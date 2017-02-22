Убить «пересмешника» по-украински Поделиться: Книга Харпер Ли «Убить пересмешника» попала в мой список для чтения почти случайно. Но я даже не мог себе представить, что на страницах этой книги вместо Америки начала 20-го века периода Великой депрессии я увижу сегодняшнюю Украину…



Почему мы сегодня оказались в состоянии, когда власть предержащие, судьи, милиция, государственные чиновники практически каждый день убивают «пересмешника» своими решениями и законами? Почему мы не можем возразить? Почему на нашу сторону не встанет объективный адвокат наподобие Аттикуса Финча, который вне зависимости от системы и её ценностей, может защитить права каждого украинца?



Я ни в коей мере не хочу сказать, что американская система правосудия лучше или хуже украинской. Мне лишь хочется понять, почему общество разделено на тех, кто должен жить в рамках закона и беззакония системы, и тех, кто пишет для себя законы, при этом сам же и обходит их – и как это всё изменить?..



Кто-то возразит, мол, нельзя сравнить общество, описанное в книге, с нашим. Отчего же? В этой книге простое украинское население, бедное, работающее, предприниматели, невзирая на разницу в сто лет, оказались в роли афроамериканцев Америки начала прошлого века. А все те, кто у власти, кто живёт вне рамок закона, как правового, так и морального, оказались богатым белым населением из истории, описанной в книге.



А меж тем, в Украине разрыв между богатым и бедным населением продолжает увеличиваться…







Вот, что говорила в августе 2016 г. первый замминистра социальной политики Украины Ольга Крентовская : «Согласно абсолютного показателя, уровень бедных составляет 8%населения, то есть доходы, которых ниже утвержденного прожиточного минимума (1227 грн.). Если брать фактический прожиточный минимум, то это будет 59%. В 2014 г. реальные доходы граждан уменьшились на 11,5%. В 2015 г. этот показатель вырос до 22%. Масштабы бедности увеличились», – констатировал сотрудник Минсоцполитики. Сложно возразить людям, которые, кивая на нынешнее правительство, говорят: вы их выбрали с надеждой на лучшее, а они нас кинули в бездну нищеты, беззакония и отсутствия надежды.







Центр Розумкова в прошлом году провёл исследование, которое показало низкий уровень доверия к власти: «В 2016 г. доверие к органам власти остаётся низким, хотя оно выше, чем в 2013 г., до начала Революции Достоинства: «23% украинцев доверяли органам местной власти в июне 2016 года (в сравнении с 16% в сентябре 2013 г.), 16% доверяли президенту (в сравнении с 14% в 2013-м, однако доверие к бывшему президенту Виктору Януковичу составляло 2% в марте 2014 г. после его побега), 10% доверяли каждой из трёх ветвей власти, Верховной Раде, Кабинету министров и судам (в сравнении с 5%, 8% и 7% в 2013 г., соответственно, рост последнего показателя может объясняться принятием 2 июня 2016 г. закона о судебной реформе, поскольку в марте 2016 г. уровень доверия составлял все еще 6%)». Но если мы попадаем волей судьбы в тёмные коридоры судейской системы, нас карают по всей строгости именно их закона. Далеко за примерами ходить не нужно. Добровольцы, которые оказались в тюрьмах только за то, что защищали Украину. А в суд на них подали сепаратисты. А вот и другой пример. Не дай вам Бог поспорить с депутатом. Вам и ногу прострелят, и ещё к тому же засудят. Ведь у депутата и оружие в руках, и депутатская неприкосновенность, и суд на их стороне. А что у другой стороны? Только бутылка колы и слово? А где же подобное право на ношение оружие у всех граждан? Почему мы не в равных условиях?



Или вот совсем свежий пример. Боец демобилизовался. Отстоял безумные очереди к чиновникам. Сам посчитал, что лучше не субсидию оформить, а воспользоваться льготами участника АТО. Но у чиновников своё видение ситуации. Они взяли и отменили эту льготу и решили выплачивать субсидию. Ведь по субсидии деньги уйдут олигархам, которые владеют этим бизнесом. А парню, прошедшему войну, надо вновь стоять в безумных очередях и доказывать своё право на выбор и принятие решения.



Олигархи – это вообще отдельная тема для разговора. Олигарх у нас президент, часть депутатов и, если посмотреть на декларацию прокуроров, судей, чиновников, то их значительно больше, чем мы думаем…



А теперь давайте представим, что нашлись адвокаты на подобие Аттикуса из книги про пересмешника. Что будет в этих тёмных коридорах судейской системы с ними? Всё просто. Против них пойдет вся система, связанная во всех ветвях власти. Это не в книге, а в жизни совсем недавно прошли обыски в квартирах адвокатов Мамалыги, Сивакова, Доманского, Солодко, Чудовского. Вручено подозрение Веремиенко. Эти адвокаты в судах отстаивают права добровольцев и активистов, которые пытаются хоть что-то преобразовать в Украине.



И что же делать в такой ситуации? Единственный правильный выход – это изменить такую систему. Я, как гражданин Украины, должен получить новую систему взаимоотношений «власть-общество», согласно которой я бы доверял судьям, полиции, прокуратуре, исполнительной и законодательной власть, и при этом получал бы равные права, где судейская система сбалансирована и у судьи нет 100% права на принятие решения. Где я, как и все, могу носить оружие согласно закона, а не по принципу кумовства или договорнякам.



Нужна ли нам новая Конституция? Не знаю. Однако в чём я твёрдо уверен – нам нужны новые взаимоотношения между властью и обществом, при которых власть принимает законы, поддерживает порядок и законность на всех уровнях, сама соблюдает этот закон, а общество имеет все права на контроль этой власти и возможности влиять на неё. Потому что я на 100% согласен со словами героини книги Харпер Ли «Убить пересмешника» восьмилетней Джин-Луизы Финч: «Демократия – это равные права для всех, ни для кого никаких привилегий».

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