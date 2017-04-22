Road Show для британських інвестицій в Україну

Інвестфорум «Українське інвестиційне роуд-шоу», що завершився в Лондоні, визначив рівень наших інвестиційних домагань і можливості їхнього сприйняття у світі. Цей інтерес, можливо, не настільки високий, як нам хотілося б. Україна справді не знаходиться в топі порядку денного британських і світових інвесторів. Але в цілому зацікавленість є. А в нинішніх політичних умовах для нас це – позитивний фактор, що дозволяє рухатися вперед.

Найбільш явний і значний інтерес інвестори проявляють в Україні до IT -галузі і агросектору. Їхні перспективи не викликають сумнівів у партнерів. Ці галузі достатньо капіталізовані і можуть розраховувати на залучення інвестиційних капіталів. Це, мабуть, єдина однозначно позитивна новина для нас.

В інших напрямках інвестиціям все ще потрібно пробивати в Україні дорогу. Наші перспективи багато в чому обмежені недовірою інвесторів. Певною мірою ми дали їм привід сумніватися. Недотриманням зобов'язань і в цілому – необов'язковістю у відносинах із партнерами. Але в більшості випадків недовіра викликана відсутністю довірчої комунікації з українськими партнерами. Багато інвесторів оцінюють інвестиційні перспективи України досить позитивно, вважаючи існуючі ризики не критичними.

Їм необхідні хоча би часткова передбачуваність економічної політики і гарантії повернення вкладень, в тому числі можливості їх вільного виведення із країни. Причому у більшості інвесторів, з якими мені довелося говорити, є розуміння того, що Україна ще не готова повною мірою задовольнити усі очікування. Більше того, вони готові миритися із певною економічною нестабільністю, викликаною ситуацією на Донбасі. Але при цьому вимагають надійних юридичних гарантій власним інвестиціям. Саме цей пункт інвестиційної порядку денного українська влада зобов'язана забезпечити, якщо вона, звичайно, зацікавлена ??в приході серйозних іноземних гравців.

На правах модератора сесії «Вдосконалення бізнес-процесів» я звернув увагу на досить невелику кількість дійсно успішних українських кейсів у сфері корпоративного управління. Масштабних інвестиційних проектів, фахово підготовлених, і цим цікавих західним інвесторам, дійсно небагато. Зазначу кілька цікавих угод у фармакології, агросекторі та IT-галузі. Певний інвестиційний інтерес зберігають традиційні флагмани української економіки в галузі енергетики і металургії. Поступово зростає інтерес до діяльності українських компаній, що інвестують в інноваційні сектори економіки.

Для багатьох інвесторів відкриттям «Українського інвестиційного Road Show» став експортний потенціал українських аграрних технологій. У тому числі в галузі селекції, генетики, створенні логістичної та перевалочної інфраструктури.

Підвищений інтерес до агросектору багато в чому пояснюється очікуваним скасуванням в Україні мораторію на продаж сільгоспугідь. Цей фактор грає на підвищення інвестиційних перспектив України, як одного зі світових лідерів агробізнесу. Сьогодні іноземних партнерів все ще зупиняє від інвестицій в Україну відсутність інституту права власності на землю та недосконалість механізмів оренди.

Інвестиційне роуд-шоу, за прикладом лондонського, - вдалий майданчик для результативних дискусій. Україні є сенс організовувати їх і в інших стратегічно важливих країнах і регіонах – у США, Китаї, Нідерландах, Таїланді, Алжирі, Єгипті, Індії...

Фактично це – формат якісної передпродажної підготовки українських інвестиційних проектів. Він дозволяє виробити спільний план дій, визначити сфери докладання зусиль, стратегію залучення інвестицій. При грамотному використанні цей механізм наблизить Україну до реального отримання інвестиційного капіталу.

Для координації стратегічних комунікацій іноземних інвесторів і об'єктів їх інвестицій в Україні важлива наявність загального презентаційного меседжу-боксу. Розробивши його, зможемо цілісно презентувати можливості і перспективу України, як динамічного перспективного інвестиціного центру Східної Європи. Йдеться про нововведення, спрямовані на захист інтересів інвестора, юридичні механізми інвестицій, вирішення супутніх питань і вироблення практичних рекомендацій.