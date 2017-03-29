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Налоговая декларация или iPhone7
29.03.2017 12:03
После выхода в свет
iPhone7 без разъема для
наушников несколько сотен его владельцев просверлили в нем дырку следуя
инструкциям ироничного лайфхака, выложенного на YouTube. Каково же было их удивление,
когда не работали не только наушники, но и сам телефон.
Уже лет 15
как государственные служащие сдают декларации о доходах. Основной причиной
введения этого механизма контроля является борьба с коррупцией. Но как известно
каждому у нас в стране успехи в этом деле не очень велики.
В прошлом
году мы перешли на новый этап – Е-декларации. Основная цель которых придание
публичности и введение не только госконтроля, но и контроля общественного.
Но после
первых порций удивлений и юмора по поводу задекларированных музейных экспонатов
и «часовых магазинов» все улеглось и затихло.
И вот новый
виток. Сотни тысяч мелких чиновников сидят перед зависшим сайтом в надежде
вовремя внести свою минималку в базу и «спать спокойно». Десятки тысячи
служащих бегают по инстанциям, чтобы передать цифры от одного госучреждения другому
госучреждению. Тысячи пожилых депутатов районных и сельских советов просят
своих знакомых, друзей и детей помочь внести их пенсию.
Абсурд всего
происходящего состоит в том, что, взяв идентификационный номер любого человека,
госслужащего в первую очередь, можно увидеть в базах данных все доходы этого
гражданина – зарплату, пенсию, доход от предпринимательской деятельности,
наличие объектов движимого и недвижимого имущества, корпоративные права и т.д.
Для придания
статуса публичности этим данным для отдельных категорий граждан нужно всего
лишь интегрировать эти базы и законодательно урегулировать этот вопрос.
Обе задачи –
проверка на коррупцию и публикация могут быть решены без массового психоза и
нервных срывов сотен тысяч граждан.
Но это же практика
развитых стран – скажете Вы! В США все (или почти все) ежегодно до 15 апреля
заполняют налоговые декларации и не стонут.
Вот здесь мы
и подходим к аналогии с просверленным iPhone7. В США за уплату налогов несет ответственность
исключительно гражданин, а перечисленные в бюджеты налоги в течение года очень
приблизительны. Связано это с тем, что точная сумма налогов определяется только
в конце года, когда известна общая сумма доходов гражданина за год. Вот тогда
граждане (или их бухгалтеры, что очень популярно в связи со сложной системой
налогообложения) подсчитывают точные суммы и подают декларации, а также
доплачивают налоги либо получают возврат от государства.
У нас же в
стране за уплату налогов физлиц отвечают работодатели, а ФОПы сдают собственные
отчеты. Таким образом заполнение деклараций чиновников и служащих сводится к
внесению в реестр данных, которые уже есть в другом реестре и с которым в итоге
его будут сравнивать при проверке. Такой себе финансовый бег по кругу.
Но вишенкой
на торте является возмущение представителей антикоррупционной общественности в
связи с включением их в список декларантов. Это же они сверлили дырку в iPhone7, имитируя борьбу с
коррупцией, отрабатывая гранты не по сути, а по форме. Так что абсурд
заполнения ими деклараций это музыка из наушников, вставленных в просверленный iPhone.
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