Что еще нам до Нового года успеют предложить «денежные» власти?

В Брюсселе устали нам напоминать о борьбе с коррупцией, европейцы с грустью наблюдают, как у нас ничего не реформируется, а отсталость - консервируется. Единственная отговорка наших властей – это дефицит денег.

Ко всем этим проблемам не сладкую жизнь украинцам пророчит Кабмин и в 2017 году, дескать, появятся новые способы экономить на социальных расходах. Соответственно, правительством будет достигнут еще один результат удушения экономики – переход украинцев на больший режим экономии, сокращая тем самым потребительский спрос. И в то время, как Премьер-министр В.Гройсман излучает ослепительный оптимизм, всё более тревожным становится поведение бизнесменов, а именно, как они поступают со своими накоплениями. Оставляют в Украине или выводят за рубеж? Ответ ясен и понятен, они «голосуют ногами» и голоса эти явно не в пользу гривны.

Судя по всему, никого в мире не волнует, что с Украиной будет дальше, никому не хочется лишней нервотрепки. Вот и в ходе принятия госбюджета-2017 происходили такие вещи, которые выходят за рамки разумного в любой цивилизованной стране. Правда и то, что 25 лет независимости – это вполне достаточно, чтобы украинскому истеблишменту начать самим думать, напрягая собственные мозги. И сколько еще придется страдать рядовым украинцам, как долго будут они жить с мечтой об экономическом чуде?! А впереди – гордое одиночество с монопольно-олигархической экономикой?

Сегодня давний мой знакомый разоткровенничался и поделился очень интересным наблюдением, дескать, теперь у этих наших политиков и крупных чиновников нет задачи выходить из той или иной коррупционной схемы с максимальным откатом и входить с минимальными рисками. Не в этом дело. Последние годы обретения чиновничьего опыта научили их тому, что не так важно выходить из проекта по максимуму, а входить по минимуму, главное - зарабатывать свою коррупционную ренту регулярно. Конечно, в зависимости от той стратегии «распила» денег, которую они предлагают. И, надо признать, данная практика везде «выстреливает», под неё формировался и бюджет-2017.

Посмотрите, политики на протяжении долгого времени уверяли украинцев, что Евросоюз даст нам «безвиз» и дальше что? Наступит счастье и случится экономическое чудо? А что уже сейчас имеем? Между первым и вторым чтением доходная часть бюджета-2017 фактически не изменилась (на «бумаге» - 706 млрд грн доходов в 2017г. против 601 млрд грн в 2016г.). Зато «минималку» увеличили в 2 раза, будут закрывать «дыру» Приватбанка в размере 148 млрд грн и т.п., но самое главное – надо выплатить по госдолгу в 2017г. из тех же средств бюджета - 240,897 млрд грн . нашим кредиторам!

Такое ощущение, что в правительстве и в Верховной Раде считать не умеют. Ну, как свести баланс?! Допускаю, после новогоднего похмелья задумаются, а где брать деньги? Конечно, первым делом дадут отмашку налоговикам увеличить нагрузку на бизнес и граждан (успели-таки под шумок внести изменения в Бюджетный и Налоговый Кодексы). И, безусловно, упадут на колени перед МВФ, мол, без кредитов – просто смерть. И это правда, т.к. объем госдолга власти запланировали увеличить на 270 млрд грн, плюс рост гарантированного государством долга составит около 340 млрд грн, т.е. в 2,5 раза перекроет показатель августа 2016 года.

Куда, когда и как именно будут израсходованы эти огромные кредиты, эквивалентные 90% доходной части бюджета-2017 — тайна за семью печатями. Под очаровательной лужайкой, ведущей в ЕС, кредитная трясина МВФ – только бы не ухнуть в неё. Словом, строится классическая «бюджетная пирамида» по образцу и подобию с «МММ».

Итак, всё что надо было сделать в этом молодом государстве уже сделали – люди разных слоев населения не испытывают друг к другу некие общие чувства или солидарность, т.е. пропасть между бедными и богатыми, между коррупционерами и лохами теперь непреодолима. И никто, ни те и ни другие не хотят извлекать горькие уроки из чудовищных ошибок, приведших к социально-экономическому краху.

Вывод один: среди украинского истеблишмента нет незаурядных личностей, которые могли бы осуществлять государственное управление социально-экономическими процессами. И, к сожалению, наши политические лидеры до сих пор измеряют выгоды для себя и государства исключительно материальной стороной для себя любимых. Да, в детстве они не были сильны своими деньгами, но это их сегодня нисколько не оправдывает. Увы, проект «из грязи в князи» не удался.

Увы, наши «денежные» власти деньги создают из «воздуха», завидуйте лохи. Было за что стоять большинству политических лидеров на холодном ветру большой сцены майдана, имея ввиду собственное благополучие, и об этом собственном благополучии они успели очень неплохо позаботиться.

Александр ГОНЧАРОВ,

Руководитель сайта http://privatization.in.ua/ ,

Директор Института развития экономики Украины





