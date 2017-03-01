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BIG DATA: большое будущее или большие проблемы?
01.03.2017 14:31
Добавим ко всему этому миллионы
банковских транзакций, проскроленных интернет страниц, купленных в
online
-магазинах товаров, даже просто опубликованных фото и
высказанных в сети мнений.
Уже к 2020 году онлайн досье на каждого жителя земли будет сравнимо с электронной библиотекой в 5000 книг. И если всего несколько лет назад , исчисляемые террабайтами и зеттабайами данные хаотично накапливались, не находя практического применения, то сегодня в арсенале аналитиков появились такие программные решения, как Spark и Hadoop . Эра накопления big data завершилась, уступив место эре обработки и анализа результатов.
Возможности big data более емко раскрываются в трендовой сегодня концепции интернета вещей ( IoT ). К примеру, вы (и еще несколько миллионов таких, как вы) носите на запястье фитнес-браслет, фиксирующий жизненные показатели организма. Подключаясь к интернету, данные гаджета становятся достоянием всемирной сети. В медицинской сфере анализ таких данных дает возможность оценить показатели здоровья целых социальных групп, определить проблемные точки, улучшить качество терапии и предложить экономически эффективные методы лечения. Уже сегодня Google Flu Trends позволяет анализировать данные распространения простудных заболеваний , а в обозримом будущем с п омощью big data медицина сможет локализировать и гасить очаги мировых эпидемий и совершенствовать эффективность лекарственных препаратов по результатам потоковой аналитики от пациентов. И это лишь одна точка приложения усилий. По прогнозам аналитиков, к 2025 году более тридцати миллиардов привычных нам бытовых устройств будут подключены к интернету. И если сегодня, по различным аналитическим подсчетам, рынок IoT оценивается в 600 - 900 миллиардов долларов, то к 2025 объемы рынка имеют потенциал роста до пяти-шести триллионов долларов.
Но у каждой медали две стороны. Темная сторона
big
data
– открытость
личной информации пользователя. В обозримом будущем система будет знать о нас
все: рост, вес, состояние банковской карты, депрессивное настроение, политические
взгляды и сексуальные предпочтения… Анализ таких данных в глобальном масштабе
позволит отслеживать перемещения и контакты, получать рычаги давления, средства
для шантажа и даже манипулировать социальными настроениями общества в целом.
Ярким примером может служить недавняя история английской
компании Cambridge Analytica, которой мировые СМИ приписывали манипуляции в
политическом маркетинге. Используя метод психологического таргетирования
профилей пользователей соцсетей, Cambridge Analytica получила возможность
формировать общественное мнение, повлияв тем самым на результаты
Brexit
и обеспечив победу Трампа на президентских
выборах в Америке. Вопрос корректности выводов относительно действий Cambridge
Analytica остается открытым, но потенциальные возможности в манипулировании
сознанием больших социальных групп через анализ их личных данных – лакомый
кусочек для многих. На уровне бизнеса
использование такой информации дает возможности расширения клиентской базы и
увеличения продаж, на более высоком уровне
big
data
позволяет мониторить
социальные настроения, прогнозировать теракты, вспышки насилия и даже этнические
конфликты… Согласитесь, маловероятно, что, имея на руках такой мощный ресурс,
лидеры мнений и власть имущие откажут себе в удовольствии им воспользоваться.
Наши смартфоны, планшеты,
электронные книги – это огромный опросник, который мы вольно или невольно постоянно
заполняем. Анализ поисковых запросов в привязке к аккаунту позволяет
правоохранителям вычислить потенциально опасных членов общества и предвосхитить
преступления. Агентство Национальной Безопасности США ежедневно отслеживает
около двух миллиардов телефонных звонков, электронных писем и личных сообщений.
С помощью анализа больших данных можно отследить траектории перемещений
человека, определить
кто с кем встречается и насколько
стабильны эти связи. В 2014 году группой ученых Сингапура было опубликовано
любопытное исследование. На основании данных о месторасположении более шестисот
тысяч мобильных устройств, ученые прогнозировали траектории перемещений и выстраивали
социальные контакты исследуемых. В результате, уникальными оказались более 60%
результатов. Исследование носило красноречивое название:
«Not So Unique in the Crowd:
a Simple and Effective Algorithm for Anonymizing Location Data».
По прогнозам консалтинговой компании Ganter , уже к 2018 году около 50% всех правовых нарушений будут связаны с вторжением в личное пространство и некорректным использованием личных данных. Алгоритмы защиты и анализа личной информации сегодня далеки от совершенства и вопрос цифровой этики целиком и полностью лежит на человеке. Польский студент Кембриджа и один из авторов того самого метода психологического таргетирования Михаил Козинский в ответ на массовое недовольство, обрушившееся на него после президентских выборов в Америке, сказал: «Тут нет моей вины. Это не я соорудил бомбу, я лишь показал, что они существуют».
теги: BigData, IoT, Thync, Анастасия Белоус, Anastasiia Bilous, IT, интернет вещей, startup
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