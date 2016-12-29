Нет у Петра Порошенко ядра компетентных единомышленников

Недавно до позднего вечера беседовали с политиком из Львова, который три года назад переехал жить и работать в Киев. Пытался его понять, а главное выяснить, почему он в своих публичных выступлениях неизменно ищет в украинском обществе врага. Когда он, наконец-то, остановится и перестанет говорить, что вот эти «хорошие», а эти – «плохие», также – вот эти «правильные», а эти нет. Ну, хватит уже!

Мы же одно государство, один народ. А у нас постоянно, возможно, благодаря усилиям политтехнологов, ряда политиков и олигархов идет очень жесткое сталкивание одного общественного слоя с другим, а также противопоставление разных регионов. Ни поэтому ли у нас у всех возникает некая фобия, и мы упорно ищем в своем прошлом не лучшее для подражания, а худшее. Но не будет у нас уже никогда иного прошлого. И наши предки были достойные люди, уж точно знаю, мои дед-фронтовик и бабушка-советский преподаватель точно не были глупее меня.

Давайте это осознаем сегодня. Безусловно, по-человечески понятно, невозможно вот так сразу признаться самому себе, что всё это время ты был разменной монетой в жестокой схватке олигархов. Но теперь то уже это ясно? Ведь сейчас нет ни денег, ни защиты, ни даже мечты. Поэтому встает ключевой вопрос, удастся ли в наступающем 2017 году объединить богатую «элиту» и нищее население для хотя бы одного – сохранить государство и спасти экономику?

Пока же украинский истеблишмент в уходящем 2016 году демонстрировал лишь жесткую подчиненность глобальным силам влияния и неспособность реформировать монопольно-олигархический уклад. И, конечно, у этих наших политиков во власти мозги должны стать суверенными, а не их дома на солнечной стороне Швейцарии или Испании. Тогда и коррупции в Украине станет значительно меньше. Ох как быстро новая «элита» определила, что она сидит во власти и поэтому ей можно на личный карман получать с лохов административную ренту.

По сей день не изменился смысл нашей политической системы: быстрое и как можно полное обогащение во власти. Администрация Президента, Кабмин и Верховная Рада тоже, как и их попередники, приняли эту систему, и постарались максимально из нее выжать. И, действительно, выжали! Да так, что все коллеги на Западе «обзавидовались». Ждем обратку? Вот и на днях в Израиле, например, интеллигентно, умно и тонко в наш адрес послали… А наши политики и дипломаты, если куда-то не вступят, то обязательно встрянут в какую-то свистопляску, причем громкую и бессмысленную.

И не случайно сегодня мы парализованы сами собой. Собственным мнением о «величии» ставленников и хозяев финансово-промышленных групп или по-простому – бизнес-империй олигархов. Также тем, что рядовой гражданин ничего не может в управлении государством. Плюс нас загоняет в тупик неизменный корыстный интерес правящей украинской «элиты» (даже после двух майданов), о чем убедительно свидетельствуют их е-декларации.

Но когда, наконец-то, поймут и «элиты», и рядовые украинцы, что играть в поддавки с олигархами больше нельзя?! Ведь до сих пор олигархи и спонсируемые ими политики так ничего не смогли предложить украинскому обществу для выхода из этого большого кризиса. Да, у краинцам присуще чувство патриотизма, но это не есть замена профессионализму. «Не читал, но осуждаю», - это принцип нынешних «шариковых». Господи, сколько же этих дебилов набилось во власти?!

По-моему, образумить их уже невозможно, этимология понятий у нас, образованных людей, одна, для них – другая, т.е. какая-то придуманная ими в одночасье. К первоисточникам и здравому смыслу их обращать бесполезно. По-моему, мы с ними уже никогда не достигнем той точки динамического равновесия, когда еще можно дискутировать, а не бить сразу в морду. Вспомните, если в Древней Греции для высокого статуса нужно было быть выдающимся атлетом или признанным философом, в Венеции – прекрасно разбираться в искусстве или всячески покровительствовать артистам, во Франции XVIII века - быть действительно просветителем, то теперь в современной Украине главное – быть коррупционером и максимально потреблять, причем, чем больше – тем лучше.

Именно поэтому многие депутаты и крупные чиновники, как мы недавно узнали, бездумно покупают то, что не имеет никакой ценности, зато есть огромный ценник. И в свою очередь оглупление голодных людей «элитой» господствующего класса только усиливается. Чего греха таить, у нас в Украине доморощенный истеблишмент всё делал для того, чтобы как раз людей разумных превратить в людей неразумных. Искренне верю в то, что наше общество больше не будет оставаться таким же, каким оно было последние 10 – 15 лет, т.е. неразумным обществом разумных индивидов.

Оказалось, что до объявления итогов президентских выборов в США, где победил Дональд Трамп, разумность существовала у нас только на индивидуальном уровне. Зачем это делалось? И делалось это не просто так. Видимо, это делалось потому, что к этим действиям толкали наше общество украинские олигархи и вскормленные ими политики. Поэтому все реформы по своей сути реакционны, если деградирует и рушится гражданин.

