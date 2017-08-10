Візит інспектора праці. Інструкція для працівників

Навіть малі підприємства тепер можуть легко отримати мільйонні штрафи. А все через нові порядки проведення перевірок та суттєво розширені повноваження інспекторів Держпраці. Важливо розуміти, що першими контролерів зустрічають не юристи чи керівники підприємства, а секретарі, адміністратори чи охоронці. Саме ці особи мають бути готові правильно зустріти інспектора. Дуже часто непідготовлені працівники тільки сприяють роботі перевіряючих. Вони не знають ані своїх прав, ані правил спілкування з інспекторами. Пропонуємо коротку інструкцію для ваших працівників під час проведення інспекційного відвідування інспекторами праці. Збережіть та користуйтесь!



