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Приветствуем разнообразие? Как Украине стать по-настоящему инклюзивной
06.06.2017 15:30
Недавно
в Киеве со значительным размахом прошел песенный конкурс Евровидение. Его
слоганом стал великолепный, на мой взгляд, принцип Celebrate Diversity
(«Приветствуем разнообразие»). Однако великолепный он только в том случае, если
действительно соответствует окружающей реальности. И тут, наверное, ни для кого
не секрет, что с разнообразием и открытостью у нас еще не все в порядке.
Особенно это касается общественных пространств и их доступности.
Побывав
на благотворительном вечере, организованном для привлечения внимания
общественности к проблемам детей с особыми потребностями, а также сбору средств
для помощи таким детям, в который раз убедился, что решительные действия
начинать нужно прямо сейчас. У нас в стране 10% населения имеет определенную
форму инвалидности, и только 0,25% социальной инфраструктуры может считаться
по-настоящему доступной для всех. Это означает, что миллионы людей буквально
остаются за бортом. Мы их и не видим же на улицах, потому что город враждебен.
Но что еще печальнее – факт замалчивания или отсутствия интереса к самой
проблеме. Она словно всегда остается «не на час
і»
. Но, кажется, раз уж мы движемся в
Европу, то давайте делать это честно.
Фактически,
в мировой практике вопрос отказа от политики сегрегации широко прорабатывается
с 70-х годов прошлого века. Такие понятия как интернаты, отдельные детские
сады, там попросту невозможны. И не стоит их объяснять мифической дополнительной
заботой, потому что это препятствует главному – открытости общества всем
гражданам. Нам нужно переустановить всю модель такой заботы – не создавать
отдельные условия где-то, а менять «обычные» пространства, делая их
действительно доступными всем.
Инициаторы
благотворительного вечера, который я посетил и о котором говорил в самом начале
колонки, предлагают построить детские инклюзивные площадки в Киеве. Пока таких
мест появится всего три, но это только начало. Как развивать инициативу?
Достойный пример подобной работы демонстрирует организация
UNICEF
.
Так,
в Руанде при поддержке UNICEF ежегодно
проходит детский саммит, где в равном количестве представлены дети всех
социальных групп, что позволяет ребятам больше узнавать о потребностях друг
друга и помогать, если это необходимо. Еще один пример работы UNICEF – серия
воркшопов на Фиджи, где участники все вместе изучали работу со СМИ, коллективно
делали радио, журнал и снимали видео для
Youtube
.
Благодаря включению ребят из
Ассоциации слабослышащих остальным удалось понять насколько важно, например,
готовить титры для своих видео.
Что
еще важно – перестать думать, что такие пространства нужны только определенным
социальным группам – это то, что нужно всем нам, ведь это в первую очередь
делает нашу социальную систему гибкой и человекомерной, а не рассчитанной на
некий условный стандарт. Всемирная организация здравоохранения в своем
глобальном отчете о людях с особыми потребностями указывает насколько важно в
государственной политике, да и вообще в мышлении, отказаться от принципа «один
размер подходит всем». Это значит, что создавать публичные места следует с
учетом совершенно разных групп населения, а не исходить из мифической
однородности. Поэтому требовать от государства внятной политики в сфере
инклюзивности, подключаться к таким проектам бизнесу и волонтерам – все это не
просто этически верно, а жизненно необходимо всем нам, потому что это и есть
демократия. Так что давайте приветствовать разнообразие. Но только
по-настоящему, а не на словах.
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