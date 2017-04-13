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Законопроект «Про Фонд енергоефективності» необхідно доопрацювати!
13.04.2017 17:17
Законопроект «Про Фонд енергоефективності» від 26.12.2016, потребує чіткого визначення мети і зміни механізму фінансування.
Для суспільства важливо, щоб усе відбувалося зрозуміло, прозоро та публічно. Головна проблема зараз – це корупційні ризики та питання ефективності і якості функціонування організації.
На мою думку, у законопроекті потрібно змінити форму функціонування Фонду як юридичної особи, визначити спосіб оцінки та аналізу роботи Фонду та прописати чіткий фінансовий план для цієї структури. І лише тоді Фонд енергоефективності зможе працювати в інтересах суспільства, а не чиновників.
Мою позицію підтверджує висновок Керівника Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України Василя Борденюка. Він підкреслює що даний Фонд, згідно чинного законодавства не може діяти в Україні як фінансова установа. Надання грантів від Фонду, не віднесено до переліку фінансових послуг, згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг». Також недостатньо чітко сформульована мета Закону (у окремих пунктах проекту сформульована по різному), а отже незрозумілим залишаються предмет його регулювання та сфера діяльності Фонду.
Такий самий Фонд у Литві функціонує як трастовий рахунок розміщений не у Міністерстві фінансів, а у Європейському інвестиційному банку. Для того, щоб така ж модель працювала в Україні, потрібно прийняти документ, що дозволить перерахувати кошти для Фонду в ЄІБ. Найцікавіше, що інші міжнародні програми в Україні вже співпрацюють з ЄІБ за такою ж схемою. То для чого винаходити велосипед, замість того, щоб взяти і просто крутити педалі енергоефективності?
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