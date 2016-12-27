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Что еще нам до Нового года успеют предложить «денежные» власти?
27.12.2016 13:17
В Брюсселе устали нам напоминать о борьбе с коррупцией,
европейцы с грустью наблюдают, как у нас ничего не реформируется, а отсталость
- консервируется. Единственная отговорка наших властей – это дефицит денег.
Ко всем
этим проблемам не сладкую жизнь украинцам пророчит Кабмин и в 2017 году,
дескать, появятся новые способы экономить на социальных расходах.
Соответственно, правительством будет достигнут еще один результат удушения
экономики – переход украинцев на больший режим экономии, сокращая тем самым потребительский
спрос. И в то время, как Премьер-министр В.Гройсман излучает ослепительный
оптимизм, всё более тревожным становится поведение бизнесменов, а именно, как
они поступают со своими накоплениями. Оставляют в Украине или выводят за рубеж?
Ответ ясен и понятен, они «голосуют ногами» и голоса эти явно не в пользу
гривны.
Судя
по всему, никого в мире не волнует, что с Украиной будет дальше, никому не
хочется лишней нервотрепки. Вот и в ходе принятия госбюджета-2017 происходили
такие вещи, которые выходят за рамки разумного в любой цивилизованной стране.
Правда и то, что 25 лет независимости – это вполне достаточно, чтобы
украинскому истеблишменту начать самим думать, напрягая собственные мозги. И
сколько еще придется страдать рядовым украинцам, как долго будут они жить с
мечтой об экономическом чуде?! А впереди – гордое одиночество с
монопольно-олигархической экономикой?
Сегодня
давний мой знакомый разоткровенничался и поделился очень интересным
наблюдением, дескать, теперь у этих наших политиков и крупных чиновников нет
задачи выходить из той или иной коррупционной схемы с максимальным откатом и входить
с минимальными рисками. Не в этом дело. Последние годы обретения чиновничьего
опыта научили их тому, что не так важно выходить из проекта по максимуму, а
входить по минимуму, главное - зарабатывать свою коррупционную ренту регулярно.
Конечно, в зависимости от той стратегии «распила» денег, которую они
предлагают. И, надо признать, данная практика везде «выстреливает», под неё
формировался и бюджет-2017.
Посмотрите,
политики на протяжении долгого времени уверяли украинцев, что Евросоюз даст нам
«безвиз» и дальше что? Наступит счастье и случится экономическое чудо? А что
уже сейчас имеем? Между первым и вторым чтением доходная часть бюджета-2017
фактически не изменилась (на «бумаге» - 706 млрд грн доходов в 2017г.
против 601 млрд грн в 2016г.). Зато «минималку» увеличили в 2 раза, будут
закрывать «дыру» Приватбанка в размере 148 млрд грн и т.п., но самое главное –
надо выплатить по госдолгу в 2017г. из тех же средств бюджета -
240,897 млрд грн
. нашим
кредиторам!
Такое ощущение, что в правительстве и в Верховной
Раде считать не умеют. Ну, как свести баланс?! Допускаю, после новогоднего
похмелья задумаются, а где брать деньги? Конечно, первым делом дадут отмашку
налоговикам увеличить нагрузку на бизнес и граждан (успели-таки под шумок
внести изменения в Бюджетный и Налоговый Кодексы). И, безусловно,
упадут на колени перед МВФ, мол, без кредитов – просто смерть. И это правда,
т.к. объем госдолга власти запланировали увеличить на 270 млрд грн, плюс
рост гарантированного государством долга составит около 340 млрд грн, т.е.
в 2,5 раза перекроет показатель августа 2016 года.
Куда, когда и как именно будут
израсходованы эти огромные кредиты, эквивалентные 90% доходной части бюджета-2017 —
тайна за семью печатями.
Под очаровательной лужайкой, ведущей в ЕС,
кредитная трясина МВФ – только бы не ухнуть в неё.
Словом,
строится классическая «бюджетная пирамида» по образцу и подобию с «МММ».
Итак, всё что надо
было сделать в этом молодом государстве уже сделали – люди разных слоев
населения не испытывают друг к другу некие общие чувства или солидарность, т.е.
пропасть между бедными и богатыми, между коррупционерами и лохами теперь
непреодолима. И никто, ни те и ни другие не хотят извлекать горькие уроки из
чудовищных ошибок, приведших к социально-экономическому краху.
Вывод один:
среди украинского истеблишмента нет незаурядных личностей, которые могли бы
осуществлять государственное управление социально-экономическими процессами. И,
к сожалению, наши политические лидеры до сих пор измеряют выгоды для себя и
государства исключительно материальной стороной для себя любимых. Да, в детстве
они не были сильны своими деньгами, но это их сегодня нисколько не оправдывает.
Увы, проект «из грязи в князи» не удался.
Увы,
наши «денежные» власти деньги создают из «воздуха», завидуйте лохи. Было за что
стоять большинству политических лидеров на холодном ветру большой сцены
майдана, имея ввиду собственное благополучие, и об этом собственном благополучии
они успели очень неплохо позаботиться.
Александр
ГОНЧАРОВ,
Руководитель
сайта
http://privatization.in.ua/
,
Директор
Института развития экономики Украины
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