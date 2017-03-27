MIPIM-2017: Українська нерухомість і екзотичні азіатські капітали

Ключовий світовий форум в області нерухомості MIPIM -2017, який завершився в Каннах, окреслив глобальні тренди і можливості залучення іноземних інвесторів в Україну.

В цілому для розвитку ринку нерухомості України можна виділити кілька явних трендів, позначених в рамках MIPIM . Головний полягає у тому, що інвестиції в життя і комфортний життєвий простір – найбільш затребувані. Раніше с вітовий ринок нерухомості перестав мисли в категоріями штампування квадратних метрів. Сьогодні – їх перетворення м у якісн ий життєв ий простір . Тренди розвитку нерухомості – комплекс на забудова територій, просування концепції «місто в місті», наявність автономно ї інфраструктур и .

Іншим глобальним трендом, що впливає на розвиток ринку нерухомості, є чинник перенаселен ня . До 2030-го на планеті буде до 40 міст з населенням більше 10 млн чоловік. Сьогодні таких - 28.

Ці тенденції впливають на скорочення нормативів офісних просторів і громадських площ з розрахунку на одну людину. Девелопери вже думають не тільки про комерційну вигоду, а й соціальних запитах суспільства. У житловому будівництві це проявляється у закріпленні формату смарт- нерухомості .

У світі актуальний запит на ефективн іш е управління часом, на висок у якість середовища, статусність ком'юніті. Цінність проекту визначається наявністю в комплексі якісних дитсадків, шкіл, фітнес-центрів, внутрішн ього простор у , захищен ого від зовнішнього вторгнення. Ц і маркери якості і продуманості визначають цінність проекту.

Всі ці тенденції можуть бути маяками в плануванні креативної міського середовища Києва та ключових міст України. Сьогодні більшість наших проектів в області нерухомості – прогнозовані, а відтак – м алоцікаві досвідченому інвестору. Український девелоперський ринок просуває тенденцію виживання у місті, замість того, аби пропонувати ставку на комфорт, якість і нестандартні рішення. З цієї причини за 10 років в Києві не залучили серйозних інвестицій у створення європейськ ої набережн ої , креативне освоєння міського фабричного простору , формування локальних сервісів доброзичливості для жителів і гостей міста.

Про перспективи привнесення світових тенденцій на український ринок нерухомості говорити складно, але можливо. За три дні MIPIM -2017 я відчув певний інтерес з боку європейських інвесторів до можливості і умов входу на наш ринок. Найбільш ґрунтовним підходом і з європейців відзначаються ФРН і Польщ а . Сильніше апетит до українського ринку проявили Індія, арабські країни, Китай, Малайзія і Сінгапур - так звані «ринки екзотичних грошей».

Але багатьох і з них від фінального позитивного рішення стримує нерозуміння інвестиційних перспектив України. Інвестори часто спираються на накорректну інформацію щодо нашої країни. Часто причиною цього є негативн е позиціонування національного ринку самими українцями. Акценти на війні, корупції і фінансов ій нестабільності не сприяють ділової активності і в цілому - необов'язкові. Тим більше, коли інвестор про це не питає.

С вітовий інвестиційний ринок готовий до позитивних меседжів з України. Сформулюю три тези, які викликають інтерес інвестора, даючи йому розуміння сенсу інвестування в українську нерухомість.

По-перше, ринок нерухомості в Україні - на ціновому дні. Це й час – вдал ий для покупки активів, зокрема проблемних. Сьогодні – оптимальні умови для їх юридично го очищення. За три-п'ять років їхня вартість буде утричі вищою . Для гравців і з перенасичених грішми азіатських ринків це цікаво і перспективно.

По-друге, важливо усвідомити , що проблеми корупції та бюрократії в Україні не є критичними. Б агато інвесторів відзнача ють значні досягнення України в боротьбі з цими явищами. До того, вони мають розуміння, що проблема настирливої ??бюрократії вирішується залученням професійних радників або локальних партнерів.

По-третє, Україна дає можливість інвесторам одержувати високу маржу в зв'язку з наявністю в країні певних ризиків.

З огляду на це , за умови коректно го зовнішньо го позиціонуванн я бізнес-процесів наш ринок нерухомості здатен залучити серйозних гравців. І в найближчі 2-3 роки в Україні можливі масштабні міжнародні девелоперські проекти.