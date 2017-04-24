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Реформа місцевого самоврядування: чому не треба боятись змін
24.04.2017 16:11
Процес об'єднання громад та й вся реформа місцевого самоврядування мали б завершитись вже цього року. Принаймні це гарантує Кабмін, затвердивши відповідне розпорядження 1 квітня цього року. Та наразі успіх реформи найбільше залежить від прийняття законопроекту про адміністративно-територіальний устрій, в якому пропонується залишити три рівні розподілу територій: область, район, громада.
Цей законопроект спирається на європейську систему територіального устрою, яка зафіксована у номенклатурі територіальних одиниць статистики (Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes, NUTS). Згідно з нею, будь-яка країна може містити три типи територіальних одиниць: область (NUTC-1), район (NUTC-2), громада (NUTC-3). Цей розподіл здійснюється відповідно до розмірів та кількості населення у них. Оскільки українські регіони цілком відповідають європейським, змінювати їх в розмірах та кількості населення не потрібно.
Саме тому необхідності у негайній зміні Конституції України (про що часом згадують критики реформи) немає. Все можна залишити так, як є – конституційній норми не будуть суперечити новаціям, що впроваджуються. Проблема може виникнути хіба у питанні Криму (навіть не зважаючи на його нинішню окупацію Росією). Вочевидь, уряду вартує, зваживши на всі ризики та небезпеки, змінити статус півострова з автономної республіки на область, та ліквідувати Верховну Раду АРК.
Одним з найбільш складних елементів реформи місцевого самоврядування, певно, є перерозподіл повноважень та сфер відповідальності між громадами. Наприклад, після прийняття законопроекту повноваження районів стануть суттєво меншими. До сфери компетенції громади перейдуть такі галузі як освіта, охорона здоров'я, управління земельними ресурсами, екологічна безпека та благоустрій територій тощо. Однак контролем за територією опікуватиметься саме район, за допомогою районної префектури (державної адміністрації).
Щоби впорядкувати межі компетенцій кожної територіальної одиниці та уникнути небезпечної плутанини, що може призвести до гальмування розвитку регіонів, необхідно якомога швидше завершити втілення реформи.
Прийняття закону про новий адміністративний територіальний устрій дозволить громадам визначити їхню територію відповідно до узгодженого Перспективного плану. Межа однієї громади буде дотикатись до межі іншої громади, тож буде зрозуміло, що кому належить і хто за це відповідає. Таке чітке розмежування стане основою ефективного економічного та інфраструктурного розвитку громад на користь їхніх мешканців.
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