мы,
налогоплательщики, вынуждены расплачиваться за просчеты финансовых властей?
Лишь одно они сегодня хорошо понимают: если не раскрутить девальвацию и
инфляцию – это крах. Не поэтому ли авторитетное агентство «Bloomberg» на основании данных
146 экономистов и аналитиков в своем докладе об основных угрозах 2017 года,
который они также назвали началом «эпохи Трампа», прогнозируют вероятность
того, что в Украине в этом году произойдет дефолт.
Да,
угроза дефолта становится очевидной, а роль НБУ и Минфина по-прежнему не ясна. Мы кредиты МВФ истратили,
а из кризиса не вышли. Вот в чем проблема. И почему до
сих пор ни одна из причин нашего большого кризиса так и не устранена? Потому
что они системные. Должна меняться вся система, а этим никто не хочет
заниматься. И всё же, что можно сделать в Украине для того, чтобы смягчить этот
новый и более мощный удар? Или уже поздно?
Надо честно сказать, реальное опасение за финансовое будущее нашей разбалансированной и фактически уже национализированной банковской системы, словно пожар, может перекинуться и на другие украинские рынки. Ждать осталось не долго. Первый звонок прозвучал, когда мощная команда менеджеров-банкиров И.Коломойского достала «топор войны» и громко заявила о том, что Глава НБУ В.Гонтарева целенаправленно уничтожала «Приватбанк». Трудно недооценить виртуозное умение делать результат «профессора интриг». Кто-кто, а он может потянуть за собой всех, мало кто удержится в своих насиженных креслах. И немало униженных и оскорбленных войдут в стройные ряды, включая обиженного А.Яценюка.
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