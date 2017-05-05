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ЄС проти Google та концентрація по-новому
05.05.2017 09:39Антимонопольне розслідування ЄС у справі проти Google, нові підходи до контролю за концентраціями, а також порада стосовно того, як надавати послуги вчасно та не порушити конкурентне законодавство.
Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій у сфері захисту конкуренції за останні кілька тижнів.
МОНОПОЛІЯ GOOGLE. РОЗВ'ЯЗКА БЛИЗЬКО
Справа про зловживання компанією Google домінуючим становищем на ринку ЄС близиться до завершення: європейський комісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер анонсувала, що рішення у справі буде прийнято найближчими місяцями.
Європейська Комісія підозрює інтернет-гіганта у наданні преференцій власним рекламним сервісам та сервісам з електронної торгівлі при виконанні пошукових запитів користувачів. Такі дії, на думку регулятора, призводять до дискримінації конкурентів, обмеження інновацій, та шкодять користувачам. У випадку, якщо Комісія дійде висновку, що зловживання домінуючим становищем з боку Google мало місце, на компанію може бути накладений штраф у розмірі до 10% загального доходу.
Рішення Європейської Комісії, безумовно, вплине на політику Google по всьому світу, а відтак матиме безпосередній вплив на українські компанії та користувачів.
КОНЦЕНТРАЦІЇ. НОВІ ВІЯННЯ ТА ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ
Українське конкурентне відомство продовжує активно здійснювати контроль за концентраціями компаній фармацевтичної галузі, сільського господарства, будівництва.
Голова АМКУ Юрій Терентьєв розповів про плани Комітету у цій сфері на найближче майбутнє. АМКУ планує розраховувати фінансові показники учасників концентрації без врахування показників продавця, вдосконалити застосування спрощеної процедури отримання дозволу, розробити методику щодо ідентифікації відносин контролю.
Такі новації повинні зробити процедуру узгодження концентрацій з АМКУ простішою та зрозумілішою для бізнесу.
Говорячи про нові віяння, цікаво згадати про підхід до оцінки концентрацій, що застосовуватиметься в Австрії та Німеччині вже у цьому році. Концентрації підлягатимуть обов’язковому узгодженню з національними регуляторами в залежності не лише від обсягу активів учасників, але й від суми трансакції. Такі зміни повинні адаптувати контроль за концентраціями до цифрової економіки сучасності.
Відповідно до українського законодавства, розпорядження активами підприємств може вважатися концентрацією та потребувати обов’язкового попереднього узгодження з АМКУ, якщо фінансові показники учасників концентрації перевищують певні порогові значення в Україні та в світі.
НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ. ВСТИГНУТИ «ДО»
АМКУ також продовжує активну діяльність у сфері захисту від недобросовісної конкуренції. У провадженні Комітету перебуває справа про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «НОВА ПОШТА ІНТЕРНЕШНЛ», яке наче б то полягає у введені в оману споживачів щодо строків доставки товарів з-за кордону.
Якщо АМКУ дійде висновку, що розповсюдження неточної, неповної, або неправдивої інформації щодо строків доставки дійсно мало місце, Комітет може прийняти рішення про накладення штрафу у розмірі до 5 % доходу від реалізації послуг компанії за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
Отже, приймаючи на себе зобов’язання доставити товар або надати послуги протягом певного строку, надзвичайно важливим є тверезо оцінювати реальні строки виконання взятих зобов’язань. Введення в оману навіть однієї особи може бути порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
теги: концентрації, монополія, конкуренція, АМКУ, монополия, конкуренция, концентрация
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