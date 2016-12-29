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Нет у Петра Порошенко ядра компетентных единомышленников
29.12.2016 09:36
Недавно
до позднего вечера беседовали с политиком из Львова,
который три года назад переехал жить и работать в Киев. Пытался его понять, а
главное выяснить, почему он в своих публичных выступлениях неизменно ищет в
украинском обществе врага. Когда он, наконец-то, остановится и перестанет
говорить, что вот эти «хорошие», а эти – «плохие», также – вот эти
«правильные», а эти нет. Ну, хватит уже!
Мы же одно
государство, один народ. А у нас постоянно, возможно, благодаря усилиям
политтехнологов, ряда политиков и олигархов идет очень жесткое сталкивание
одного общественного слоя с другим, а также противопоставление разных регионов.
Ни поэтому ли у нас у всех возникает некая фобия, и мы упорно ищем в своем
прошлом не лучшее для подражания, а худшее. Но не будет у нас уже никогда иного
прошлого. И наши предки были достойные люди, уж точно знаю, мои дед-фронтовик и
бабушка-советский преподаватель точно не были глупее меня.
Давайте это
осознаем сегодня. Безусловно, по-человечески понятно, невозможно вот так сразу
признаться самому себе, что всё это время ты был разменной монетой в жестокой
схватке олигархов. Но теперь то уже это ясно? Ведь сейчас нет ни денег, ни
защиты, ни даже мечты. Поэтому встает ключевой вопрос, удастся ли в наступающем
2017 году объединить богатую «элиту» и нищее население для хотя бы одного –
сохранить государство и спасти экономику?
Пока же украинский истеблишмент в уходящем
2016 году демонстрировал лишь жесткую подчиненность глобальным силам влияния и
неспособность реформировать монопольно-олигархический уклад. И, конечно, у этих
наших политиков во власти мозги должны стать суверенными, а не их дома на
солнечной стороне Швейцарии или Испании. Тогда и коррупции в Украине станет
значительно меньше. Ох как быстро новая «элита» определила, что она сидит во
власти и поэтому ей можно на личный карман получать с лохов административную
ренту.
По сей день не изменился смысл нашей
политической системы: быстрое и как можно полное обогащение во власти.
Администрация Президента, Кабмин и Верховная Рада тоже, как и их попередники,
приняли эту систему, и постарались максимально из нее выжать. И, действительно,
выжали! Да так, что все коллеги на Западе «обзавидовались». Ждем обратку? Вот и
на днях в Израиле, например, интеллигентно, умно и тонко в наш адрес послали… А
наши политики и дипломаты, если куда-то не вступят, то обязательно встрянут в
какую-то свистопляску, причем громкую и бессмысленную.
И не случайно сегодня мы парализованы сами
собой. Собственным мнением о «величии» ставленников и хозяев
финансово-промышленных групп или по-простому – бизнес-империй олигархов. Также
тем, что рядовой гражданин ничего не может в управлении государством. Плюс нас
загоняет в тупик неизменный корыстный интерес правящей украинской «элиты» (даже
после двух майданов), о чем убедительно свидетельствуют их е-декларации.
Но когда, наконец-то, поймут и «элиты», и
рядовые украинцы, что играть в поддавки с олигархами больше нельзя?! Ведь до
сих пор олигархи и спонсируемые ими политики так ничего не смогли предложить
украинскому обществу для выхода из этого большого кризиса. Да, у
краинцам
присуще
чувство патриотизма, но это не есть замена профессионализму.
«Не читал,
но
осуждаю», - это принцип нынешних «шариковых». Господи, сколько же этих дебилов
набилось во власти?!
По-моему, образумить их уже невозможно,
этимология понятий у нас, образованных людей, одна, для них – другая, т.е.
какая-то придуманная ими в одночасье. К первоисточникам и здравому смыслу их
обращать бесполезно. По-моему, мы с ними уже никогда не достигнем той точки
динамического равновесия, когда еще можно дискутировать, а не бить сразу в
морду. Вспомните, если в Древней Греции для высокого статуса нужно было быть выдающимся
атлетом или признанным философом, в Венеции – прекрасно разбираться в искусстве
или всячески покровительствовать артистам, во Франции
XVIII
века - быть действительно просветителем, то теперь в современной Украине
главное – быть коррупционером и максимально потреблять, причем, чем больше –
тем лучше.
Именно поэтому многие депутаты и крупные
чиновники, как мы недавно узнали, бездумно покупают то, что не имеет никакой
ценности, зато есть огромный ценник. И в свою очередь оглупление голодных людей
«элитой» господствующего класса только усиливается. Чего греха таить,
у нас в
Украине
доморощенный
истеблишмент всё делал для того, чтобы как раз людей разумных превратить в
людей неразумных. Искренне верю в то, что наше общество больше не будет
оставаться таким же, каким оно было последние 10 – 15 лет, т.е. неразумным
обществом разумных индивидов.
Оказалось, что до объявления итогов
президентских выборов в США, где победил Дональд Трамп, разумность существовала
у нас только на индивидуальном уровне. Зачем это
делалось? И делалось это не просто так. Видимо, это делалось потому, что к этим
действиям толкали наше общество украинские олигархи и вскормленные ими
политики. Поэтому все реформы по своей сути реакционны, если
деградирует и рушится гражданин.
Да, заигрались! Именно так можно резюмировать мой политический прогноз-2017, а именно: не удержит Петр Порошенко коалицию в Верховной Раде, т.к. нет у него ядра компетентных единомышленников. Попутчиков на какой-то кратковременный период или политический шаг – он легко находит, их хоть отбавляй. Но все они смотрят в разные стороны и преимущественно в свой карман. Поэтому их доверие друг к другу подвергается очень большому сомнению. Уже сегодня большой вопрос, а вообще коалиция есть? Теперь это уже лишь благое пожелание Президента претворять в жизнь «Коал іційну Угоду» и Стратегию – 2020. И самое худшее – нет у этих попутчиков хоть какой-то объединяющей идеологической платформы. Всё это вызывает массу вопросов, ответы на которые мы сможем получить только после досрочных выборов в Верховную Раду Украины.
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