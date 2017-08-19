Делегированное правосудие: чем может помочь Лондонский суд

Реформа украинской судебной системы движется не самыми быстрыми темпами, и доверие к ней пока не сильно улучшилось. На этом фоне в прессе периодически появляются сообщения об обращениях в иностранные суды для поиска справедливых решений. Только за последние несколько месяцев Лондонский суд упоминался в статьях об отказе Ryanair работать в Украине и о приватизации Приватбанка. Что же это за суд, на который уповают как иностранные компании, так и наши граждане?

Для начала стоит прояснить, о каком суде идет речь, ведь понятно, что Лондонский суд – это не значит любой суд в английской столице. Чаще всего за этим словосочетанием в СМИ скрывается Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), под юрисдикцию которого подпадает рассмотрение международных дел. Важно понимать, что этот суд не государственный, а третейский. При этом один из самых старых коммерческих арбитражей в мире, работающий еще с XIX века. Авторитет этого суда в международной практике достаточно велик – сегодня более половины, рассматриваемых им дел, инициированы не гражданами Великобритании и не зарегистрированными там компаниями. В чем причина? В удобстве процедуры и беспристрастности.

Недавно группа держателей еврооблигаций Приватбанка обратилась в этот суд, оспаривая принудительную конвертацию своих облигаций в капитал после национализации финучреждения. Такой иск стал прецедентом и создал определенные препятствия для планируемой частичной приватизации Приватбанка. В этом кейсе важно понимать, как именно будет реализован механизм исполнения судебного решения, принятого в другой стране. Процедура исполнения решений международных арбитражных институций, в том числе и LCIA, урегулирована международными конвенциями и нормами национального законодательства Украины.

Ключевым документом здесь является Нью-Йоркская Конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1959 года. Она была ратифицирована и вступила в силу еще в 1962-м году УССР. Согласно этому международно-правовому акту Украина признает решения международных инстанций. Вместе с тем, это не значит, что решения вступают в силу автоматически. Подробно процедуру и исчерпывающий перечень документов устанавливает раздел VIII Гражданского процессуального кодекса Украины.

Для легитимации такого решения необходимо сначала обратиться в украинский суд с ходатайством о предоставлении разрешения на исполнение решения иностранного суда в общий суд по месту нахождения должника или его имущества. Нельзя сказать, что наши суды часто отказывают в таком ходатайстве. Скорее это можно назвать исключением. Одним из немногих возможных оснований для отказа в исполнении решения международной арбитражной институции является ненадлежащее уведомление ответчика о рассмотрении дела, вследствие чего он был лишен возможности принять участие в судебном процессе. Однако по факту чаще суд может отказать в удовлетворении ходатайства о предоставлении разрешения на исполнение решения иностранного суда в случае, е с ли исполнение такого решения будет угрожать интересам Украины.

Один из таких примеров – определение Заводского районного суда города Николаева в 2009 году, которым суд отказал в ходатайстве о предоставлении разрешения на исполнение решения иностранного суда о взыскании задолженности с Николаевоблэнерго в связи с тем, что «принудительное исполнение такого решения приведет к ухудшению функционирования энергетической отрасли нашего Государства и повлияет на экономическую безопасность Украины». Ситуация неоднозначна, поскольку здесь «интересы Украины» могут быть куда больше ущемлены отказом инвесторов работать в регионе, где твое имущество не защищено, а кредиты могут не возвращать.

Строго говоря, делегирование судопроизводства авторитетным институциями за границей – это, конечно, возможный ход, но в итоге с украинской системой судов все равно придется столкнуться. И хотя Лондон шансы на справедливое решение повышает, но все равно не гарантирует результат на 100%. В такой ситуации я все-таки делаю ставку на реформирование и обновление системы здесь. Только в этом случае мы можем быть уверены, что инвесторы смогут вкладывать в экономику страны, поддерживая местные идеи и помогая развиваться новым отраслям.