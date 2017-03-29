Налоговая декларация или iPhone7

После выхода в свет iPhone7 без разъема для наушников несколько сотен его владельцев просверлили в нем дырку следуя инструкциям ироничного лайфхака, выложенного на YouTube. Каково же было их удивление, когда не работали не только наушники, но и сам телефон.

Уже лет 15 как государственные служащие сдают декларации о доходах. Основной причиной введения этого механизма контроля является борьба с коррупцией. Но как известно каждому у нас в стране успехи в этом деле не очень велики.

В прошлом году мы перешли на новый этап – Е-декларации. Основная цель которых придание публичности и введение не только госконтроля, но и контроля общественного.

Но после первых порций удивлений и юмора по поводу задекларированных музейных экспонатов и «часовых магазинов» все улеглось и затихло.

И вот новый виток. Сотни тысяч мелких чиновников сидят перед зависшим сайтом в надежде вовремя внести свою минималку в базу и «спать спокойно». Десятки тысячи служащих бегают по инстанциям, чтобы передать цифры от одного госучреждения другому госучреждению. Тысячи пожилых депутатов районных и сельских советов просят своих знакомых, друзей и детей помочь внести их пенсию.

Абсурд всего происходящего состоит в том, что, взяв идентификационный номер любого человека, госслужащего в первую очередь, можно увидеть в базах данных все доходы этого гражданина – зарплату, пенсию, доход от предпринимательской деятельности, наличие объектов движимого и недвижимого имущества, корпоративные права и т.д.

Для придания статуса публичности этим данным для отдельных категорий граждан нужно всего лишь интегрировать эти базы и законодательно урегулировать этот вопрос.

Обе задачи – проверка на коррупцию и публикация могут быть решены без массового психоза и нервных срывов сотен тысяч граждан.

Но это же практика развитых стран – скажете Вы! В США все (или почти все) ежегодно до 15 апреля заполняют налоговые декларации и не стонут.

Вот здесь мы и подходим к аналогии с просверленным iPhone7. В США за уплату налогов несет ответственность исключительно гражданин, а перечисленные в бюджеты налоги в течение года очень приблизительны. Связано это с тем, что точная сумма налогов определяется только в конце года, когда известна общая сумма доходов гражданина за год. Вот тогда граждане (или их бухгалтеры, что очень популярно в связи со сложной системой налогообложения) подсчитывают точные суммы и подают декларации, а также доплачивают налоги либо получают возврат от государства.

У нас же в стране за уплату налогов физлиц отвечают работодатели, а ФОПы сдают собственные отчеты. Таким образом заполнение деклараций чиновников и служащих сводится к внесению в реестр данных, которые уже есть в другом реестре и с которым в итоге его будут сравнивать при проверке. Такой себе финансовый бег по кругу.

Но вишенкой на торте является возмущение представителей антикоррупционной общественности в связи с включением их в список декларантов. Это же они сверлили дырку в iPhone7, имитируя борьбу с коррупцией, отрабатывая гранты не по сути, а по форме. Так что абсурд заполнения ими деклараций это музыка из наушников, вставленных в просверленный iPhone.