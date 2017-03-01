Далекое завтра, в котором за воду и электроэнергию не нужно платить

7:30 утра. 2025 год. Фитнес браслет на вашем запястье фиксирует фазу быстрого сна, приводя нужные датчики в активное состояние – умный дом оживает. По пути на кухню начинает работать теплый пол, отрываются жалюзи, а душевая кабина греет воду до комфортной температуры. К Вашему пробуждению умная кофеварка самостоятельно обновляет функционал десятком новых рецептов приготовления кофе, холодильник делает заказ в ближайшем супермаркете, а система контроля готовит для вас срез по потреблению воды, тепла и электричества...



Роботизация, CPS , 3 D печать, искусственный интеллект, квантовые компьютеры и конвергенция технологий – на пороге 4й технологической революции почти каждый предмет обихода будет привязан ко всемирной сети и иметь приставку «умный» . Отсюда вопрос: если уже сегодня умные машины ездят на автопилоте и солнечной энергии, то почему наши дома все еще продолжают сжигать дорогостоящий газ?



Не так давно мне на глаза попался интересный проект. Украинский физик и бизнесмен Максим Гербута предлагает инновационный концепт автономного дома PassivDOM , в котором за свет и воду теоретически можно будет не платить вообще. Дом, живущий на альтернативных источниках энергии и заботящийся об экологии и Вашем кошельке.



Создатель утверждает, что каркас такого дома за 8 часов печатается на 3 D принтере шестью производственными роботами KUKA , после чего обшивается панелями, утепляется запатентованными материалами и обставляется мебелью ИКЕА. Вентиляция, кондиционирование, свет и бытовые приборы PassivDOM работают от солнечных батарей. По расчётам разработчиков, теплопотери конструкции настолько малы, что энергии солнца для обогрева и работы приборов будет хватать даже зимой. При этом батареи способны сохранять в помещении +22-23 по Цельсию при температуре за бортом до -62. Для сравнения: если обычный дом зимой охлаждается за 10 часов, инновационное жилище будет удерживать тепло до 300 часов.



Водоснабжение PassivDOM обеспечивается автономными баками объемом до одной тонны. Значительная часть воды поддается фильтрации, вследствие чего её можно использовать повторно. Температура воздуха в помещениях контролируется «умным» термостатом, который поддерживает комфортный уровень тепла, реагируя на траекторию перемещения человека. Стоимость такого дома для рынка будет колебаться от 30 000 до 60 000 долларов в зависимости от начинки. Вполне приемлемый по нынешним меркам прайс. Печатай и живи.



Если Вы пока не готовы расстаться со значительной суммой денег, другой украинец Евгений Эрик предлагает экономить на электроэнергии с помощью своего стартапа - умных жалюзи SolarGaps. Гаджет Евгения позволяет генерировать до 100 киловатт энергии от одного окна, выходящего на солнечную сторону. Для максимального энергосбережения батарея жалюзи меняет угол наклона к солнцу в зависимости от времени суток с помощью специального приложения для смартфона.



По словам создателя, SilarGaps , установленные на солнечной стороне трехкомнатной квартиры, могут выработать до 100 кВт в месяц (при среднестатистическом потреблении в 200 - 250 кВт). Полученная энергия солнца направляется в сеть через кабель и питает домашние электроприборы. По мнению Евгения, излишек электроэнергии можно сохранять, накапливать и даже выгодно продать киевэнерго по «зеленому тарифу»: 4 грн./киловатт.



Проект SolarGaps был презентован на киевском IForum 2016 и уже получил массу положительных отзывов. Одно умное окно создатель гаджета оценивает в 300 американских долларов, а полный переход на автономное энергообеспечение возможен при оборудовании 10 квадратных метров окон и приобрести аккумулятор для накопления TeslaPowerWall .



Сегодня многие мировые производители предлагают решения, позволяющие грамотно экономить ресурсы. Компактное устройство WeMo Insight Switch от Belkin отлично подойдет для особо забывчивых. WeMo управляется с домашнего wi - fi и считает расход электроэнергии каждым конкретным прибором. Вопросом экономии энергии в частном доме займется умный термостат Nest . В течение дня Nest собирает информацию о пользовании домашними приборами, после чего формирует оптимальное расписание их включения и выключения. Nest может понижать температуру в помещении, когда жильцов нет и доводить её до комфортного уровня к их возвращению. Помимо этого, термостат подключается к фитнес браслету UP 24 и передает сигнал гаджету будить хозяина только тогда, когда температура в комнате будет оптимальной.



В среднем, система умный дом позволяет экономить от 10% до 40% стоимости энергоресурсов. По оценкам экспертов окупаемость технологии может составить от 3 до 10 лет, но с учетом постоянного роста цен на энергообеспечение это время будет постоянно сокращаться.



Помимо грамотного расходования, умный дом может быть подключен к сервису онлайн платежей и будет самостоятельно формировать платежки за воду, свет и газ, находясь в рамках выделенной на это суммы. В случае увеличения лимита, дом проинформирует хозяев о перерасходе и предложит оптимизационные меры. Это принципиально новые стандарты потребления ресурсов.



Интерес к альтернативным источникам энергии растет вместе со спросом на энергию в целом. Это уже мировой тренд. Пора переставать оплачивать заоблачные тарифы и бороться с системой ЖКХ. Движение в сторону грамотного потребления и разумной экономии начинается с себя. Чем раньше мы возьмем это на вооружение, тем быстрей наступит наше «умное» завтра.