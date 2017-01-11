Наивные украинцы любят верить в экономическое чудо

Ничто так не мотивирует организацию, как приближение ее конца, а гривна таки валится, пробив в эти первые январские дни 2017 года психологическую планку на уровне 28 гривен за одного «американца». Вероятнее всего, нормально себя будет чувствовать в наступившем 2017 году валюта страха – золото. И также каждый из нас может рассчитывать на серьезные перемены в жизни и экономике страны. На какие? Это зависит от каждого из нас. Ведь в Китае астрологи знают, что огонь – это одна из важнейших стихий, создавших наш мир, а пламя - способно как подарить жизнь, так и отобрать ее.

Именно поэтому говорят про год красного петуха, как про год, где каждый получает по заслугам. Хочется верить, что всё так и будет у нас, особенно в работе с иностранными инвесторами и в организации процесса масштабной приватизации. Ведь в связи с такой резкой и рекордной девальвацией гривны, конечно, инвестирование в нашей национальной валюте выглядит привлекательно и интересно. Поэтому иностранные инвесторы сегодня внимательно изучают объекты государственной собственности, подлежащие приватизации в 2017 году, т.к. подобные уникальные возможности проинвестировать в очень слабой гривне возникают чрезвычайно редко. Особенно, в европейской стране с огромной территорией и довольно большим потребительским рынком. Это ж, если с умом, то какую доходность можно получить!

При этом важно понять народным депутатам и крупным чиновникам, что приватизация, инвестиции и создание инвестиционного климата взаимосвязаны, воспринимать их нужно вместе. Об этом знаю из личного многолетнего опыта работы на рынке M&A. Правда, если не думать экономическим чиновникам и депутатам исключительно о личном обогащении, то приватизация и привлечение инвестиций как раз являются наиболее эффективным способом подъема экономики и выхода из кризиса. К нему активно прибегали и прибегают многие страны. К примеру, сейчас сравнение Украины с Сингапуром очень модно среди наших молодых политиков.

Однако, никто из них не удосужился ознакомиться с сингапурскими реформами, иначе они бы сразу увидели, что то, что сейчас происходит в Украине, не имеет к ним никакого отношения. В Сингапуре в 1960-1970-х годах были проведены реформы, которые основывались на борьбе с коррупцией и широкой приватизации. Но коррупция в Сингапуре была уничтожена, а приватизация шла очень осмотрительно, с установлением ограничений инвесторам, например, в банковской сфере, а деньги, полученные от нее, направлялись в реальный сектор экономики, которым для Сингапура была спайка наукоемкой промышленности и первоклассного образования.

Ничего подобного пока в Украине не происходит. Не так давно в доверительной беседе со мной инвестор из Германии, рассматривающий возможность участия в конкурсе по покупке объекта приватизации, откровенно сказал: «Экономика Украины - это сегодня такая система, которая пока не дает надежд на своевременное возвращение долгов и инвестиций. Раз. Во-вторых, геополитическая ситуация для Украины и инвесторов неблагоприятная. Эти и другие факторы создают турбулентную ситуацию, угрозу резкого изменения социально-экономической системы. И давать сюда длинные инвестиционные деньги (особенно властям, которые неизвестно сколько еще просидят в своих кабинетах) мало кто хочет». Конечно, не все инвесторы так думают, но есть и такая точка зрения, её нельзя не учитывать.

Но, к сожалению, наши финансовые власти постоянно приносят нам какие-то сюрпризы. И наша жизнь теперь полна различных неожиданностей. Например, иностранные инвесторы недоумевают и просто не верят, а наши политики при власти, наоборот, всех убеждают, что Нацбанк Украины только выигрывает от краха уже более восьми десятков украинских коммерческих банков. Может быть, руководство НБУ и выигрывает, а рынки? Более того, непредсказуемость действий Нацбанка – это самое худшее, что может быть. Ведь никто не знает, сколько еще банков будут признаны неплатежеспособными, в частности, к концу этого 2017 года. Поэтому всё труднее и сложнее вести переговоры с инвесторами.

Также в ушедшем 2016 году Центральный банк Украины, раз за разом снижая учетную ставку с 30% до 14%, выдавал это как свое очередное достижение. Да, учетная ставка НБУ уменьшалась, но вместе с ней быстро таяли проценты по банковским вкладам, однако, кредиты по-прежнему были и остаются дорогими, а также малодоступными. Но самое главное, руководство «Нафтогаза» и НКРЭ всех пенсионеров и бюджетников постоянно заклинают: «Не бойтесь больших расходов за коммунальные услуги, а бойтесь маленьких доходов». А вот если бы власть в прошлом году индексировала пенсии и зарплаты, то люди бы больше покупали не «мерседесов» и товаров «лакшери», а украинского хлеба и обычных товаров народного потребления отечественных производителей.

Экономика страны тогда бы задышала. Поэтому предложение о введении прогрессивной шкалы налогообложения в нынешних тяжелейших во всех отношениях условиях – это требование социальной справедливости, плюс оно имеет огромный экономический подтекст для стимулирования потребительского спроса и формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине. Для этого также пора утолить финансовую жажду, увеличив количество денег в экономике Украины, но так, чтобы это не привело к росту инфляции.

Такой способ в мировой практике есть. Например, в Китае соотношение юаней к ВВП страны в разы больше, чем у нас. А почему у нас не так? Да потому, что значительная часть гривны замещена долларами и евро. Давайте заместим их гривной, и не будет такой высокой инфляции. И «заказывать» украинскую экономику будут не иностранные банки, а наши. В то же время, убежден, 2017 – это будет год валютных спекулянтов, опять они будут доминировать на украинском финансовом рынке. Соответственно, ожидаю в этом году сильную волатильность по различным валютным парам.

И в этом роль Китая будет просто огромной. Так, известный американский миллиардер Дж. Сорос не единожды отмечал, что здесь всем заправляют китайцы, они не только управляют курсом юаня, а и фактически отвечают за колебания курсов других пар валют. Так,для справки нашим «великим» политикам полезная информация: на сегодняшний день есть три валюты, которые составляют более 50% мирового ВВП - это доллар США, евро и юань.

Что ж, в такой ситуации, думаю, уже в I квартале 2017 в качестве меры по удержанию инфляции наши финансовые власти могут снова повысить учетную ставку НБУ. На это решение Нацбанка также сильно повлияет ужесточение монетарной политики в США (в декабре 2016 года ФРС повысила ставку на 0,25%), что грозит потерей стабильности на всем валютном рынке и будет ослаблять валюты развивающихся стран. Соответственно гривна, как мы видели в конце 2016 года, продолжит оставаться под мощным давлением.

А разница в ставках по гривне и в иностранной валюте – это, пожалуй, единственное, что сейчас является главным стабилизирующим фактором для нашей нацвалюты. Однако, всё это будет тормозить интерес местного бизнеса к инвестициям в приватизируемые предприятия, чего не может не понимать Глава НБУ В.Гонтарева. Ведь вместо прямых инвестиций бизнесмены предпочитает и далее скупать доллары США. Но это обстоятельство явно на руку иностранным инвесторам. Да, время для гривны наступает совсем уже зловещее. Вот такая получается экономика по-украински, а без выживания экономики всё остальное будет бессмысленно.

Итак, платить и каяться – концентрированное выражение сегодняшней экономики. А ведь процессы идут объективно. И все те меры, которые принимает финансово-экономический блок правительства – это мелкая рябь на фоне той волны, которая надвигается. Подчеркиваю, во-первых, спрос у нас до последнего времени (особенно в жирные нулевые годы) стимулировался за счет кредитования. Поэтому совокупная долговая нагрузка на домохозяйства по сравнению с реальными доходами быстро росла. А, во-вторых, чтобы постоянно рефинансировать долговую нагрузку – стоимость кредитов должна также постоянно снижаться. И хотя Нацбанк в прошлом 2016 году снизил свою учетную ставку с 30% до 14%, всё равно по данной «схеме» поддерживать спрос уже невозможно. Спрос и дальше будет падать, экономическое чудо не произойдет.

Александр ГОНЧАРОВ,

Руководитель сайта http://privatization.in.ua/ ,

Директор Института развития экономики Украины