Честные способы избежать штрафа от АМКУ Поделиться: Отчёт Антимонопольного комитета Украины по итогам работы за 2016 год наталкивает на несколько выводов.



Во-первых, мы живём в стране монополий. Около половины всех правонарушений в сфере защиты конкуренции касаются злоупотребления доминирующим положением. Второй вывод заключается в том, что украинские предприниматели не всегда готовы соперничать честно. По результатам исследования, проведённого АМКУ, каждый третий респондент сталкивался со случаем недобросовестной конкуренции.



Учитывая, что количество рассмотренных АМКУ дел и суммы штрафных санкций, вероятно, будут лишь увеличиваться, в настоящем материале мы бы хотели предоставить несколько рекомендаций о правильных способах ведения конкурентной борьбы.



ДОМИНИРУЙ ПРАВИЛЬНО



Как уже отмечалось, одним из самых частых видов нарушений законодательства о конкуренции является злоупотребление монопольным положением. Соответственно, предприятиям со значительной долей на рынке, а также тем из них, которые не испытывают ощутимого соперничества со стороны конкурентов, следует быть начеку. Несмотря на то, что установление доминирующего положения требует тщательного анализа рынка, АМКУ весьма успешен в этом отношении. Попытки хозяйствующих субъектов оспорить решения ведомства увенчиваются успехом лишь в 3 случаях из 100.



Что касается конкретных случаев, одним из наиболее частых нарушений является установление цен или условий реализации товара, которые невозможно было бы установить в условиях значительной конкуренции.

В одном из решений АМКУ заключил, что установление стоимости услуги из расчёта за сутки, тогда как фактическое время её предоставления составляет лишь несколько часов, является злоупотреблением доминирующим положением. Соответственно, в отдельных случаях целесообразно пересмотреть методы ценообразования и сделать их экономически обоснованными.



В то же время, если увеличение стоимости услуги связанно с объективными факторами, повышение цены не может считаться нарушением законодательства. Увеличение стоимости ресурсов, ухудшение общего экономического положения, увеличение спроса на услугу – всё это является объективными факторами, которые влияют на стоимость услуги. В таком случае не может считаться, что хозяйствующий субъект нарушает закон.



КОНКУРИРУЙ ДОБРОСОВЕСТНО



Следующим распространенным нарушением является распространение информации, которая вводит в заблуждение. Такое нарушение включают в себя сообщение широкому кругу лиц неполных, неточных или неправдивых сведений об услуге или товаре.



Во избежание излишнего внимания АМКУ, не следует указывать в рекламе, на вывесках, в сведениях о товаре слова или словосочетания «полезный», «уникальный», «низкие цены» или им подобные. Если не удастся доказать уникальных свойств товара в ходе рассмотрения дела, на предприятие может быть наложен штраф в размере до 5% дохода от реализации продукции предприятия. В одном из дел, которое рассматривал АМКУ, производителю печенья не удалось доказать полезных свойств печенья, о которых было заявлено на упаковке, вследствие чего производитель печенья был оштрафован на сумму в 68 000 гривен.



Наконец, не следуют указывать информации о характеристиках товара, которая противоречит фактическим данным. Так, один из производителей алкогольных напитков был оштрафован АМКУ на сумму, превышающую 1,5 миллиона гривен, за указание на этикетке информации о том, что продукция является шотландским виски, в то время как в ходе расследования было установлено, что напиток, производимый компанией, и виски являются различными продуктами по своим потребительским качествам. Соответственно, указывая информацию о тех или иных свойствах товара, нужно быть готовым подтвердить такую информацию заключением эксперта в случае необходимости.



ЕСЛИ НУЖНО - РАЗЪЯСНИМ



В качестве заключения хотелось бы отметить, что законодательство предусматривает возможность предоставления органами Антимонопольного комитета Украины рекомендательных разъяснений касательно соответствия действий субъектов хозяйствования законодательству о защите экономической конкуренции. Получения таких разъяснений является эффективным способом избежать штрафных санкций со стороны АМКУ и предупредить возможные нарушения законодательства о конкуренции.



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