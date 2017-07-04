Почему бы я пропустил приезд Илона Маска, или где искать креативность

Некоторое время назад я решил отказаться от посещения масштабных мероприятий с приглашенными западными визионерами. Причина простая – международные звезды пересказывают все те же мысли, что уже подробно описаны в их же книгах и проговорены в видео лекциях на Youtube. Зачем платить немалые деньги за билет на выступление Илона Маска, если все услышанное там остается на уровне общего места. Иначе и не может быть – формат события такой, что мысли должны быть понятны для максимально широкой аудитории, а значит, чем дальше ты продвинулся, тем меньше шансов узнать что-то новое. Конечно, остается харизма и энергия присутствия, но я уже перерос период любования рок-звездами в любых сферах.

Другая крайность, но с тем же итогом – совсем локальные бизнес-форумы. Такие события похожи на встречи приятелей. Все рады видеть друг друга, всегда есть, о чем поговорить и что обсудить, но выходит слишком по-семейному. Вы и так постоянно варитесь в одном котле, поэтому коэффициент новой информации буквально стремится к нулю.

Истина, как обычно, посередине. Лично я отдаю предпочтение небольшим событиям с серьезными спикерами и не менее подготовленной аудиторией. Именно здесь появляется возможность услышать и быть услышанным, а также шанс получить новый взгляд на проблему. Буквально на этих выходных побывал на одном таком событии – Nobles Fortune Club . Это закрытый клуб для встречи представителей бизнеса с учеными, экономистами, писателями, политиками, общественными деятелями и другими лидерами мнений.

В шутку я называю такой формат новым масонством. Дело в том, что тут и правда собираются люди, стремящиеся и имеющие возможность менять уровень жизни в стране. Не через закулисные игры, конечно, а через свою повседневную деятельность – развитие бизнеса, поддержка стартапов и многое другое. Как партнер клуба я в таких встречах участвую уже не в первый раз, и каждое собрание – это новые идеи и вдохновение. Последнее заседание состоялось во Львове во время фестиваля Alfa Jazz Fest . Темой стали инновации: от внедрения передовых разработок и их монетизации до создания условий для привлечения креативных и технологичных бизнесов, до современных подходов к структуре организаций. Приглашенные лекторы: Владас Лашас, победитель премии комитета Нобелевских лауреатов «Бизнес за Мир»; Витаутас Буйунас, сооснователь и управляющий партнер в U - Integral ; Андрей Садовой, мэр Львова. Все трое – люди с разным бэкраундом, но общей верой в инновации и страстью искать и открывать новое, развиваться. Не менее интересны и участники – владельцы бизнесов, топ-менеджеры крупных компаний. Собственно, те, кого принято называть decision makers .

Обсуждали технологии, то, как они влияют на экономику и модели бизнеса. Как разработки в IT - сфере соотносятся с новыми экономическими моделями (open-source, peer-to-peer, sharing, crowd economy) и актуальными способами сотрудничества и обмена информацией (социальные сети, сотворчество, самоорганизующиеся команды). Подобные дискуссии заставляют думать и рассуждать. Когда люди, меняющие мир сегодня, строят планы о том, как этот мир будет меняться завтра, это по-настоящему стимулирует двигаться вперед самому.

Я часто высказываюсь о преимуществах креативной экономики, отмечая силу креативности и индивидуальности каждого. Конечно, я и не думаю отказываться от своих слов, но что хочу к ним добавить, так это необходимое условие обмена идеями. Время тайных мастерских, где гении корпят над следующим проектом, прошло. Современная креативность рождается через коммуникацию. И вот в таких клубах я вижу, как формируются новые подходы к работе с информацией. Не простое поглощение, а созидательный анализ. И именно не на огромных стадионах, где говорит только один человек, а остальные внимают словам гуру, а на небольших дискуссионных площадках, где идеи циркулируют между людьми, обогащаясь и становясь еще точнее. Подобные события способны менять общество, ведь собираются тут люди, умеющие действовать и не боящиеся рисковать.