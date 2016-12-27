Колобко. История украинского налогоплательщика

Жили-были дед да баба, да внучок их Петя. Петя Колобко. Жили бедно, но внук оказался не промах. Деда с бабой переселил в летнюю кухню, хату сдал в аренду, купил машину с прицепом, продавал что-то помаленьку, покупал и снова продавал. Крутился, как мог. Вертелся. Платил единый налог.

Петя Колобко. Начало.

Петя жил хорошо. Не шикарно, но на жизнь хватало. Бабу с дедом иногда на курорты бюджетные отправлял. В доме второй этаж достроил, ремонт сделал, взял еще площади в аренду. Видел перспективу, ни о чем плохом не думал. Но грянул кризис.

- Беда, Петя. Ряба с соседней улицы бизнес свернула. Нету, говорит, денег. Что делать будешь? – причитали родные.

- Прорвемся, я буду не я. Цены снизим, на объемах будем держаться. Второй этаж дома сдадим. Прокрутимся.

Цены на товар в закупке выросли, снизить продажный прайс Петру не удалось, но он не унывал. Урезал расходы, уменьшил складские запасы.

Встреча с Зайцевым.

- Вы Колобко? Распишитесь. Вы с прошлого квартала больше не на едином налоге. Инспектор Зайцев, Хренянская налоговая инспекция.

- Как не на едином? А что я плачу каждый месяц?

- Мы не знаем. Два отчетных периода неуплата – основание для аннулирования статуса плательщика единого налога. Проверяйте, куда платили, реквизиты меняются.. а пока вы на общей системе налогообложения, поэтому сдайте другой отчет, уплатите НДФЛ и военный сбор. Иначе штраф.

- Но как же? У меня все квитанции.. или почти все, - растерялся Колобко.

- Подавайте в суд, если претензии есть, - отрезал Зайцев и пошел к выходу.

- Стойте, стойте… господин Зайцев, может что-то можно предпринять?

- Поздно уже что-то предпринимать, подайте необходимую отчетность и заплатите государству. И советую нанять бухгалтера.

Колобко был в растерянности. Ему сказали, что единый налог – проще некуда. Платишь фиксированную сумму или процент и спишь спокойно. А тут – общая система.

Выход из ситуации был. Товарищ по бизнесу порекомендовал ФЛП Колобко П.П. временно свернуть, зарегистрировать пока деда как ФЛП, оформить единый налог и работать дальше через деда. Сказано – сделано.

Для верности поставил Петя свечку и заказал молитву на бизнес и удачу в делах. И чтобы инспектор Зайцев ушел из его мирка навсегда.

Волчанская.

- Колобко? Налоговая, старший инспектор Волчанская. Во вторник в 10 утра чтоб были в 412 кабинете. Обязательно были, ясно?

- Ясно, - пробормотал Петя. Хотя ничего ему не было ясно, кроме слова «налоговая».

Волчанская давила. Отчитала как школьника:

- Где персонал? Возьмите на работу людей. Троих хотя бы. Где бизнес ведете? Склады в аренду возьмите. А, и еще. Вы же миллион превысили. Кассовый аппарат поставьте, в фискальном режиме. С 1 июля только с кассовым аппаратом торговать можете.

- А если бы не превысил миллиона? – слабым голосом спросил Петя.

- До миллиона не нужно. Только у кого больше. Так людей примете?

- Приму, - кивал Петя. - Сделаем. Закон есть закон.

Дома, накатив пару рюмок водки, Петя решил, что его так просто не поймать.

От Зайцева я ушел, и от Волчанской уйду, - думал Петя.

- Бабка. Зарегистрируем тебя СПД.

Таким образом, Петя разделил обороты. Деда «заморозил», в смысле его СПД, а бабку пустил в работу. Круто вертелся Петя, три СПД вместо одного. Но денег больше не стало, только бумаг и квитанций. Зато кассовый аппарат не потребовался, поэтому Петя немного левачил. В товары вкладывал, прицеп новый купил.

В новостях передавали о перспективах. В стране был запланирован рост. «Инвесторы придут» - читал Петя Колобко на страницах деловой прессы.

- Язык учить надо, а то инвесторы придут, а мы тут без языка. Они деньги предлагать будут, а мы даже не знаем, как сказать «давайте побольше». И Петя записался на курсы иностранного. Хау дуюду и хавар ю мельками у Пети в голове перед сном, он готовился к встрече с инвесторами. Министры с экрана непрестанно повторяли о перспективах и о больших зарубежных вливаниях. И Петя видел себя гостем на встречах на высшем уровне. С языком.

Михайло Ведмедчук.

- Михайло Ведмедчук, Хренянская налоговая инспекция. Документики покажите. На товарные остатки. По ФЛП Колобко П.П., а также ФЛП Колобко А.М и ФЛП Колобко М.И.

Петя похолодел. Документиков на остатки продукции явно не хватало.

- Я по комиссии работаю.. это все не мое.

- Схемами пользуетесь? Не стоит. Мы таких крутых как вы быстро раскручиваем. Что, содружество предпринимателей организовали? Книгу учета покажите. Где кассовый аппарат? Где цены на товар? Квитанции на уплату налога. ЕСВ заплатили? Уголок потребителя где? Нарушаем…

Петя был подавлен. Он показал склад, документы. Принес книги. Грустно смотрел, как инспектор копирует страницы его документов и что-то выписывает. Петя понимал, что сам он с этим всем не справится. Прикидывал, во сколько ему все это обойдется. Закурив после ухода Ведмедчука, Петя грустно смотрел на пустые стены сквозь дым. «Факин шит!», думал про себя Петя, - «хау куд зис хепен ту ми?!».

Внезапно у него созрел простой план. Решение принято. Очень простое решение. Петя Колобко накинул пальто на плечи, закрыл магазин на ключ и поехал домой.

- Дед и бабка, слушайте сюда. Настало время вас ликвидировать. Подписывайте бумаги.

Бабка перекрестилась и стала плакать, дед не проронил ни слова, тяжелый комок стоял у него в горле. Вот каким оказался внучек.

- Да вы чего? Я ФЛП ваши ликвидировать буду. Хватит, поработали.

Продолжение следует.