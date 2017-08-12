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Европротокол: за и против
12.08.2017 18:32
Если виновник ДТП предлагает вам не ждать полицию, а быстренько оформить Европротокол и разъехаться, то нужно помнить о следующем:
> Поддельные или недействительные полисы - это не редкость! Проверить полис и автомобиль очень легко прямо на месте ДТП со своего смартфона. Просто сохраните у себя эту публикацию и в случае необходимости перейдите по ссылке на сайт МТСБУ.
> Действительные полисы "автогражданки" должны иметь оба участника ДТП.
> Оформлять Европротокол можно только в том случае, если нет пострадавших и все трезвые.
> Участники ДТП должны прийти к единому мнению об обстоятельствах аварии и вине одного из них. Европротокол нельзя составлять с формулировками "никто не виноват", "оба виноваты", "пусть страховые разберутся" и т.п.
> Лимит возмещения по Европротоколу (за вред, причиненный имуществу) - всего лишь 50 000 грн., в то время как лимит возмещения по обычной "автогражданке" - 100 000 грн.
> Оформление Европротокола - дело абсолютно добровольное. Если потерпевший все же согласился на его оформление, у него обязательно должны остаться копии (фото) всех документов виновника ДТП, включая его полис, паспорт с пропиской и идентификационный код.
> Если вы воспользовались такой услугой, как "прямое урегулирование", то обязательно уточните у своей СК, проведет ли она выплату по Европротоколу!
> Не полагайтесь на интуицию при оформлении Европротокола. Получите консультацию адвоката по ДТП!
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