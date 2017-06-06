Приветствуем разнообразие? Как Украине стать по-настоящему инклюзивной

Недавно в Киеве со значительным размахом прошел песенный конкурс Евровидение. Его слоганом стал великолепный, на мой взгляд, принцип Celebrate Diversity («Приветствуем разнообразие»). Однако великолепный он только в том случае, если действительно соответствует окружающей реальности. И тут, наверное, ни для кого не секрет, что с разнообразием и открытостью у нас еще не все в порядке. Особенно это касается общественных пространств и их доступности.

Побывав на благотворительном вечере, организованном для привлечения внимания общественности к проблемам детей с особыми потребностями, а также сбору средств для помощи таким детям, в который раз убедился, что решительные действия начинать нужно прямо сейчас. У нас в стране 10% населения имеет определенную форму инвалидности, и только 0,25% социальной инфраструктуры может считаться по-настоящему доступной для всех. Это означает, что миллионы людей буквально остаются за бортом. Мы их и не видим же на улицах, потому что город враждебен. Но что еще печальнее – факт замалчивания или отсутствия интереса к самой проблеме. Она словно всегда остается «не на час і» . Но, кажется, раз уж мы движемся в Европу, то давайте делать это честно.

Фактически, в мировой практике вопрос отказа от политики сегрегации широко прорабатывается с 70-х годов прошлого века. Такие понятия как интернаты, отдельные детские сады, там попросту невозможны. И не стоит их объяснять мифической дополнительной заботой, потому что это препятствует главному – открытости общества всем гражданам. Нам нужно переустановить всю модель такой заботы – не создавать отдельные условия где-то, а менять «обычные» пространства, делая их действительно доступными всем.

Инициаторы благотворительного вечера, который я посетил и о котором говорил в самом начале колонки, предлагают построить детские инклюзивные площадки в Киеве. Пока таких мест появится всего три, но это только начало. Как развивать инициативу? Достойный пример подобной работы демонстрирует организация UNICEF . Так, в Руанде при поддержке UNICEF ежегодно проходит детский саммит, где в равном количестве представлены дети всех социальных групп, что позволяет ребятам больше узнавать о потребностях друг друга и помогать, если это необходимо. Еще один пример работы UNICEF – серия воркшопов на Фиджи, где участники все вместе изучали работу со СМИ, коллективно делали радио, журнал и снимали видео для Youtube . Благодаря включению ребят из Ассоциации слабослышащих остальным удалось понять насколько важно, например, готовить титры для своих видео.

Что еще важно – перестать думать, что такие пространства нужны только определенным социальным группам – это то, что нужно всем нам, ведь это в первую очередь делает нашу социальную систему гибкой и человекомерной, а не рассчитанной на некий условный стандарт. Всемирная организация здравоохранения в своем глобальном отчете о людях с особыми потребностями указывает насколько важно в государственной политике, да и вообще в мышлении, отказаться от принципа «один размер подходит всем». Это значит, что создавать публичные места следует с учетом совершенно разных групп населения, а не исходить из мифической однородности. Поэтому требовать от государства внятной политики в сфере инклюзивности, подключаться к таким проектам бизнесу и волонтерам – все это не просто этически верно, а жизненно необходимо всем нам, потому что это и есть демократия. Так что давайте приветствовать разнообразие. Но только по-настоящему, а не на словах.