Европротокол: за и против Поделиться: Если виновник ДТП предлагает вам не ждать полицию, а быстренько оформить Европротокол и разъехаться, то нужно помнить о следующем:









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> Действительные полисы "автогражданки" > Действительные полисы "автогражданки" должны иметь оба участника ДТП.



> Оформлять Европротокол можно только в том случае, если нет пострадавших и все трезвые.



> Участники ДТП должны прийти к единому мнению об обстоятельствах аварии и вине одного из них. Европротокол нельзя составлять с формулировками "никто не виноват", "оба виноваты", "пусть страховые разберутся" и т.п.



> Лимит возмещения по Европротоколу (за вред, причиненный имуществу) - всего лишь 50 000 грн., в то время как лимит возмещения по обычной "автогражданке" - 100 000 грн.



> Оформление Европротокола - дело абсолютно добровольное. Если потерпевший все же согласился на его оформление, у него обязательно должны остаться копии (фото) всех документов виновника ДТП, включая его полис, паспорт с пропиской и идентификационный код.







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