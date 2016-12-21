В 2017 году начнется настоящая «веселуха»

Американцы любят говорить: «По воскресеньям наши люди верят в Бога, а по будням – в биржу». Правда, в ходе президентской кампании довольно много экспертов предупреждали, что в случае победы Дональда Трампа котировки на фондовых биржах рухнут, но этого не произошло, наоборот, в эти дни биржевые фондовые индексы только растут. Кстати, суммарный объем торгов акциями на всех 9 украинских фондовых биржах в уходящем 2016 году не дотянул даже до 1% по отношению к размеру ВВП страны. Для сравнения: в США – это около 400%!

А сколько бюджет Украины теряет от не проведения реформ банковской системы и фондового рынка? И чем обернутся для экономики Украины точечные удары её финансовых властей по банковскому сектору и погружение национального фондового рынка в состояние клинической смерти? Но главное, как будет расшиваться эта тяжелейшая ситуация на украинском финансовом рынке? Ведь в се эксперты прекрасно знают, чем занимаются наши банки. Они строят финансовые пирамиды, основанные на пирамидах РЕПО. И с чем сегодня сидит наш Национальный банк? С огромными «плечами» в этих финансовых пирамидах. Денежно-кредитная политика Нацбанком ведется так, как будто завтра уже не будет.

Вот и 19 декабря на пресс-конференции Глава НБУ В.Гонтарева заявила, что не только нам, налогоплательщикам, предстоит закрывать приватовскую «дыру» в 148 млрд. гривен, а и еще Минфин выпустит на эту астрономическую сумму гособлигации (ОВГЗ). Таким образом наши финансовые власти еще раз крепко ударят по обнищавшему населению, т.к. разместить гособлигации – это значит взять налог с населения в будущем. И не приведи Господь, если начнется обвал на рынке облигаций Украины, все эти пирамиды полетят к чертям. Вот тогда у нас начнется настоящая «веселуха». А пока сенсационное решение Уряду о национализации «Приватбанка» - яркое свидетельство того, что в 2017 году правительство и Нацбанк готовятся к нестабильности на украинском финансовом рынке.

Но я бы отметил, что Нацбанк, как и ранее, жестко и неумело пытается управлять ожиданиями вкладчиков и клиентов банков. А что вы думаете по этому поводу с точки зрения доверия рынков к банковской системе Украины? Ведь эта национализация «Приватбанка», как известно, будет проводиться за государственные средства, за наши деньги – налогоплательщиков. Интересно, сколько сегодня ночью 21 декабря заложили миллиардов гривен на «распил» 274 нардепа, голосуя за госбюджет-2017 , который после первого чтения фактически полностью переделали и внесли в зал новую редакцию только в «бюджетный вторник»? А сколько уже выведено самых «сладких» активов из Привата?

К сожалению, государство всячески отбрасывает нашу концепцию по стимулированию идеи коллективной реструктуризации долга с собственниками проблемных банков, тогда как банковская система уже сыпется. А почему она держалась до начала кризиса? Потому что осуществлялась стимуляция спроса через кредитный или долговой механизм. Но это хорошо работает только при следующих условиях: есть, кого кредитовать или кому давать в долг; этот долг может быть обслужен реальным денежным потоком от экономики Украины. Иными словами, заемщики из своих доходов смогут рассчитываться по кредитам. Но теперь это просто невозможно, всё худшее ещё впереди.

Уже сейчас многие мои знакомые бизнесмены волнуются в ожидании, какую наша гривна к концу уходящего 2016 года покажет траекторию курсообразования. Ведь после национализации «Приватбанка» курс гривны будет подвергаться серьезной девальвации. Плюс я бы еще раз обратил внимание на другую вещь и охарактеризовал бы украинский рынок облигаций (в частности, ОВГЗ) - как «МММ». В этой связи давно и настойчиво рекомендую нашим финансовым властям проводить санацию проблемных коммерческих банков в мягкой для вкладчиков форме. Иначе – это рост инфляции, ускорение девальвации национальной валюты, дестабилизация денежного рынка и прочее. И как еще надо объяснять этим политикам в Кабмине и Верховной Раде, что драйвером интеграции с Евросоюзом будет не «безвиз» или их «золотые матрасы», а частный бизнес?!

Поэтому, господа, прежде всего, начинайте создавать в Украине институционально однородную со странами Евросоюза среду функционирования бизнеса. Должны быть одинаковые правила конкуренции, правоохранительной и судебной практики, а также многое другое, что будет минимизировать различные риски национального правоприменения. Однако, очень богатые по европейским меркам украинские политические лидеры своей неудержимой упёртостью в выклянчивании «безвиза» для туристических поездок генерируют по нарастающей и без того огромные страхи у своих коллег из Евросоюза.

И как же нужно отдельным нашим политикам себя не уважать, и даже унижать, объясняя внутригосударственные провалы и просчеты исключительно какими-то происками внешних врагов. Нет в мире государства, у которого не было бы врагов. Но одни страны богатые и сильные, а в других народы живут в нищете. Почему? Поиск верного ответа на данный вопрос, возможно, приведет украинских политиков к пониманию того, что надо самим думать и самостоятельно принимать сильные решения, чтобы расшивать эту тяжелейшую ситуацию в стране. Или мозгов хватает только на то, чтобы тырить?! А сейчас, мне кажется, европейцы вообще испугались наших политиков, американцы тоже поняли, что с такими политиками, которые друг друга легко сдают, много не отыграть. И Россия уже боится пламя непредвиденных катастроф на своей территории.

Нельзя уже просто так объяснить огромные провалы в государственном строительстве и экономическом развитии украинского истеблишмента. И самое опасное - они сами не организовываются вокруг государства. Видят будущее своих детей и внуков за пределами Украины – дома, лечение, обучение, практически всё у них - за рубежом. Правда, у кое-кого из них есть опыт создания ФПГ по образцу пирамид «МММ», но этого недостаточно, чтобы строить государство с социальным лифтом, которое обеспечивает экономическую стабильность, перспективы развития и национальную цель общества. Поэтому, пока к власти не придут настоящие государственники, все попытки начала процесса строительства государства будут обречены на неудачи.

Либо в страну зайдут несколько транснациональных корпораций и построят свою социально-экономическую модель. Например, много лет назад 30-й Президент США Калвин Кулидж писал:«Налоги отбирают у каждого часть заработка и вынуждают каждого отдавать часть своего рабочего времени работе на правительство. Расходы правительства – федерального и правительств штатов – составляют колоссальную сумму – семь с половиной миллиардов долларов в год. Эта цифра с трудом укладывается в голове. Это полный заработок пяти миллионов работников, получающих пять долларов в день, за 300 дней работы. Если правительство пожелает получить дополнительно сто миллионов долларов на свои расходы, эти пять миллионов работников должны будут работать 304 дня. Вот почему я хочу сократить государственные расходы. Я хочу, чтобы народ Америки работал меньше на правительство и больше на себя».

Когда и в Украине так будут мыслить чиновники в высоких кабинетах? Не осознав этого, мы проедаем благополучие двух последующих поколений. Вот и бюджета-2017 можно охарактеризовать так: каждый выживает, как может . А поскольку экономический кризис в Украине будет продолжаться и в 2017 году, несмотря на бодрые заявления властей на протяжении уходящего 2016 года о том, что, дескать, мы уже оттолкнулись от дна (правда, сами рядовые украинцы на своих сильно сжавшихся за год семейных бюджетах этого так и не поняли), то в общем и целом ситуация в стране будет ухудшаться.

Кроме этого, могут взорвать ситуацию не только природные, но прежде всего политические факторы, ведь, как известно, у нас всякое может случиться. И, вероятнее всего, в 2017 году девальвация гривны будет ускорять рост потребительских цен. Давайте подсчитаем, если гривна ослабевает к доллару США на 1%, то потребительские цены вырастают на 0,2%-0,3%. Несложно и следующее подсчитать, что даже такое снижение гривны будет прибавлять к инфляции 6%-9%. Ожидается значительный дефицит госбюджета-2017, снижение уровня жизни в среднем не менее чем на 8%, увеличение числа безработных, существенное недофинансирование образования, здравоохранения и других социальных отраслей. И, к сожалению, капиталы продолжат бегство из Украины, т.к. украинский истеблишмент уже понимает - дорога ведет к дефолту.

Ну, а в заключение можно только напомнить нашу современную национальную мудрость: в связи с экономическим кризисом свет в конце тоннеля будет выключен в целях экономии электроэнергии.

Александр ГОНЧАРОВ,

Руководитель сайта http://privatization.in.ua/ ,

Директор Института развития экономики Украины