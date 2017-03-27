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MIPIM-2017: Українська нерухомість і екзотичні азіатські капітали
27.03.2017 22:49
Ключовий світовий
форум в області нерухомості
MIPIM
-2017, який завершився в Каннах, окреслив глобальні
тренди і можливості залучення іноземних інвесторів в Україну.
В цілому для розвитку ринку нерухомості України
можна виділити кілька явних трендів, позначених в рамках
MIPIM
. Головний
полягає у тому, що
інвестиції в життя і
комфортний життєвий простір – найбільш затребувані.
Раніше с
вітовий ринок нерухомості перестав мисли
в
категоріями штампування квадратних
метрів.
Сьогодні
–
їх перетворення
м
у
якісн
ий
життєв
ий простір
. Тренди розвитку
нерухомості – комплекс
на забудова
територій, просування концепції «місто в місті»,
наявність
автономно
ї
інфраструктур
и
.
Іншим
глобальним
трендом, що впливає на розвиток ринку нерухомості, є
чинник
перенаселен
ня
. До 2030-го на планеті буде до 40 міст
з населенням більше 10 млн чоловік. Сьогодні таких - 28.
Ці тенденції впливають на скорочення нормативів
офісних просторів і громадських площ з розрахунку на одну людину. Девелопери
вже думають не тільки про комерційну вигоду, а й соціальних запитах
суспільства. У житловому будівництві це проявляється
у закріпленні формату
смарт-
нерухомості
.
У світі
актуальний
запит
на ефективн
іш
е
управління часом,
на
висок
у
якість середовища, статусність
ком'юніті. Цінність проекту визначається наявністю в комплексі якісних
дитсадків,
шкіл,
фітнес-центрів, внутрішн
ього
простор
у
,
захищен
ого
від зовнішнього вторгнення. Ц
і
маркери якості і продуманості
визначають цінність
проекту.
Всі ці тенденції можуть бути маяками в плануванні
креативної міського середовища Києва та ключових міст України. Сьогодні
більшість наших проектів в області нерухомості – прогнозовані, а
відтак
–
м
алоцікаві досвідченому інвестору. Український
девелоперський ринок
просуває
тенденцію
виживання
у
місті, замість того,
аби
пропонувати
ставку на комфорт, якість і нестандартні рішення. З
цієї причини за 10 років в Києві не залучили серйозних інвестицій
у
створення європейськ
ої
набережн
ої
, креативне освоєння міського
фабричного простору
, формування локальних
сервісів
доброзичливості
для
жителів і гостей міста.
Про перспективи привнесення світових тенденцій на
український ринок нерухомості говорити складно, але можливо. За три дні
MIPIM
-2017 я відчув певний інтерес з
боку європейських інвесторів до можливості і умов входу на наш ринок. Найбільш
ґрунтовним
підходом і
з
європейців
відзначаються ФРН
і
Польщ
а
. Сильніше
апетит до українського ринку проявили Індія, арабські країни, Китай, Малайзія і
Сінгапур - так звані «ринки екзотичних грошей».
Але багатьох
і
з
них від фінального позитивного рішення стримує нерозуміння інвестиційних
перспектив України. Інвестори
часто
спираються
на накорректну інформацію щодо нашої країни. Часто причиною цього є негативн
е
позиціонування національного ринку
самими українцями. Акценти на війні, корупції і фінансов
ій
нестабільності не сприяють ділової
активності і в цілому - необов'язкові. Тим більше, коли інвестор про це не
питає.
С
вітовий
інвестиційний ринок готовий до позитивних меседжів з України. Сформулюю три
тези, які викликають інтерес інвестора, даючи йому розуміння сенсу інвестування
в українську нерухомість.
По-перше, ринок нерухомості в Україні - на ціновому
дні. Це
й
час
–
вдал
ий
для покупки активів,
зокрема
проблемних.
Сьогодні – оптимальні умови для їх юридично
го
очищення.
За
три-п'ять років
їхня
вартість буде
утричі вищою
. Для гравців
і
з перенасичених грішми азіатських ринків
це цікаво і перспективно.
По-друге, важливо
усвідомити
, що проблеми корупції
та бюрократії в Україні не є критичними.
Б
агато
інвесторів
відзнача
ють
значні досягнення України в боротьбі з
цими явищами. До того,
вони мають
розуміння,
що проблема настирливої ??бюрократії вирішується залученням професійних
радників або локальних партнерів.
По-третє, Україна дає можливість інвесторам
одержувати високу маржу в зв'язку з наявністю в країні певних ризиків.
З огляду на це
,
за умови
коректно
го
зовнішньо
го
позиціонуванн
я
бізнес-процесів наш ринок нерухомості здатен
залучити серйозних гравців. І в найближчі
2-3 роки в Україні можливі масштабні міжнародні девелоперські проекти.
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