Три компоненти реформи децентралізації

Те, що наразі ми називаємо Реформою децентралізації насправді складається з трьох компонентів:





Перший – це реформа місцевого самоврядування, в якій ідеть про повноваження, ресурси, про відповідальність органів місцевого самоврядування за управління та господарювання на певних територіях.





Другий – це адміністративно-територіальна реформа, яка стосується не стільки повноважень, скільки територій, меж громад. Тобто розмежування територій з чітким розумінням, де закінчується яка громада; де межі району, а де області, а також розуміння хто за що відповідає.





Третій – це завершення реформи регіонального розвитку, а саме документи планування регіонального розвитку, створення Фонду регіонального розвитку – як інструментарію дій на територіях громад.





Ці компоненти неможна й неварто відокремлювати одне від одного, оскільки громади – це живий організм, це реальні люди та реальні території. А тому й зміни мають впроваджуватися комплексно. Більш детально про необхідні зміни по всіх трьох напрямах, а також про наявні вже результати у відео-інтерв'ю нижче: