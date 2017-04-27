Як завершити реформу децентралізації

Сьогодні Україну турбує дві проблеми: парламентські вибори та реформа децентралізації. Питання виборів постає через масове невдоволення ходом реформ у країні. Деякі політичні сили підливають масла у вогонь та пропагують перевибори Парламенту і навіть Президента.





Щодо децентралізації – це надважлива реформа, оскільки забезпечує можливості для розвитку адміністративно-територіальних одиниць, їх самоврядування та становлення народовладдя.





На мою думку, ці проблеми можна вирішити одночасно і всього за три кроки.

Перший крок. У найближчі тижні за ініціативою Президента України провести засідання Ради регіонального розвитку щодо завершення реформи децентралізації. Вона включає три реформи – адміністративно-територіального устрою, місцевого самоврядування та регіонального розвитку.





Другий крок. Після засідання Ради регіонального розвитку негайно внести до ВРУ проект Закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» з урахуванням вже затверджених перспективних планів областей.





Третій крок. Розробити перспективні плани та зміни до формування територій громад. Це повинні здійснити Мінрегіонбуд спільно з експертами до або після прийняття проекту закону. Плани та зміни мають стосуватися вже існуючих в Закарпатській області територій, окупованих територій Донецької і Луганської областей та Кримської АР. Для Криму цим законом має бути врівноважено обсяг повноважень на рівні з іншим областями України, а також внесена норма про застосування цього положення після відповідної зміни Конституції.





Ці кроки призведуть до призначення виборів в більшості органів місцевого самоврядування в 2017 році, згідно із Законом України «Про місцеві вибори».





Що ми отримаємо в результаті:





1) вирішиться питання реформи децентралізації влади в Україні;

2) знімається питання проведення виборів до Верховної Ради чи Президента, яке є джерелом небезпеки для державності України. Натомість увага буде переведена на проведення місцевих виборів, які пройдуть майже по всій території України, в тому числі до обласних рад крім АР Крим;

3) умови для модернізації країни, підвищення комфорту та безпеки проживання в громадах. Це матиме позитивний ефект як для громадян України так і для міжнародних партнерів;

4) назавжди знімається питання щодо децентралізації (федералізації) України;





Як бачимо, успішне завершення реформи децентралізації включає в себе лише три кроки, здійснення яких дасть змогу економічно та соціально ефективно розвиватись місцевому самоврядуванню.



