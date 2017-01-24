5 потенциальных новшеств в законодательстве об ООО Поделиться: С целью приведения украинского корпоративного законодательства в соответствие с нормами, принятыми в Европейском Союзе, Верховный Совет Украины принял в первом чтении законопроект № 4470 от 19.04.2016 (далее – «Законопроект о корпоративных договорах»), а также законопроект № 4666 от 13.05.2016 (далее – «Законопроект об ООО»), которые, в случае вступления в силу, кардинально изменят правила деятельности обществ с ограниченной ответственностью (далее - «ООО»).



Ниже предлагаем Вашему вниманию описание некоторых из потенциальных новшеств.

Возможность заключения договоров между участниками. В случае вступления в силу Законопроекта о корпоративных договорах, участники и акционеры украинских компаний получат возможность заключать договоры между участниками (акционерами). Договор между участниками (акционерами) – конфиденциальный документ, который предоставляет возможность урегулировать порядок голосования на общем собрании участников (акционеров), в том числе по вопросу распределения прибыли компании, а также установить особые условия касательно отчуждения доли или акций другим участникам (акционерам) или третьим лицам. Крупные псевдо-акционерные компании получат возможность реорганизоваться в ООО. Законопроектом об ООО предлагается снять ограничения касательно максимального количество участников ООО. Такие изменения должны позволить псевдо-акционерным обществам с большим количеством акционеров, которые возникли в результате приватизации, и которые, по сути, таковыми не являются, изменить организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью. По мнению авторов законопроекта, указанная организационно-правовая форма, в данном случае, более точно отображает сущность таких компаний. По состоянию на текущий момент максимальное количество участников ООО не может быть больше, чем 100. Упрощение процедуры смены участника ООО. Законопроектом об ООО предлагается исключить информацию о размере уставного капитала, составе участников ООО из устава компаний. Авторы законопроекта предлагают минимизировать таким образом риски, связанные с блокированием государственной регистрации изменений о составе участников ООО, а также упростить процедуру купли-продажи доли в компании. В то же время, ведомости о составе участников и о размере уставного капитала компаний будут, как и теперь, отображены в Едином государственном реестре. Учредители ООО смогут назначать Наблюдательный совет. В случае вступления в силу Законопроекта об ООО, участники обществ с ограниченной ответственностью получат возможность назначать наблюдательный совет, что позволит эффективнее организовать управление компанией, а также сделает украинские общества с ограниченной ответственностью более понятными для иностранных инвесторов. Законодательство, которое действует на текущий момент, предусматривает возможность создания наблюдательного совета исключительно в акционерных обществах. Исключение участника ООО будет возможно исключительно в судебном порядке. В случае вступления в силу Законопроекта об ООО, исключение участника из ООО будет происходить посредством обращения в суд, а не по решению общего собрания участников. По мнению авторов законопроекта, такие изменения будут способствовать созданию атмосферы доверия среди участников обществ с ограниченной ответственностью.

На момент настоящей публикации, законопроект касательно корпоративных договоров (№ 4470 от 19.04.2016), а также законопроект об обществах с ограниченной и дополнительной ответственн остью (№ 4666 от 13.05.2016) готовятся ко второму чтению.



остью (№ 4666 от 13.05.2016) готовятся ко второму чтению. теги: корпоративное право, законопроект, ООО, корпоративный договор, 4666, 4470 Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя