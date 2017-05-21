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7 порад учаснику ЗНО – 2017 року
21.05.2017 21:52
1. Не відкладайте на останню годину друк запрошення – перепустки.
З 28 квітня на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року розміщено запрошення-перепустки із зазначенням адреси пунктів проведення тестування і Ви їх повинні самостійно роздрукувати.
2. Які потрібні документи взяти із собою на ЗНО?
- оригінал сертифіката учасника ЗНО;
- оригінал документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті (паспорт, свідоцтво про народження);
- запрошення-перепустка (обов’язково роздрукуйте із власної сторінки учасника зовнішнього незалежного тестування 2017).
Відсутність хоча б одного із цих документів не дасть Вам можливості пройти ЗНО.
Крім того, слід зазначити, що недопущення до складання ЗНО з української мови та літератури зробить неможливим Ваш вступ до вищих навчальних закладів у 2017 році (за винятком, якщо у Вас є Сертифікат 2016 року).
3. Що можна брати із собою? Вам потрібно взяти із собою 2-3 ручки чорного кольору (бажано гелеві). Можна принести воду в прозорій пляшці без етикеток.
4.Що не можна брати? Не дозволяється брати із собою мобільні телефони, планшети. Не потрібно одягати навіть механічні годинники, так як, під час цьогорічного пробного тестування був виявлений механічний годинник, до якого підключилися, і це був як комп’ютер.
Працівник Національної поліції з металодетектором проведе огляд кожного вступника біля його робочого місця на наявність заборонених речей.
5. Коли потрібно бути у пункті тестування? Зайти до пункту проведення тестування можна буде вже з 10:15 год. О 10.50 допуск учасників буде завершено, тестування розпочнеться рівно об 11:00.
Не спізнюйтесь. Це відповідальна подія у Вашому житті.
6. В якій аудиторії писати ЗНО? У пункті тестування знайдіть Ваше прізвище, ім’я й по батькові в аудиторному списку, який розміщений на першому поверсі, поруч із входом на пункт проведення ЗНО.
Навпроти Вашого прізвища, імені, по батькові буде вказано номер аудиторії, де Ви складатимете тест.
Знайти потрібну аудиторію Ви зможете за вказівниками, розміщеними в пункті. За потреби звертайтеся до чергового на поверсі. Номер Вашого робочого місця вказано в списку, прикріпленому на дверях аудиторії або поруч із входом до неї.
7. Важливо! Якщо Ви подасте заповнений бланк відповідей хоча б на кілька хвилин пізніше від часу закінчення тестування, зазначеного на дошці, інструктор не матиме права вкладати цей бланк до аудиторного пакета, отже, Ваш результат анулюють і якщо це буде ЗНО з української мови та літератури, то Ви не зможете приймати участь у конкурсі на вступ до вищих навчальних закладів України у 2017 році (за винятком, якщо у Вас є Сертифікат 2016 року).
Не беріть із собою мобільний телефон, електронні засоби зберігання інформації, навушники тощо. Навіть «просто так», і «не для того, щоб ними користуватися». Якщо у Вас їх побачать, то Вас вилучать із пункту тестування без жодних зволікань.
Не беріть із собою шпаргалки у будь якому вигляді. Побачать – заберуть і так само вилучать із пункту тестування без розмов.
Успіхів Вам у складанні ЗНО!
теги: абітурієнт, вступник, ЗНО 2017, МОН, батьки, випускники, тестування
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