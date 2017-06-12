Асоціація енергоаудиторів України про законопреокт №5598

Асоціація енергоаудиторів України вже близько 10 років займається розробкою нормативно-правових актів у галузі енергоефективності. Наразі ми чітко дотримуємося позиції, що створення Фонду енергоефективності є однією з першочергових задач для розвитку національної економіки. Однак ми наголошуємо, що законопроект №5598 не може бути прийнятий у його теперішній редакції – його потрібно ретельно доопрацювати.

Закон про Фонд енергоефективності – це вузькоспеціалізований закон, спрямований на вирішення ряду задач, які є в економіці України. Прийняття цього закону наразі є важливим для діяльності Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства регіонального розвитку, а тому ми не хочемо створити черговий фонд чи механізм, який не буде працювати – в цьому немає жодної потреби! Ми виступаємо за створення дієвої системи, яка спростить життя українців та буде економити бюджети.

Якість поданого до першого читання законопроекту №5598 відверто кажучи не висока, якщо не сказати небезпечна, оскільки несе в собі ряд ризиків, пов’язаних з корупцією та неефективністю діяльності, чи взагалі навіть не життєдіяльності цього фонду у тому вигляді, в якому він зараз представлений.

Ми маємо значний досвід втілення такого роду проектів нашими закордонними колегами, а тому ми вважаємо, що Закон про Фонд енергоефективності є актуальним та дійсно потрібним для України, головне питання наразі – це якою буде якість цього документу і який буде розроблено механізм виконання задач Фондом. Наша позиція полягає в тому, щоб в законодавство в Україні як в цілому, так і в питаннях енергоефективності відбувалося у відповідності до європейської практики.

Більш детально з ризиками, які несе в собі нинішній варіант законопроекту, а також з позицією представників Асоціації енергоаудиторів України в питаннях Фонду енергоефективності ви можете ознайомити у відео нижче:



