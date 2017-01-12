НБУ и Минфин, не пытайтесь ловить падающие ножи

Первый в 2017 году пошел. Национальный банк Украины признал неплатежеспособным ПАО «Платинум Банк» и с 11 января ввел временную администрацию во главе с Ю.Ирклиенко, который ранее был временным администратором, а затем ликвидатором банка «Михайловский». Справедливости ради, надо признать, что НБУ не банки зачищает, а зачищает вкладчиков банков – средний класс.

Судите сами. Банк должен украинцам 5,9 млрд. гривен. Под гарантии государства подпадает 97% вкладчиков, что составляет 197 000 человек. «Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд. гривен», - говорится в сообщении Нацбанка, а где брать на это деньги?

Ведь итак мы крепко подсели на кредитную «иглу». К примеру, Кабмин на 2017 год запланировал увеличить объем госдолга на 270 млрд. грн., плюс рост гарантированного государством долга составит около 340 млрд. грн., а также предстоит закрыть «дыру» Приватбанка в размере 148 млрд. грн. и выплатить по госдолгу 240,897 млрд. грн . нашим кредиторам! Куда, когда и как конкретно будут еще израсходованы эти огромные кредиты, эквивалентные 90% доходной части бюджета-2017 (запланировано 706 млрд. грн. доходов) ?

Ну, нельзя давать наркоману наркотик, когда у него «ломка». Точно также нельзя лечить кредитный кризис только новыми кредитами. Новое кредитование – это рост долгов. Если мы будем и дальше увеличивать долги – то будет надуваться долговой или кредитный «пузырь». Все равно он лопнет! Нужен комплексный подход к решению этих проблем. К тому же переговоры о финансовом оздоровлении ряда коммерческих банков в последнее время активно ведутся с Национальным банком, однако, толку нет.

И ранее подобные переговоры велись, банки получали рефинансирование, а затем признавались неплатежеспособными - деньги рефинанса, как и вкладчиков, вдруг исчезали с расчетных счетов финансовых учреждений. А, может быть, заранее нашему госрегулятору рассмотреть возможность конвертировать средства кредиторов в акции таких проблемных банков? Плюс ускорить процесс подготовки к реализации пакетов акций и облигаций (ОВГЗ) неплатежеспособных банков, находящихся в Фонде гарантирования вкладов.

Это сегодня очень актуально. Например, предприятиям тот же ПАО «Платинум Банк» должен 709 млн. грн., их будут возвращать уже после его ликвидации и распродажи активов. Но, как показывает практика других банков-банкротов, при выплатах вкладов очередь до бизнеса не доходит. Кстати, в 2017 году Независимая Ассоциация банков Украины прогнозирует банкротство еще около 50 кредитных учреждений, о чем заявил Председатель Совета ассоциации Роман Шпек. Прогнозы действительно мрачные.

Плюс уже в эти январские дни наступившего 2017 года так называемые «качели» на украинском валютном рынке или большая волатильность нашей нацвалюты резко усиливают эффект переноса слабости гривны в инфляционный показатель. Следовательно, Национальный банк, скорее всего, возобновит тренд на повышение учетной ставки. К тому же, и фондовый рынок Украины слишком слаб без притока иностранного капитала, и украинский долговой рынок может скоро получить очередную порцию негатива.

На этом фоне говорить о более-менее продолжительной фазе укрепления гривны хотя бы на горизонте нескольких месяцев просто не приходится. Но и правда то, что рассуждать о курсе гривны, находясь в стороне от руководства НБУ, конечно, бессмысленно. Потому что сюда могут вмешаться такие факторы, о которых и подозревать нельзя. Здесь зачастую срабатывает чистый инсайд. Вот и в «обменниках» «американец» с евро уверенно дорожают. И никакие интервенции Национального банка уже не помогают.

Вероятнее всего, в начавшемся 2017 году спасти от разрушительного «эффекта домино» в банковской системе реальный сектор экономики Украины смогут только институты совместного инвестирования. Что это такое и как развивать внутренний рынок коллективного инвестирования, думаю, в Кабмине не знают. Зато знают иностранные суверенные, взаимные и хеджфонды, которые легко и изящно, словно горячий нож в масло войдут, начнут у нас скупать за «пять копеек» активы и ценные бумаги неплатежеспособных банков, «проблемку» еще действующих банков, целостные имущественные комплексы и госпредприятия, подлежащие приватизации.

Также зарубежные инвестбанкиры займутся привлечением денежных средств под свое управление от наших финансово состоятельных граждан. Ну, как им от этого отказаться, если деньги чуть ли не сами потекут в их инвестфонды, ведь доверия к нашим коммерческим банкам нет и еще лет 5-7 не будет. Справедливости ради надо признать, что и американцы значительно большую часть своих финансовых накоплений держат не на банковских депозитах, а во взаимных инвестфондах.

И у нас в Украине при технической поддержке США в 2003 году был принят Верховной Радой Закон « Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». Однако, все эти последние годы банковское лобби не дает развиваться ни ИСИ, ни в целом украинскому рынку коллективного инвестирования. Вот и сейчас, финансово состоятельные украинцы фактически не верят в надежность банковской системы, но из-за острой необходимости вынуждены открывать банковские депозиты (либо грабители всё под чистую вынесут из дома). И Кабмин с НБУ здесь ничего не дела ю т, давая банкам играть на процентах по депозитам.

Жаль, что до наших финансовых властей очень долго доходит совершенно очевидное, а именно то, что у слабой и неконкурентной экономики не может быть сильной валюты. И, конечно же, в неэффективной экономике всегда инфляция выше. Интересно, кто-нибудь нам объяснит, почему мы, налогоплательщики, вынуждены расплачиваться за просчеты финансовых властей? Лишь одно они сегодня хорошо понимают: если не раскрутить девальвацию и инфляцию – это крах. Не поэтому ли авторитетное агентство «Bloomberg» на основании данных 146 экономистов и аналитиков в своем докладе об основных угрозах 2017 года, который они также назвали началом «эпохи Трампа», прогнозируют вероятность того, что в Украине в этом году произойдет дефолт.

Да, угроза дефолта становится очевидной, а роль НБУ и Минфина по-прежнему не ясна. Мы кредиты МВФ истратили, а из кризиса не вышли. Вот в чем проблема. И почему до сих пор ни одна из причин нашего большого кризиса так и не устранена? Потому что они системные. Должна меняться вся система, а этим никто не хочет заниматься. И всё же, что можно сделать в Украине для того, чтобы смягчить этот новый и более мощный удар? Или уже поздно?

Надо честно сказать, реальное опасение за финансовое будущее нашей разбалансированной и фактически уже национализированной банковской системы, словно пожар, может перекинуться и на другие украинские рынки. Ждать осталось не долго. Первый звонок прозвучал, когда мощная команда менеджеров-банкиров И.Коломойского достала «топор войны» и громко заявила о том, что Глава НБУ В.Гонтарева целенаправленно уничтожала «Приватбанк». Трудно недооценить виртуозное умение делать результат «профессора интриг». Кто-кто, а он может потянуть за собой всех, мало кто удержится в своих насиженных креслах. И немало униженных и оскорбленных войдут в стройные ряды, включая обиженного А.Яценюка.