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Почему бы я пропустил приезд Илона Маска, или где искать креативность
04.07.2017 17:45
Некоторое время назад я решил отказаться от посещения масштабных мероприятий с приглашенными западными визионерами. Причина простая – международные звезды пересказывают все те же мысли, что уже подробно описаны в их же книгах и проговорены в видео лекциях на Youtube. Зачем платить немалые деньги за билет на выступление Илона Маска, если все услышанное там остается на уровне общего места. Иначе и не может быть – формат события такой, что мысли должны быть понятны для максимально широкой аудитории, а значит, чем дальше ты продвинулся, тем меньше шансов узнать что-то новое. Конечно, остается харизма и энергия присутствия, но я уже перерос период любования рок-звездами в любых сферах.
Другая
крайность, но с тем же итогом – совсем локальные бизнес-форумы. Такие события
похожи на встречи приятелей. Все рады видеть друг друга, всегда есть, о чем
поговорить и что обсудить, но выходит слишком по-семейному. Вы и так постоянно
варитесь в одном котле, поэтому коэффициент новой информации буквально
стремится к нулю.
Истина,
как обычно, посередине. Лично я отдаю предпочтение небольшим событиям с
серьезными спикерами и не менее подготовленной аудиторией. Именно здесь
появляется возможность услышать и быть услышанным, а также шанс получить новый
взгляд на проблему. Буквально на этих выходных побывал на одном таком событии –
Nobles
Fortune
Club
. Это закрытый клуб для встречи представителей
бизнеса с учеными, экономистами, писателями, политиками, общественными
деятелями и другими лидерами мнений.
В
шутку я называю такой формат новым масонством. Дело в том, что тут и правда
собираются люди, стремящиеся и имеющие возможность менять уровень жизни в
стране. Не через закулисные игры, конечно, а через свою повседневную
деятельность – развитие бизнеса, поддержка стартапов и многое другое. Как
партнер клуба я в таких встречах участвую уже не в первый раз, и каждое
собрание – это новые идеи и вдохновение. Последнее заседание состоялось во
Львове во время фестиваля
Alfa
Jazz
Fest
.
Темой стали инновации: от внедрения
передовых разработок и их монетизации до создания условий для привлечения
креативных и технологичных бизнесов, до современных подходов к структуре
организаций. Приглашенные лекторы: Владас Лашас, победитель премии комитета
Нобелевских лауреатов «Бизнес за Мир»; Витаутас Буйунас, сооснователь и
управляющий партнер в
U
-
Integral
; Андрей Садовой, мэр Львова. Все трое
– люди с разным бэкраундом, но общей верой в инновации и страстью искать и
открывать новое, развиваться. Не менее интересны и участники – владельцы
бизнесов, топ-менеджеры крупных компаний. Собственно, те, кого принято называть
decision
makers
.
Обсуждали
технологии, то, как они влияют на экономику и модели бизнеса. Как разработки в
IT
-
сфере соотносятся
с
новыми экономическими
моделями (open-source, peer-to-peer, sharing, crowd economy) и актуальными
способами сотрудничества и обмена информацией (социальные сети, сотворчество,
самоорганизующиеся команды). Подобные дискуссии заставляют думать и рассуждать.
Когда люди, меняющие мир сегодня, строят планы о том, как этот мир будет
меняться завтра, это по-настоящему стимулирует двигаться вперед самому.
Я
часто высказываюсь о преимуществах креативной экономики, отмечая силу
креативности и индивидуальности каждого. Конечно, я и не думаю отказываться от
своих слов, но что хочу к ним добавить, так это необходимое условие обмена идеями.
Время тайных мастерских, где гении корпят над следующим проектом, прошло.
Современная креативность рождается через коммуникацию. И вот в таких клубах я
вижу, как формируются новые подходы к работе с информацией. Не простое
поглощение, а созидательный анализ. И именно не на огромных стадионах, где
говорит только один человек, а остальные внимают словам гуру, а на небольших
дискуссионных площадках, где идеи циркулируют между людьми, обогащаясь и
становясь еще точнее. Подобные события способны менять общество, ведь
собираются тут люди, умеющие действовать и не боящиеся рисковать.
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