|
|
|
Автор
Кнопки
|
Делегированное правосудие: чем может помочь Лондонский суд
19.08.2017 10:53
Реформа украинской судебной системы движется не самыми быстрыми темпами, и доверие к ней пока не сильно улучшилось. На этом фоне в прессе периодически появляются сообщения об обращениях в иностранные суды для поиска справедливых решений. Только за последние несколько месяцев Лондонский суд упоминался в статьях об отказе Ryanair работать в Украине и о приватизации Приватбанка. Что же это за суд, на который уповают как иностранные компании, так и наши граждане?
Для начала стоит прояснить, о каком суде идет речь, ведь понятно, что Лондонский суд – это не значит любой суд в английской столице. Чаще всего за этим словосочетанием в СМИ скрывается Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), под юрисдикцию которого подпадает рассмотрение международных дел. Важно понимать, что этот суд не государственный, а третейский. При этом один из самых старых коммерческих арбитражей в мире, работающий еще с XIX века. Авторитет этого суда в международной практике достаточно велик – сегодня более половины, рассматриваемых им дел, инициированы не гражданами Великобритании и не зарегистрированными там компаниями. В чем причина? В удобстве процедуры и беспристрастности.
Недавно группа держателей еврооблигаций Приватбанка обратилась в этот суд, оспаривая принудительную конвертацию своих облигаций в капитал после национализации финучреждения. Такой иск стал прецедентом и создал определенные препятствия для планируемой частичной приватизации Приватбанка. В этом кейсе важно понимать, как именно будет реализован механизм исполнения судебного решения, принятого в другой стране. Процедура исполнения решений международных арбитражных институций, в том числе и LCIA, урегулирована международными конвенциями и нормами национального законодательства Украины.
Ключевым документом здесь является Нью-Йоркская Конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1959 года. Она была ратифицирована и вступила в силу еще в 1962-м году УССР. Согласно этому международно-правовому акту Украина признает решения международных инстанций. Вместе с тем, это не значит, что решения вступают в силу автоматически. Подробно процедуру и исчерпывающий перечень документов устанавливает раздел VIII Гражданского процессуального кодекса Украины.
Для легитимации такого решения необходимо сначала обратиться в украинский суд с ходатайством о предоставлении разрешения на исполнение решения иностранного суда в общий суд по месту нахождения должника или его имущества. Нельзя сказать, что наши суды часто отказывают в таком ходатайстве. Скорее это можно назвать исключением. Одним из немногих возможных оснований для отказа в исполнении решения международной арбитражной институции является ненадлежащее уведомление ответчика о рассмотрении дела, вследствие чего он был лишен возможности принять участие в судебном процессе. Однако по факту чаще суд может отказать в удовлетворении ходатайства о предоставлении разрешения на исполнение решения иностранного суда в случае, е с ли исполнение такого решения будет угрожать интересам Украины.
Один из таких примеров – определение Заводского районного суда города Николаева в 2009 году, которым суд отказал в ходатайстве о предоставлении разрешения на исполнение решения иностранного суда о взыскании задолженности с Николаевоблэнерго в связи с тем, что «принудительное исполнение такого решения приведет к ухудшению функционирования энергетической отрасли нашего Государства и повлияет на экономическую безопасность Украины». Ситуация неоднозначна, поскольку здесь «интересы Украины» могут быть куда больше ущемлены отказом инвесторов работать в регионе, где твое имущество не защищено, а кредиты могут не возвращать.
Строго говоря, делегирование
судопроизводства авторитетным институциями за границей – это, конечно, возможный
ход, но в итоге с украинской системой судов все равно придется столкнуться. И
хотя Лондон шансы на справедливое решение повышает, но все равно не гарантирует
результат на 100%. В такой ситуации я все-таки делаю ставку на реформирование и
обновление системы здесь. Только в этом случае мы можем быть уверены, что
инвесторы смогут вкладывать в экономику страны, поддерживая местные идеи и
помогая развиваться новым отраслям.
теги: Андрей Довбенко
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура Азаров Александр Прогнимак АТО Банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины Бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП ДФС евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкг жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет ипотека Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.