В житті досить часто буває, що після призначення судовим рішенням сплати аліментів на дітей, змінюються обставини у платника аліментів, або ж у їх отримувача. Що ж робити якщо сплата аліментів стала «непідйомною» справою для платника, або ж якщо отримувач аліментів вважає що сплачувані аліменти є недостатніми для утримання дитини? Чи означає це що рішення суду про стягнення аліментів вже не змінити? Відповідь на дані питання міститься у сімейному кодексі, у якому визначено умови за яких розмір аліментів може бути переглянутим. Отож розглянемо більш детальніше умови зміни розміру аліментів.

Перш за все варто акцентувати увагу на тому, що зміна розміру аліментів може відбуватись лише за позовом однієї із сторін, тобто за позовом платника аліментів або їх отримувача.

Зміна розміру аліментів в суді за ініціативою їх платника .

Платник аліментів має право подати позов до суду про зміну розміру аліментів у випадку коли у нього погіршився матеріальний стан. Наприклад платник аліментів залишився без роботи, перестав отримувати дохід внаслідок чого не може виконувати аліментні зобов’язання. Також платник аліментів може ініціювати судовий позов про зміну розміру аліментів у випадку коли у нього погіршилось здоров’я (захворів на тяжку хворобу, тривале лікування тощо). Ще однією вагомою підставою яка дозволяє змінити розмір аліментів для їх платника є зміна сімейного стану такої особи. Під зміною сімейного стану мається на увазі поява у платника аліментів додаткових членів сім'ї, яких він повинен утримувати. Це можуть бути діти, непрацездатні батьки, інший з подружжя. Проте в цьому випадку потрібно буде суду доказати, що така особа (-би) є менш забезпеченими, ніж та особа, яка вже отримує аліменти від даного платника.

Зміна розміру аліментів в суді за ініціативою їх отримувача .

Отримувач аліментів має право подати позов до суду про зміну розміру аліментів у випадку коли у нього погіршився матеріальний стан. Окрім цього отримувач аліментів може ініціювати позов про перегляд розміру аліментів, якщо йому стало відомо про зміну матеріального становища платника в бік покращення. Те саме стосується і про зміну стану здоров’я. Також за окремих умов отримувач аліментів може ініціювати судовий позов про зміну розміру аліментів у випадку коли у нього змінився сімейний стан.