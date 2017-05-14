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Как остановить атаку "зомби-банков"
14.05.2017 11:47
В украинской банковской системе могут появиться «зомби-банки»,
имеющие неопределенный юридический статус и действующие вне правового поля.
Единственным их аргументом на жизнь является судебное решение, отменяющее
постановление НБУ о признании их неплатежеспособным и изъятии у них лицензии.
За последние месяцы принято больше 10 неоднозначных судебных
решений в пользу акционеров банков, признанных Нацбанком неплатежеспособными.
Среди них – «Крещатик», «Киевская Русь», «Премиум» и другие. Суд удовлетворил их
иски с требованиями отменить соответствующие постановления НБУ и возвратить изъятые
лицензии.
Результаты исполнения этих решений будут зависеть от
корректного понимания и применения ответственными органами термина
«восстановление работы банков». Сама по себе ликвидация – крайне сложный и
многоэтапный процесс. Он сопровождается юридическими взаимосвязанными действиями
и решениями различных органов. Кроме того, судебная отмена постановления НБУ о
признании банка неплатежеспособным не отменяет предыдущих решений. Хотя,
создает определенную правовую коллизию...
Принятие подобного судебного решения лишь устраняет
условия, ставшие отправной точкой к процедуре введения временной администрации,
а в случае принятия НБУ решения о лишении лицензии – ликвидации банка. Но оно не
аннулирует последующие решения Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов в рамках
юридических процедур, определенных Законами «О банках и банковской
деятельности» и «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Обоснованность этого тезиса подтверждает тот факт, что
банки, добившиеся через суд принятия необходимых для себе решений, не смогли вернуть
утраченных лицензий. И вряд ли их собственники вернут контроль над своими банками.
Ведь законодательство не предусматривает юридического
механизма восстановления деятельности банка решением суда. Поэтому его
невозможно выполнить, юридически отменив соответствующее постановление НБУ. Скорее
всего, Нацбанк в этом конфликте пойдет таким же путем, предложив суду установить
порядок и способ исполнения подобных решений.
Данный процесс в любом случае займет длительное
время. А проблему нужно решать уже сегодня.
Ведь возобновление деятельности банков при помощи квази-легитимных
инструментов, с последующим выходом их на рынок, может стать системным риском для
финансовой и банковской систем государства.
Н
аиболее серьезные риски таких судебных
решений связаны с судьбой активов данных учреждений, которые частично или
полностью проданы Фондом гарантирования вкладов. По закону активы
неплатежеспособных банков при ликвидации отчуждают с использованием процедуры публичных
торгов. Поэтому для фактического возврата проблемных активов недостаточно
судебной отмены соответствующих решений Фонда, которые позволили их продать. Нужно
юридически отменить и результаты этих публичных торгов.
Такая процедура окажется крайне затруднительной,
поскольку затронет интересы слишком широкого круга юридических и физических лиц.
Чтобы согласовать их позиции, необходимы время и условия для достижения компромисса,
который удовлетворил бы все стороны. В нынешней ситуации отсутствует и то, и
другое. Поэтому допускаю, что количество «зомби-банков» вырастет. Но Национальный
банк Украины при грамотной политике должен юридически отбить эту атаку «клонов»,
избежав фатальных для банковской системы последствий.
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