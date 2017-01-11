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Наивные украинцы любят верить в экономическое чудо
11.01.2017 09:51
Ничто так не
мотивирует организацию, как приближение ее конца, а гривна таки валится, пробив
в эти первые январские дни 2017 года психологическую планку на уровне 28 гривен
за одного «американца». Вероятнее всего, нормально себя будет чувствовать в
наступившем 2017 году валюта страха – золото. И
также каждый из нас может рассчитывать на серьезные перемены в жизни и
экономике страны. На какие? Это зависит от каждого из нас. Ведь в Китае
астрологи знают, что огонь – это одна из важнейших стихий, создавших наш мир, а
пламя - способно как подарить жизнь, так и отобрать ее.
Именно поэтому говорят
про год красного петуха, как про год, где каждый получает по заслугам. Хочется
верить, что всё так и будет у нас, особенно в работе с иностранными инвесторами
и в организации процесса масштабной приватизации.
Ведь в связи с
такой резкой и рекордной девальвацией гривны, конечно, инвестирование в нашей
национальной валюте выглядит привлекательно и интересно. Поэтому иностранные
инвесторы сегодня внимательно изучают объекты государственной собственности,
подлежащие приватизации в 2017 году, т.к. подобные уникальные возможности
проинвестировать в очень слабой гривне возникают чрезвычайно редко. Особенно, в
европейской стране с огромной территорией и довольно большим потребительским
рынком. Это ж, если с умом, то какую доходность можно получить!
При этом важно понять народным депутатам и
крупным чиновникам, что приватизация, инвестиции и создание инвестиционного
климата взаимосвязаны, воспринимать их нужно вместе. Об этом знаю из личного
многолетнего опыта работы на рынке M&A. Правда, если не думать
экономическим чиновникам и депутатам исключительно о личном обогащении, то
приватизация и привлечение инвестиций как раз являются наиболее эффективным
способом подъема экономики и выхода из кризиса. К нему активно прибегали и
прибегают многие страны. К примеру, сейчас сравнение Украины с Сингапуром очень
модно среди наших молодых политиков.
Однако, никто из них не удосужился
ознакомиться с сингапурскими реформами, иначе они бы сразу увидели, что то, что
сейчас происходит в Украине, не имеет к ним никакого отношения. В Сингапуре в
1960-1970-х годах были проведены реформы, которые основывались на борьбе с
коррупцией и широкой приватизации. Но коррупция в Сингапуре была уничтожена, а
приватизация шла очень осмотрительно, с установлением ограничений инвесторам,
например, в банковской сфере, а деньги, полученные от нее, направлялись в
реальный сектор экономики, которым для Сингапура была спайка наукоемкой
промышленности и первоклассного образования.
Ничего подобного пока в Украине не
происходит. Не так давно в доверительной беседе со мной инвестор из Германии,
рассматривающий возможность участия в конкурсе по покупке объекта приватизации,
откровенно сказал: «Экономика Украины - это сегодня такая система, которая пока
не дает надежд на своевременное возвращение долгов и инвестиций. Раз.
Во-вторых, геополитическая ситуация для Украины и инвесторов неблагоприятная.
Эти и другие факторы создают турбулентную ситуацию, угрозу резкого изменения
социально-экономической системы. И давать сюда длинные инвестиционные деньги
(особенно властям, которые неизвестно сколько еще просидят в своих кабинетах)
мало кто хочет». Конечно, не все инвесторы так думают, но есть и такая точка
зрения, её нельзя не учитывать.
Но, к сожалению, наши финансовые власти
постоянно приносят нам какие-то сюрпризы. И наша жизнь теперь полна различных
неожиданностей. Например, иностранные инвесторы недоумевают и просто не верят,
а наши политики при власти, наоборот, всех убеждают, что Нацбанк Украины только
выигрывает от краха уже более восьми десятков украинских коммерческих банков.
Может быть, руководство НБУ и выигрывает, а рынки? Более того,
непредсказуемость действий Нацбанка – это самое худшее, что может быть. Ведь
никто не знает, сколько еще банков будут признаны неплатежеспособными, в
частности, к концу этого 2017 года. Поэтому всё труднее и сложнее вести
переговоры с инвесторами.
Также в ушедшем 2016 году Центральный банк
Украины, раз за разом снижая учетную ставку с 30% до 14%, выдавал это как свое
очередное достижение. Да, учетная ставка НБУ уменьшалась, но вместе с ней
быстро таяли проценты по банковским вкладам, однако, кредиты по-прежнему были и
остаются дорогими, а также малодоступными. Но самое главное, руководство
«Нафтогаза» и НКРЭ всех пенсионеров и бюджетников постоянно заклинают: «Не
бойтесь больших расходов за коммунальные услуги, а бойтесь маленьких доходов».
А вот если бы власть в прошлом году индексировала пенсии и зарплаты, то люди бы
больше покупали не «мерседесов» и товаров «лакшери», а украинского хлеба и
обычных товаров народного потребления отечественных производителей.
Экономика страны тогда бы задышала.
Поэтому предложение о введении прогрессивной шкалы налогообложения в нынешних
тяжелейших во всех отношениях условиях – это требование социальной
справедливости, плюс оно имеет огромный экономический подтекст для
стимулирования потребительского спроса и формирования благоприятного
инвестиционного климата в Украине. Для этого также пора утолить финансовую
жажду, увеличив количество денег в экономике Украины, но так, чтобы это не
привело к росту инфляции.
Такой способ в мировой практике есть.
Например, в Китае соотношение юаней к ВВП страны в разы больше, чем у нас. А
почему у нас не так? Да потому, что значительная часть гривны замещена
долларами и евро. Давайте заместим их гривной, и не будет такой высокой
инфляции. И «заказывать» украинскую экономику будут не иностранные банки, а
наши. В то же время, убежден, 2017 – это будет год валютных спекулянтов, опять
они будут доминировать на украинском финансовом рынке. Соответственно, ожидаю в
этом году сильную волатильность по различным валютным парам.
И в
этом роль Китая будет просто огромной. Так, известный американский миллиардер Дж.
Сорос не единожды отмечал, что здесь всем заправляют китайцы, они не только
управляют курсом юаня, а и фактически отвечают за колебания курсов других пар
валют. Так,для справки нашим
«великим» политикам полезная информация: на сегодняшний день есть три валюты,
которые составляют более 50% мирового ВВП - это доллар США, евро и юань.
Что ж, в такой ситуации, думаю, уже в I
квартале 2017 в качестве меры по удержанию инфляции наши финансовые власти
могут снова повысить учетную ставку НБУ. На это решение Нацбанка также сильно
повлияет ужесточение монетарной политики в США (в декабре 2016 года ФРС
повысила ставку на 0,25%), что грозит потерей стабильности на всем валютном
рынке и будет ослаблять валюты развивающихся стран. Соответственно гривна, как
мы видели в конце 2016 года, продолжит оставаться под мощным давлением.
А разница в ставках по гривне и в
иностранной валюте – это, пожалуй, единственное, что сейчас является главным
стабилизирующим фактором для нашей нацвалюты. Однако, всё это будет тормозить
интерес местного бизнеса к инвестициям в приватизируемые предприятия, чего не
может не понимать Глава НБУ В.Гонтарева. Ведь вместо прямых инвестиций
бизнесмены предпочитает и далее скупать доллары США. Но это обстоятельство явно
на руку иностранным инвесторам. Да, время для гривны наступает совсем уже
зловещее. Вот такая получается экономика по-украински, а без выживания
экономики всё остальное будет бессмысленно.
Итак, платить и каяться – концентрированное выражение сегодняшней экономики. А ведь процессы идут объективно. И все те меры, которые принимает финансово-экономический блок правительства – это мелкая рябь на фоне той волны, которая надвигается. Подчеркиваю, во-первых, спрос у нас до последнего времени (особенно в жирные нулевые годы) стимулировался за счет кредитования. Поэтому совокупная долговая нагрузка на домохозяйства по сравнению с реальными доходами быстро росла. А, во-вторых, чтобы постоянно рефинансировать долговую нагрузку – стоимость кредитов должна также постоянно снижаться. И хотя Нацбанк в прошлом 2016 году снизил свою учетную ставку с 30% до 14%, всё равно по данной «схеме» поддерживать спрос уже невозможно. Спрос и дальше будет падать, экономическое чудо не произойдет.
Александр
ГОНЧАРОВ,
Руководитель
сайта
http://privatization.in.ua/
,
Директор
Института развития экономики Украины
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