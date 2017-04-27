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Як завершити реформу децентралізації
27.04.2017 13:40
Сьогодні Україну турбує дві проблеми: парламентські вибори та реформа децентралізації. Питання виборів постає через масове невдоволення ходом реформ у країні. Деякі політичні сили підливають масла у вогонь та пропагують перевибори Парламенту і навіть Президента.
Щодо децентралізації – це надважлива реформа, оскільки забезпечує можливості для розвитку адміністративно-територіальних одиниць, їх самоврядування та становлення народовладдя.
На мою думку, ці проблеми можна вирішити одночасно і всього за три кроки.
Перший крок. У найближчі тижні за ініціативою Президента України провести засідання Ради регіонального розвитку щодо завершення реформи децентралізації. Вона включає три реформи – адміністративно-територіального устрою, місцевого самоврядування та регіонального розвитку.
Другий крок. Після засідання Ради регіонального розвитку негайно внести до ВРУ проект Закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» з урахуванням вже затверджених перспективних планів областей.
Третій крок. Розробити перспективні плани та зміни до формування територій громад. Це повинні здійснити Мінрегіонбуд спільно з експертами до або після прийняття проекту закону. Плани та зміни мають стосуватися вже існуючих в Закарпатській області територій, окупованих територій Донецької і Луганської областей та Кримської АР. Для Криму цим законом має бути врівноважено обсяг повноважень на рівні з іншим областями України, а також внесена норма про застосування цього положення після відповідної зміни Конституції.
Ці кроки призведуть до призначення виборів в більшості органів місцевого самоврядування в 2017 році, згідно із Законом України «Про місцеві вибори».
Що ми отримаємо в результаті:
1) вирішиться питання реформи децентралізації влади в Україні;
2) знімається питання проведення виборів до Верховної Ради чи Президента, яке є джерелом небезпеки для державності України. Натомість увага буде переведена на проведення місцевих виборів, які пройдуть майже по всій території України, в тому числі до обласних рад крім АР Крим;
3) умови для модернізації країни, підвищення комфорту та безпеки проживання в громадах. Це матиме позитивний ефект як для громадян України так і для міжнародних партнерів;
4) назавжди знімається питання щодо децентралізації (федералізації) України;
Як бачимо, успішне завершення реформи децентралізації включає в себе лише три кроки, здійснення яких дасть змогу економічно та соціально ефективно розвиватись місцевому самоврядуванню.
теги: Андрій Гінкул, Децентралізація, вибори
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